[{"available":true,"c_guid":"ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel oltalak be“. A lelkésznek szánt figyelmeztetés egy korai oltásellenes mozgalom csúcspontja volt.","shortLead":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel...","id":"20201030_oltasellenesseg_1721_himlo_inokulacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fabe4f4-ff81-4eae-8739-3a23863a2780","keywords":null,"link":"/360/20201030_oltasellenesseg_1721_himlo_inokulacio","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Az oltásellenesség régebbi, mint az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása után rengetegen lecsaptak rá.","shortLead":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása...","id":"20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6ef4e-a085-425c-8154-ecd61b6da054","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","timestamp":"2020. október. 31. 15:03","title":"Meglepően sok előrendelés érkezett a Huawei Mate 40 telefon 850 ezres Porsche-kiadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélő e-maileket küldözgetnek csalók. A levélben az áll, hogy az érintett pénzügyi segítségre jogosult a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélő e-maileket küldözgetnek csalók. A levélben az áll...","id":"20201030_neak_megteveszto_email_koronavirus_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d43767-369e-434c-a536-8e9ee9cf0f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_neak_megteveszto_email_koronavirus_atveres","timestamp":"2020. október. 30. 11:03","title":"Legyen óvatos: újfajta csalás terjed, magyar internetezőket próbálnak rászedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d9597f-6ee3-454c-b055-0993e481cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy alkuszcég szerint van rá esély, hogy a biztosítók szétterítik az extra magas tarifák elvesztése miatt keletkező kiesést.","shortLead":"Egy alkuszcég szerint van rá esély, hogy a biztosítók szétterítik az extra magas tarifák elvesztése miatt keletkező...","id":"20201030_Sok_autos_akar_rosszul_is_jarhat_a_kgfbdijak_felulvizsgalataval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d9597f-6ee3-454c-b055-0993e481cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a8c03b-7000-4011-a3a5-a78d1a5a9f82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Sok_autos_akar_rosszul_is_jarhat_a_kgfbdijak_felulvizsgalataval","timestamp":"2020. október. 30. 14:55","title":"Sok autós rosszul járhat a kgfb-díjak felülvizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440b229a-9450-4b73-9b75-c45cb13b1248","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A digitális világ térhódításától a genderkérdésig terjednek a művek témái a Telekom Művészeti Gyűjteményből rendezett tárlaton.","shortLead":"A digitális világ térhódításától a genderkérdésig terjednek a művek témái a Telekom Művészeti Gyűjteményből rendezett...","id":"202044_tarlat__utkozozonaban_egyensulyban__muvek_atelekom_muveszeti_gyujtemenybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440b229a-9450-4b73-9b75-c45cb13b1248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118ba96c-d2c1-4ef5-a4dd-2262aa06c39e","keywords":null,"link":"/360/202044_tarlat__utkozozonaban_egyensulyban__muvek_atelekom_muveszeti_gyujtemenybol","timestamp":"2020. október. 31. 16:10","title":"Kelet és Nyugat ütközőzónájáról, vagyis rólunk szól a Ludwig Múzeum új kiállítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiengedték a kórházból Borbély Lénárdot","shortLead":"Kiengedték a kórházból Borbély Lénárdot","id":"20201031_Kinullazta_a_virus_az_immunrendszeremet__mondta_Csepel_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b73413-d49a-445a-b3d1-1feb176c5ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Kinullazta_a_virus_az_immunrendszeremet__mondta_Csepel_polgarmestere","timestamp":"2020. október. 31. 20:18","title":"\"Kinullázta a vírus az immunrendszeremet\" - mondta Csepel polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az iCR több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával.","shortLead":"Az iCR több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával.","id":"20201030_MVM_Csehorszag_Energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1be773-b934-421f-9cfb-8826bb6a8df1","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_MVM_Csehorszag_Energia","timestamp":"2020. október. 30. 17:19","title":"Az MVM-é lett Csehország legnagyobb energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nemrég jött ki az ország a 2008-as válságból, most már itt az újabb krízis. De feldolgoztuk-e már az előző válság hagyatékát? Ezt a kérdést vizsgálta Major Gábor a Tárki Társadalmi Riportjában. Arra jutott: a bankrendszer állapota jobb, mint 12 éve, viszont sokan még mindig csak arra takarékoskodnak, hogy egy váratlan kiadást tudjanak fizetni, és ma már nem a rossz hitelportfolió, hanem a munkanélküliség veszélye miatt dőlhetnek be hitelek.","shortLead":"Nemrég jött ki az ország a 2008-as válságból, most már itt az újabb krízis. De feldolgoztuk-e már az előző válság...","id":"20201030_hitel_tarsadalmi_riport_hitelezes_tarki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733dae3e-1338-4cae-b32c-331a40c12dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_hitel_tarsadalmi_riport_hitelezes_tarki","timestamp":"2020. október. 30. 14:00","title":"Újabb hitelválság jöhet a magyaroknál, vagy tanultunk a 2008-as leckéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]