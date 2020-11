Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb szigorításokat tervez a kormány, a határain járhat az egészségügy, máshol lehet a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb szigorításokat tervez a kormány, a határain járhat az egészségügy, máshol lehet a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201103_Radar360_Terror_Becsben_koronas_a_nizzai_merenylo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a554744-15a1-4be2-bc82-dde4c97586f2","keywords":null,"link":"/360/20201103_Radar360_Terror_Becsben_koronas_a_nizzai_merenylo","timestamp":"2020. november. 03. 08:00","title":"Radar360: Terror Bécsben, fertőzött a nizzai merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai startup, amely nemrég 72 millió dollárt kalapolt össze a befektetőitől. ","shortLead":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai...","id":"202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9fd8d-42c3-438f-a964-6a8c1c960d64","keywords":null,"link":"/360/202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","timestamp":"2020. november. 02. 13:30","title":"Fájhat a fogunk a robotra, amely segít, ha fáj a fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b9a760-e732-44f6-bbba-2e37edb01b6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 77 éves Hercska Gyulát a miskolci kórházban kezelték koronavírus-fertőzéssel, kedden hunyt el.","shortLead":"A 77 éves Hercska Gyulát a miskolci kórházban kezelték koronavírus-fertőzéssel, kedden hunyt el.","id":"20201103_koronavirus_elhalalozas_markoth_ferenc_korhaz_hercska_gyula_foorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b9a760-e732-44f6-bbba-2e37edb01b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1aad86-3d03-4d19-8834-2923cd831cce","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_elhalalozas_markoth_ferenc_korhaz_hercska_gyula_foorvos","timestamp":"2020. november. 03. 18:32","title":"Koronavírus-fertőzésben hunyt el az egri kórház szülész-nőgyógyász főorvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most méri fel a kormány a szabályozási igényeket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor az ATV megkérdezte, hol marad a szeptemberre ígért home office-törvény.","shortLead":"Most méri fel a kormány a szabályozási igényeket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor az ATV...","id":"20201102_home_office_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b3e81-83a4-4f6a-8bdf-886796140382","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_home_office_torveny","timestamp":"2020. november. 02. 20:50","title":"Szeptemberre ígérték a home office-törvényt, de még mindig nincs sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre valószínűbb a francia tudományos tanács szerint, hogy a koronavírus-járvány most zajló második hulláma messze nem az utolsó.","shortLead":"Egyre valószínűbb a francia tudományos tanács szerint, hogy a koronavírus-járvány most zajló második hulláma messze nem...","id":"20201103_koronavirus_covid_19_masodik_hullam_jarvany_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89996a2d-2a94-4cad-b66f-eb864efdcb7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_koronavirus_covid_19_masodik_hullam_jarvany_franciaorszag","timestamp":"2020. november. 03. 11:33","title":"Francia kutatók szerint a koronavírusnak negyedik, sőt ötödik hulláma is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f4c3cd-4a65-45b0-84e5-d72bcac66f45","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","timestamp":"2020. november. 04. 01:14","title":"Itt az első kör: Indiana és Kentucky Trumpé, Vermont és Virginia Bidené lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb5b5c0-d3cd-43ca-a5d9-196103c15abb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Zsolt tünetmentes és otthonról dolgozik, a városházán szünetel az ügyfélfogadás.","shortLead":"Fekete Zsolt tünetmentes és otthonról dolgozik, a városházán szünetel az ügyfélfogadás.","id":"20201103_Koronavirus_Salgotarjan_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdb5b5c0-d3cd-43ca-a5d9-196103c15abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4d3016-8983-4436-bc6a-fbc336674783","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Koronavirus_Salgotarjan_polgarmester","timestamp":"2020. november. 03. 10:13","title":"Koronavírusos lett Salgótarján polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]