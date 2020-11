Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és a negyedik gól előtt, Boli a végén hozott össze egy sebtapaszt.","shortLead":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és...","id":"20201104_FerencvarosJuventus_ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4656a-829b-46ac-91a4-2959da29bee8","keywords":null,"link":"/sport/20201104_FerencvarosJuventus_ELO","timestamp":"2020. november. 04. 20:44","title":"A Juventus megállt volna két gólnál, de a Fradi ajándékozott nekik még kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fc927b-f71a-41e6-865d-7bb9cdce43c1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azt is beleírták egy szerda délután megjelent kormányhatározatba, hogy a kormány szerint mennyi pénze van a fővárosnak – noha a főpolgármester sokszor elmondta, hogy ezek a pénzek nem szabadon felhasználhatóak. ","shortLead":"Azt is beleírták egy szerda délután megjelent kormányhatározatba, hogy a kormány szerint mennyi pénze van a fővárosnak...","id":"20201104_Budapesti_kozlekedes_a_kormany_kioktatva_tamogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0fc927b-f71a-41e6-865d-7bb9cdce43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90ddd9-c54b-4036-84c0-68c892415400","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Budapesti_kozlekedes_a_kormany_kioktatva_tamogat","timestamp":"2020. november. 04. 13:49","title":"Budapesti közlekedés: a kormány kioktatva támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","shortLead":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","id":"20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b258c0f3-ef6f-4a77-9d5d-592f7b7c8ada","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","timestamp":"2020. november. 04. 19:25","title":"Szervezett bűnözéssel vádolják Bolsonaro egyik fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége – derült ki az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Müller Cecília tiszti főorvos figyelmeztette az üzletvezetőket és a fiatalokat, hogy nagy felelősség hárul rájuk is.","shortLead":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem...","id":"20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5b25f-524d-4714-afa3-11001fe44ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 05. 12:55","title":"Operatív törzs: Az elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fcef2-6a3b-41ce-8d0e-c90ad3192fb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hosszan tartó, súlyos betegségben szerdán elhunyt Bragyova András, az egykori alkotmánybíró 70 éves volt.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegségben szerdán elhunyt Bragyova András, az egykori alkotmánybíró 70 éves volt.","id":"20201105_Elhunyt_Bragyova_Andras_volt_alkotmanybiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=675fcef2-6a3b-41ce-8d0e-c90ad3192fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c74498b-6f17-4924-a433-aea62d327d49","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Elhunyt_Bragyova_Andras_volt_alkotmanybiro","timestamp":"2020. november. 05. 15:55","title":"Elhunyt Bragyova András volt alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9492ed2e-7ce1-4430-83de-13875ecfecbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a járványhelyzetről egyeztet az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségével, megvitatják a nemzeti átoltási terv első verzióját is.","shortLead":"A miniszterelnök a járványhelyzetről egyeztet az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségével, megvitatják a nemzeti...","id":"20201105_Orban_egeszsegugyi_tudomanyos_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9492ed2e-7ce1-4430-83de-13875ecfecbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ec76ad-22de-4445-8421-f98cbba0e85c","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Orban_egeszsegugyi_tudomanyos_tanacs","timestamp":"2020. november. 05. 14:34","title":"Orbán: Belátható közelségben van a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A fellendülést kell előkészíteni a válság idején is a pénzügyminiszter szerint. Varga Mihály arról is beszélt: nem voltak hiábavalók az elmúlt évtized erőfeszítései.","shortLead":"A fellendülést kell előkészíteni a válság idején is a pénzügyminiszter szerint. Varga Mihály arról is beszélt: nem...","id":"20201105_Varga_Mihaly_Magyarorszag_elkerulte_a_jarvany_legsulyosabb_kovetkezmenyeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397f779-3bf1-4865-9065-abdb37efd48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Varga_Mihaly_Magyarorszag_elkerulte_a_jarvany_legsulyosabb_kovetkezmenyeit","timestamp":"2020. november. 05. 21:52","title":"Varga Mihály: Magyarország elkerülte a járvány legsúlyosabb következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","shortLead":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","id":"20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3ea393-1e1d-4c9d-88ac-7a3187693e0f","keywords":null,"link":"/sport/20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","timestamp":"2020. november. 04. 15:55","title":"Gulyás Gergely üzent a fradistáknak: ha nem tartják be a szabályokat, bezárják a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]