Egy-másfél hónapja még arról lehetett írni: Trump hátránya nagyobb, mint négy éve volt, de a válság és a járvány miatt egy átlagos választáshoz képest sokkal nagyobb az esély arra, hogy történik valami váratlan november 3-ig, ami miatt fordít. Most viszont három hét van hátra a választásig, Biden pedig stabilan tartja az előnyét. A FiveThirtyEight modellje szerint ha csak azokat az államokat behúzza Biden, ahol most legalább 6 százalék előnnyel mérik, akkor megnyeri a választást. Ők úgy számolnak, hogy 17 hely van, ahol még nem teljesen lefutott a választás – ha a közvélemény-kutatások súlyozott átlagát vesszük, az elmúlt egy hónapban mind a 17-ben vagy nőtt Biden előnye, vagy csökkent a hátránya.



Ahhoz, hogy valaki elnök legyen, 270 elektort kell szereznie. Azok az államok, ahol most 10 százalékosnál nagyobb Biden előnye, együttvéve 212 elektort adnak. Michiganben (16 elektor), Minnesotában (10) és New Hampshire-ben (4) 8–9 százalék Biden előnye, Nevadában (6) 7, Wisconsinban (10) és Pennsylvaniában (20) pedig 6 százalékkal vezet – ez együtt már 278 elektort jelent.



Donald Trump szempontjából ugyanez a helyzet így néz ki: ha minden államban győz, ahol most csak kicsivel is ő az esélyesebb, 186 elektornál jár. Ha megnyeri ezek mellett a most döntetlenre mért Ohiót (18 elektor), 2–4 százalék hátrányból visszahozza Észak-Karolinát (15), Floridát (29), Arizonát (11), és a más szabályok szerint választó Nebraska 2-es körzetének egy elektorát, még akkor is csak 260 elektor az övé, még egy nagyobb vagy két kisebb államot meg kell fordítania, ahol most Biden előnye jóval nagyobb.