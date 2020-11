Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4269a1f7-6da7-4447-8446-e499b02f29d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napsütéses szombat délután Amerikában, új elnökkel.","shortLead":"Napsütéses szombat délután Amerikában, új elnökkel.","id":"20201107_Tomegek_unneplik_Biden_gyozelmet_Amerikaszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4269a1f7-6da7-4447-8446-e499b02f29d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f3993-2a3d-49f0-a224-814dfb5469c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Tomegek_unneplik_Biden_gyozelmet_Amerikaszerte","timestamp":"2020. november. 07. 19:48","title":"Tömegek ünneplik Biden győzelmét Amerika-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos üzletágát, azonban nemrégiben felcsillant a remény. A beszállítói sorra kérik és kapják a felmentést az embargó alól.","shortLead":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos...","id":"20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5e8d-bc68-4a04-9b25-cb8be64fc570","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","timestamp":"2020. november. 08. 15:03","title":"Remény a Huawei számára: lehet, hogy kaphat chipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Joe Biden megválasztott elnök megtartotta győzelmi beszédét, Donald Trump továbbra is azt hangoztatja, ő nyert, és arról ír, soha nem kapott ennyi szavazatot hivatalban lévő elnök. ","shortLead":"Miközben Joe Biden megválasztott elnök megtartotta győzelmi beszédét, Donald Trump továbbra is azt hangoztatja, ő...","id":"20201108_Trump_kitartoan_azt_irja_o_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a596e4-8c54-49c0-a7f2-a8ac3e38a23e","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Trump_kitartoan_azt_irja_o_nyert","timestamp":"2020. november. 08. 07:46","title":"Trump kitartóan azt tweeteli, ő nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén részese lett volna a nagy Oroszország kovácsolta – a szovjet himnuszban megénekelt – frigynek.","shortLead":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén...","id":"202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a6e9fa-8ade-4be3-a10c-c9cfbe8d15e1","keywords":null,"link":"/360/202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","timestamp":"2020. november. 07. 13:30","title":"Gorenje-turizmus, használtautó-piac: végképp karikatúra lett az utolsó \"ünnepi\" november 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll egy pénteki levélben. Az épületek november 9-től \"oktatási tevékenység és kollégiumi lakhatás tekintetében\" zárva tartanak.","shortLead":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll...","id":"20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb6f0bb-5b04-442d-9ee8-e4d1b1248fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","timestamp":"2020. november. 06. 19:23","title":"Megtiltotta az oktatást az SZFE-n az el nem ismert kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","shortLead":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58214ea-9cd6-400a-ab63-0103a7d6b384","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","timestamp":"2020. november. 06. 21:58","title":"Trump: Soha nem adom fel a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású. ","shortLead":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású. ","id":"20201107_Kamala_Harris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f13ba0-757d-4eee-97f2-387f2057afb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Kamala_Harris","timestamp":"2020. november. 07. 18:58","title":"Joe Biden mellett Kamala Harris is főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kövér László szerint a jogállamiságra hivatkozva tapossák sárba az unió működési szabályait, ami az Európai Unió totális erkölcsi talajvesztését mutatja. Mindez nyílegyenesen vezet a szakadékba, az Európai Unió felbomlásához.","shortLead":"Kövér László szerint a jogállamiságra hivatkozva tapossák sárba az unió működési szabályait, ami az Európai Unió...","id":"20201108_Kover_szerint_az_EU_Magyarorszaggal_kiserletezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436263d3-f8c1-4025-bc86-33e5c5536723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kover_szerint_az_EU_Magyarorszaggal_kiserletezik","timestamp":"2020. november. 08. 08:46","title":"Kövér goebbelsi propagandáról és az EU felbomlásához vezető útról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]