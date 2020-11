Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","shortLead":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","id":"20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f449d9-4f3b-4c93-8b69-35c39149b8ca","keywords":null,"link":"/sport/20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 07:47","title":"Egy nap után úgy döntött az MLSZ, hogy mégsem állítja le az amatőr bajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa5fcc5-63b0-44d3-a5fd-d3bc7c5c785e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az európai egészségügyi unió megteremtésére irányuló lépéseket készít elő az Európai Bizottság, akár uniós szükséghelyzetet is kihirdethetnének.","shortLead":"Az európai egészségügyi unió megteremtésére irányuló lépéseket készít elő az Európai Bizottság, akár uniós...","id":"20201111_Meg_tobb_Brusszel_egeszsegugyi_uniora_tettek_javaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa5fcc5-63b0-44d3-a5fd-d3bc7c5c785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8034909-abbd-4d86-b257-26a043da0605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Meg_tobb_Brusszel_egeszsegugyi_uniora_tettek_javaslatot","timestamp":"2020. november. 11. 15:45","title":"Még több Brüsszel: egészségügyi unióra tettek javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0e5f69-d127-4b09-ac6e-28a2a0e8ff45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","shortLead":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","id":"20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0e5f69-d127-4b09-ac6e-28a2a0e8ff45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e22b0a-4293-4ce1-a35a-7430e037dd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","timestamp":"2020. november. 12. 14:41","title":"Kijárási korlátozás: az egyéni vállalkozók aláírhatják maguknak a munkáltatói igazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök jókedélyű beszélgetést folytatott a külügyminiszterrel, amelyben azt is elmesélte, hogy a járvány kitörésekor elolvasta Camus Pestis című könyvét.","shortLead":"A miniszterelnök jókedélyű beszélgetést folytatott a külügyminiszterrel, amelyben azt is elmesélte, hogy a járvány...","id":"20201112_Orban_szijjarto_video_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3375c0ee-07da-407e-8939-02d437ac384c","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Orban_szijjarto_video_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:24","title":"Orbán a koronavírusos Szijjártónak: Ha 60 felett vagy, lehet hogy ez elvisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a68b57-758b-4fb4-8cca-090dcf9e91ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat közzététele után alig néhány percnek kellett csak eltelnie, hogy a hongkongi kormányzat bejelentse négy ellenzéki törvényhozó eltávolítását.","shortLead":"A határozat közzététele után alig néhány percnek kellett csak eltelnie, hogy a hongkongi kormányzat bejelentse négy...","id":"20201111_kina_hongkong_kotelezo_hazafisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a68b57-758b-4fb4-8cca-090dcf9e91ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71609358-fb35-4456-a5f3-d9b0122dfdc8","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_kina_hongkong_kotelezo_hazafisag","timestamp":"2020. november. 11. 06:58","title":"Törvényben írta elő a hazafiasságot a hongkongi törvényhozóknak Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bb59cb-ad1a-4cb3-9a04-2d0130021860","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mobil konténerrendelőket állítanak fel Bécsben harminc helyre, ahol az influenzás tüneteket mutatókat fogják tesztelni.","shortLead":"Mobil konténerrendelőket állítanak fel Bécsben harminc helyre, ahol az influenzás tüneteket mutatókat fogják tesztelni.","id":"20201112_becs_influenza_tunet_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4bb59cb-ad1a-4cb3-9a04-2d0130021860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28f65b0-6bc6-4541-8069-cce851fe9db3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_becs_influenza_tunet_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 12. 12:52","title":"Bécsben ingyen letesztelnek mindenkit koronavírusra, akinek influenzás tünetei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szakképzési és kulturális célokra hasznosítaná a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt a mezőhegyesi állami tangazdaság, ha a törvényjavaslatot megszavazzák a parlamentben.","shortLead":"Szakképzési és kulturális célokra hasznosítaná a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt a mezőhegyesi állami tangazdaság, ha...","id":"20201112_Lazar_Janos_felugyelete_ala_kerulhet_a_milliardokbol_felujitott_bekesi_kastely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b759bc5-9950-404b-9bd1-fec946767a54","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201112_Lazar_Janos_felugyelete_ala_kerulhet_a_milliardokbol_felujitott_bekesi_kastely","timestamp":"2020. november. 12. 15:00","title":"Lázár János felügyelete alá kerülhet a milliárdokból felújított békési kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter szerint lassan csökken a pozitív tesztek aránya az összes teszten belül.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter szerint lassan csökken a pozitív tesztek aránya az összes teszten belül.","id":"20201111_csehorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7756b0-bdf2-400d-912a-ab6efab041bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 20:06","title":"Csehország túl lehet a járvány tetőpontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]