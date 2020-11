Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.\r

","shortLead":"A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d65c35b-1381-46ed-a017-85b07886696a","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","timestamp":"2020. november. 12. 07:34","title":"Hosszú sorban, az utcán várakoznak a koronavírustesztre várók a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben 48 Huawei és Honor készülékre érkezhet meg a HarmonyOS. A kínai gyártó egyelőre nem erősítette meg az értesülést, így a végleges lista akár hosszabb is lehet.","shortLead":"Első körben 48 Huawei és Honor készülékre érkezhet meg a HarmonyOS. A kínai gyártó egyelőre nem erősítette meg...","id":"20201113_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_honor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbc725e-2b65-4fd3-938e-9255922e96ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_honor","timestamp":"2020. november. 13. 17:10","title":"Ezeken az eszközökön cserélheti le először az Androidot a Huawei – az öné köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendes frissítési ütemtervtől eltérően, soron kívül javították a Chrome böngészőt a Google szakemberei, miután két olyan sebezhetőséget is találtak benne, amelyeket a kiberbűnözők is kihasználhatják. A szoftver új változatát a felhasználóknak is telepíteniük kell.","shortLead":"A rendes frissítési ütemtervtől eltérően, soron kívül javították a Chrome böngészőt a Google szakemberei, miután két...","id":"20201113_serulekenyseg_sebezhetoseg_google_chrome_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615f25c3-76a2-4824-ad7e-59789acb7416","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_serulekenyseg_sebezhetoseg_google_chrome_frissites","timestamp":"2020. november. 13. 13:33","title":"Azonnal frissítse a Chrome-ot, több sebezhetőséget is találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc3b98-f909-4941-aee2-70264738a004","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Méghozzá Taika Waititi rendezésében!","shortLead":"Méghozzá Taika Waititi rendezésében!","id":"20201112_CocaCola_karacsonyi_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc3b98-f909-4941-aee2-70264738a004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731baba-c133-40cc-9789-c4d10bd339d5","keywords":null,"link":"/elet/20201112_CocaCola_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. november. 12. 10:28","title":"Most már biztos, hogy indul az ünnepi szezon: megjött a Coca-Cola karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti atlétikai stadion felépítése elleni népszavazási kezdeményezést. Vagyis – persze csak a járványveszély elmúltával – el lehet kezdeni az aláírásgyűjtést.","shortLead":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti...","id":"20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a501c4c-bcea-4a9a-93bd-b36eb96c5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","timestamp":"2020. november. 12. 09:50","title":"Népszavazás az atlétikai stadionról: a Kúria kioktatta az NVB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai járványadatok alapján igyekeztek meghatározni kutatók, mik voltak azok a helyszínek, illetve tevékenységek, amelyek hozzájárultak a koronavírus gyors elterjedéséhez a tengerentúlon.","shortLead":"Amerikai járványadatok alapján igyekeztek meghatározni kutatók, mik voltak azok a helyszínek, illetve tevékenységek...","id":"20201112_koronavirus_ettermek_kockazatos_helyek_fertozesveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da85563-c731-4450-a7d5-0ac4ff90d01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_koronavirus_ettermek_kockazatos_helyek_fertozesveszely","timestamp":"2020. november. 12. 13:03","title":"Kutatók szerint az éttermek messze a legkockázatosabb helyek a koronavírus szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szabályokról. ","shortLead":"Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szabályokról. ","id":"20201111_rendelet_kijarasi_korlatozas_maszkviseles_boltzar_uzlet_kutyasetaltatas_buntetes_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720f97d4-c585-46c1-b62f-f05fb83a1ef4","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_rendelet_kijarasi_korlatozas_maszkviseles_boltzar_uzlet_kutyasetaltatas_buntetes_orban","timestamp":"2020. november. 11. 19:10","title":"Kisokos éjszakai tanácstalanoknak: Mi lesz, ha nem találok parkolót, és 20 óra után még az utcán vagyok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbad8a87-65a9-4f68-bc44-822df7f2b74d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Gurbanguly Berdimuhamedow tavaly egy egész könyvet szentelt az ország nemzeti örökségéhez tartozó kutyafajtának, amely most a fővárosban kapott szobrot.","shortLead":"Gurbanguly Berdimuhamedow tavaly egy egész könyvet szentelt az ország nemzeti örökségéhez tartozó kutyafajtának, amely...","id":"20201112_hatalmas_turkmen_aranykutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbad8a87-65a9-4f68-bc44-822df7f2b74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c79dac-add5-40b2-b28e-ab9ce4483985","keywords":null,"link":"/elet/20201112_hatalmas_turkmen_aranykutya","timestamp":"2020. november. 12. 17:56","title":"Hat méteres aranykutyát avatott a türkmén elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]