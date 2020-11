Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d76fc3-949f-4594-afde-b2d07108be80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren jelentette be a YouTube, hogy idén nem készítik el a 2010 óta minden évben megjelenő Rewind videót.","shortLead":"Twitteren jelentette be a YouTube, hogy idén nem készítik el a 2010 óta minden évben megjelenő Rewind videót.","id":"20201113_youtube_rewind_video_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d76fc3-949f-4594-afde-b2d07108be80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f0f5af-e68c-4df6-9c3a-357b22d0dc8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_youtube_rewind_video_2020","timestamp":"2020. november. 13. 15:09","title":"Nem csinál éves összefoglaló videót a YouTube, mert ez „nem lenne helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lényeg éppen az, hogy ne vegyük észre. ","shortLead":"A lényeg éppen az, hogy ne vegyük észre. ","id":"20201113_Nem_fogjuk_eszrevenni_de_a_heten_valtozik_a_benzin_es_dizel_osszetetele_a_kutakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aad29f-0207-4715-b675-ede1dbd49127","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Nem_fogjuk_eszrevenni_de_a_heten_valtozik_a_benzin_es_dizel_osszetetele_a_kutakon","timestamp":"2020. november. 13. 12:57","title":"Nem fogjuk észrevenni, de másmilyen lesz a benzin és a dízel a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","id":"20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3354779-b3ea-4dd3-8caa-40aca0c9c120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","timestamp":"2020. november. 13. 17:14","title":"Ha az adóhivatal elkésve bírságol, csökkentse az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két-három hete bevezetett szigorú korlátozó intézkedéseknek köszönhetően sikerült javítani a helyzeten, de egyelőre nem lazítanak. Csak a kisiskolások mehetnek vissza az iskolákba jövő szerdán.","shortLead":"A két-három hete bevezetett szigorú korlátozó intézkedéseknek köszönhetően sikerült javítani a helyzeten, de egyelőre...","id":"20201113_koronavirus_javulo_szamok_a_cseheknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123a0883-6bb5-40ed-ac02-7087c1a1abe4","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_koronavirus_javulo_szamok_a_cseheknel","timestamp":"2020. november. 13. 09:42","title":"Megint javult egy kicsit a járványhelyzet cseheknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segítő alákérdezéseknek most sem volt híján a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az első kérdés mindent vitt: hogy telt Orbán éjszakája a magyar válogatott győzelme után. Röviden. Bejelentette, hogy az elviteles ételek áfája 5 százalékra csökken, a Parragh által kért iparűzési adó felfüggesztéséről még nincs döntés. ","shortLead":"Segítő alákérdezéseknek most sem volt híján a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az első kérdés mindent vitt: hogy telt...","id":"20201113_Orban_koronavirus_jarvany_szigoritas_eu_soros_kossuth_radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd0a1e-9cba-4b38-93db-c6ed29daecc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Orban_koronavirus_jarvany_szigoritas_eu_soros_kossuth_radio","timestamp":"2020. november. 13. 07:44","title":"Orbán meri vállalni a felelősséget, hogy az egészségügy bírja majd a terhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író 96 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas író 96 éves volt.","id":"20201113_Elhunyt_Meray_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a33817-321a-489e-b647-f7259bc2436a","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Elhunyt_Meray_Tibor","timestamp":"2020. november. 13. 10:06","title":"Elhunyt Méray Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bdb6f3-59ff-4ecf-9b61-c045d599f904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan ejtenek be tárgyakat a sínek közé a japán vasútvonalakon. A vezeték nélküli fülhallgatók is könnyen leesnek, a kibányászásuk viszont nem is olyan egyszerű. Ennek megoldására készített egy eszközt a Panasonic.","shortLead":"Sokan ejtenek be tárgyakat a sínek közé a japán vasútvonalakon. A vezeték nélküli fülhallgatók is könnyen leesnek...","id":"20201113_jr_east_japan_vasuttarsasag_panasonic_fulhallgatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3bdb6f3-59ff-4ecf-9b61-c045d599f904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd2489-c692-4816-a860-831ebcf40587","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_jr_east_japan_vasuttarsasag_panasonic_fulhallgatok","timestamp":"2020. november. 13. 10:33","title":"Kiporszívózza a japán vasút és a Panasonic a sínek közé esett vezeték nélküli füleseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4e1d99-f8db-4d1d-afa6-975bef69fb04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vészhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló újabb rendelet kihirdetésének másnapjától érvényes.","shortLead":"A vészhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló újabb rendelet kihirdetésének másnapjától érvényes.","id":"20201113_kihirdettek_a_hazhozszallitas_5_szazalekos_afajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f4e1d99-f8db-4d1d-afa6-975bef69fb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5d14b2-f601-4eee-bbc9-be23653e31e1","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_kihirdettek_a_hazhozszallitas_5_szazalekos_afajat","timestamp":"2020. november. 13. 21:31","title":"Kihirdették az étel házhozszállítás 5 százalékos áfájáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]