[{"available":true,"c_guid":"aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio pályaedző koronavírustesztje pozitív lett, így az esti, Szerbia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen Gera Zoltán irányítja majd a pálya széléről a magyar labdarúgó-válogatottat.","shortLead":"Cosimo Inguscio pályaedző koronavírustesztje pozitív lett, így az esti, Szerbia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen Gera...","id":"20201115_Gera_Zoltan_fog_a_kispadon_ulni_a_szerbek_elleni_valogatott_meccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dca7b3-7bb3-489b-bf6b-f6f7cb4ba862","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Gera_Zoltan_fog_a_kispadon_ulni_a_szerbek_elleni_valogatott_meccsen","timestamp":"2020. november. 15. 11:39","title":"Gera Zoltán fog a kispadon ülni a szerbek elleni válogatott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666d6d83-b579-4405-bafa-1cf546393efb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hiába kísérleteznek többféle vakcinával már embereken, a koronavírus ellenszerének kutatásából továbbra is kihagyhatatlanok az állatok. Erre négy emlősfajt találtak a legalkalmasabbnak.","shortLead":"Hiába kísérleteznek többféle vakcinával már embereken, a koronavírus ellenszerének kutatásából továbbra is...","id":"202046__a_covidkutatas_szurke_eminenciasai__megpiszkalt_egerek__makakoexport__allati_fontosak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666d6d83-b579-4405-bafa-1cf546393efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344ccfb-c48b-44af-8bc1-6c5574424f83","keywords":null,"link":"/360/202046__a_covidkutatas_szurke_eminenciasai__megpiszkalt_egerek__makakoexport__allati_fontosak","timestamp":"2020. november. 15. 11:00","title":"Koronavírus-vakcina: ennek a négy állatfajnak köszönhetjük, hogy van remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia mérkőzés a labdarúgó Nemzetek Ligájában - közölte az európai szövetség.","shortLead":"Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia...","id":"20201115_Elmarad_a_RomaniaNorvegia_merkozes_a_Nemzetek_Ligajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8dadd6-0ec9-4210-a058-045378d89eeb","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Elmarad_a_RomaniaNorvegia_merkozes_a_Nemzetek_Ligajaban","timestamp":"2020. november. 15. 09:22","title":"Elmarad a Románia-Norvégia mérkőzés a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982fa1c8-52c8-4a9e-a452-d911d85ca1e9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyúzópróbán a Ford Performance első európai szabadidőautója, a Puma ST, mely szerény 3 hengeres motorja ellenére is az egekbe képes katapultálni a sofőr adrenalinszintjét. ","shortLead":"Nyúzópróbán a Ford Performance első európai szabadidőautója, a Puma ST, mely szerény 3 hengeres motorja ellenére is...","id":"20201116_vadmacska_kiprobaltuk_a_200_loeros_ford_puma_stt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982fa1c8-52c8-4a9e-a452-d911d85ca1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ca8c6-e8f5-40e2-ae63-8840324ff74d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_vadmacska_kiprobaltuk_a_200_loeros_ford_puma_stt","timestamp":"2020. november. 16. 07:59","title":"Vadmacska: kipróbáltuk a 200 lóerős Ford Puma ST-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízen haltak meg a tűzben, Catalin Denciu próbálta menteni őket.","shortLead":"Tízen haltak meg a tűzben, Catalin Denciu próbálta menteni őket.","id":"20201115_Belgiumban_gyogyul_a_Covidosztalyon_megegett_roman_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853178d4-a4f3-48be-b6a8-2031d58b6aa0","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Belgiumban_gyogyul_a_Covidosztalyon_megegett_roman_orvos","timestamp":"2020. november. 15. 13:11","title":"Belgiumban gyógyul a Covid-osztályon megégett román orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van túl a SpaceX. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van...","id":"20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36667bdb-b5bd-41c8-802c-3a0ba1e510e0","keywords":null,"link":"/360/20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","timestamp":"2020. november. 16. 08:00","title":"Radar360: Az egyetemistákat tesztelni, a katonákat lázmérőzni vezénylik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft jelentésében nem említ konkrét neveket, csak annyit, hogy a világ több pontján is érzékelhető volt a kiberbűnözők akciója. Európai központokat is támadtak.","shortLead":"A Microsoft jelentésében nem említ konkrét neveket, csak annyit, hogy a világ több pontján is érzékelhető volt...","id":"20201116_vakcina_koronavirus_hacker_oroszorszag_eszak_korea_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87725a0f-4e84-4ebd-bce8-3146a8d636a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vakcina_koronavirus_hacker_oroszorszag_eszak_korea_microsoft","timestamp":"2020. november. 16. 08:33","title":"Vakcinakutatókat támadtak meg szerte a világban orosz és észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de ez a helyzet – mondta John Bolton, Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a Klubrádiónak adott interjúban, ahol arról is beszélt, hogy a republikánus politikus vereségét a koronavírus-járvány elrontott kezelése okozta, és arról is, hogy hiába jó Orbán és Trump kapcsolata, vannak fenntartásaik.","shortLead":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de...","id":"20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1295d78e-3fdf-473b-95d6-f8f5db4d900f","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2020. november. 14. 16:47","title":"Trump volt tanácsadója: Komoly aggályaink vannak Magyarországgal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]