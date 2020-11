Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus óta 400 százalékkal nőtt az orvosi oxigén iránti kereslet, sok helyen egyáltalán nincs.","shortLead":"A koronavírus óta 400 százalékkal nőtt az orvosi oxigén iránti kereslet, sok helyen egyáltalán nincs.","id":"20201118_olaszorszag_oxigen_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00da378e-854a-4f42-b6f8-337304016484","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_olaszorszag_oxigen_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 15:00","title":"Hiánycikk lett az orvosi oxigén Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","shortLead":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","id":"20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6922cd-6bdb-4667-ba22-4f8aa80d3027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","timestamp":"2020. november. 18. 13:20","title":"Novák: Csak annak jár támogatás lakásfelújításra, akinek folyamatos tb-jogviszonya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","shortLead":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","id":"20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5835b-56e9-4b5d-af26-95094d3a9293","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","timestamp":"2020. november. 18. 11:47","title":"Benyugtatózta hároméves kislányát egy kecskeméti nő, hogy felvetesse a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök beugrott egy jelentés erejéig az V. kerületi rendőrkapitányságra.","shortLead":"A miniszterelnök beugrott egy jelentés erejéig az V. kerületi rendőrkapitányságra.","id":"20201118_Orban_Viktor_rendorvicc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609cebf6-22b3-4aa1-81f8-79627022ce43","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Orban_Viktor_rendorvicc","timestamp":"2020. november. 18. 13:12","title":"Orbán Viktor hiányolja a rendőrvicceket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmét Donald Trump amerikai elnök, aki a vesztes bélyege ellen folytat szélmalomharcot.","shortLead":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata...","id":"20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca6767d-715f-4cd9-affb-9125d212e99f","keywords":null,"link":"/360/20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","timestamp":"2020. november. 18. 13:00","title":"Trump a demokráciát is megroppantaná, csak maradhasson a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e30292b-fd09-4020-b8e1-5f1df6489416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálukról igazolást kiállító állatorvos állítja: amikor ő látta az állatokat, még nem voltak megcsonkítva. ","shortLead":"A halálukról igazolást kiállító állatorvos állítja: amikor ő látta az állatokat, még nem voltak megcsonkítva. ","id":"20201117_elefant_agyar_allatkinzas_gyanuja_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e30292b-fd09-4020-b8e1-5f1df6489416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c470fc-cfe1-4d36-a195-2c43bc4587fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_elefant_agyar_allatkinzas_gyanuja_nyomozas","timestamp":"2020. november. 17. 08:36","title":"Eltávolították a szadai elefántok agyarát, mielőtt eltemették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében sokan lesznek, akiknek 30 helyett csak 15 százalékos jutalékot kell majd adniuk az Apple-nek az appok megvásárlása, valamint az alkalmazáson belüli vásárlások után.","shortLead":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében...","id":"20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b564b8-e8c3-42cf-afcc-9262e3f80900","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","timestamp":"2020. november. 18. 14:03","title":"Felezi a 30 százalékos \"adóját\" az Apple, 2021-től kevesebb jutalékot kér sok fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4fffc4-047a-42f6-b0ed-d611845590ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sétáló nőre egy vasúti átjárónál támadt a férfi. A rendőrség keresi.","shortLead":"A sétáló nőre egy vasúti átjárónál támadt a férfi. A rendőrség keresi.","id":"20201117_rablas_kes_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f4fffc4-047a-42f6-b0ed-d611845590ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a4f09-9207-48cc-a341-2f1129b1ce2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_rablas_kes_pecs","timestamp":"2020. november. 17. 15:50","title":"Keresik azt a 21 éves férfit, aki késsel rabolt ki egy nőt fényes nappal Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]