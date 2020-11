Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós már november 10-én engedélyt adott a digitális munkarendre, de erről nem értesültek a tanárok.\r

","shortLead":"Kásler Miklós már november 10-én engedélyt adott a digitális munkarendre, de erről nem értesültek a tanárok.\r

","id":"20201117_PSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c8ad52-e8ae-4348-ad39-d26b4f30369c","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_PSZ","timestamp":"2020. november. 17. 22:08","title":"Egy hét késéssel derült ki, hogy online is oktathatnak a krónikus betegségben szenvedő pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ec85fc-0262-4bf2-8d3e-96cc8724d052","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kína titokzatos hegyeitől Óceánia egzotikumáig világkörüli zenei utazásra invitál Abraham Cupeiro Pangea című albuma. Ajánló.","shortLead":"Kína titokzatos hegyeitől Óceánia egzotikumáig világkörüli zenei utazásra invitál Abraham Cupeiro Pangea című albuma...","id":"202046_cd__osi_hangszerek_abraham_cupeiro_pangea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ec85fc-0262-4bf2-8d3e-96cc8724d052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f183c799-f653-46bd-85c2-65e73e757ced","keywords":null,"link":"/360/202046_cd__osi_hangszerek_abraham_cupeiro_pangea","timestamp":"2020. november. 17. 16:00","title":"Abraham Cupeiro: Pangea - 40 perc alatt a Föld körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti tanáraival és diákjaival.","shortLead":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti...","id":"20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad602a9-db56-474f-8b8b-b522ab3660dd","keywords":null,"link":"/elet/20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","timestamp":"2020. november. 18. 11:31","title":"SZFE-ügy: újabb német társulat mondta le a szereplést Vidnyánszky fesztiválján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","shortLead":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","id":"20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cfef4-d1f8-4edb-82f8-d2ac95675cce","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","timestamp":"2020. november. 18. 09:55","title":"Kóbor János: Egy Benkő Laci nem tud meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével próbálnak álomba merülni. ","shortLead":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével...","id":"202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccb2f31-ff22-4395-9e68-0b50beb8f74a","keywords":null,"link":"/360/202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","timestamp":"2020. november. 17. 14:00","title":"Tévedés lehet, hogy a fehér zaj jót tesz az alvásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai Unióban.","shortLead":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai...","id":"20201119_europali_autopiac_oktober_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12093da-6eb2-4972-a783-49a9c07a7b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_europali_autopiac_oktober_2020","timestamp":"2020. november. 19. 08:06","title":"3 millió új autó hiányzik az uniós autópiacról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden 38 ember halt meg a koronavírus okozta betegségek miatt Horvátországban, az új fertőzöttek száma pedig rekordot döntött. Mindeközben Vukovárban tízezres tömeg tartott megemlékezést a város ostromáról, holott a járványügyi szakemberek szerint új járványgóc lehet a térség.","shortLead":"Kedden 38 ember halt meg a koronavírus okozta betegségek miatt Horvátországban, az új fertőzöttek száma pedig rekordot...","id":"20201118_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a14281-715a-410d-83ab-399c69ca848b","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 15:28","title":"Horvátországban egy nap alatt 3251 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte Facebook-oldalán a zenekar. Benkő László 77 éves volt.



","shortLead":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte...","id":"20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f9cf25-7e6c-45cd-999c-39616ba0d93d","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 08:45","title":"Meghalt az Omega billentyűse, Benkő László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]