Miután szerda este a magyar labdarúgó-válogatott Törökország elleni győzelmével megnyerte csoportját a Nemzetek Ligájában, Szijjártó Péter nem tudta visszafogni az örömét. Azt a fajtát, ami olyan jól összehozza a nemzetet: beszólt minden kétkedőnek.

A Fradi BL-csoportkörös.

Kijutottunk az EB-re.

Ma megnyertük a Nemzetek Ligája-csoportunkat.

Na akkor: a puffogók, a károgók, az örökös elégedetlenkedők, a futballt állandóan temetők, a bukott sportközgazdászok, a “minek kellenek stadionok?” jöjjenek elő most is, és mondják el, mi miért nem jó.

Mondjuk, az is elég, ha kánonban eléneklik, hogy az éjjel soha nem érhet véget.”