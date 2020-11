Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online kormányinfón számoltak be a részletekről. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online...","id":"20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6e0c2f-e36d-4230-89a7-78dc518d63f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","timestamp":"2020. november. 19. 10:45","title":"Gulyás Gergely: Hétfőn kezdődik a tanárok koronavírus-tesztelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49af875-2966-4903-9491-6580539dc045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MBN nevű koreai hírcsatorna új hírolvasót igazolt. Az AI Kim néven bemutatkozott kolléga hús-vér munkaerőnek tűnik, de valójában gép.","shortLead":"Az MBN nevű koreai hírcsatorna új hírolvasót igazolt. Az AI Kim néven bemutatkozott kolléga hús-vér munkaerőnek tűnik...","id":"20201119_robot_mesterseges_intelligencia_hirolvaso_hirados_mbn_tevecsatorna_del_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a49af875-2966-4903-9491-6580539dc045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02221d98-38d9-4d94-afcb-9fba703349cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_robot_mesterseges_intelligencia_hirolvaso_hirados_mbn_tevecsatorna_del_korea","timestamp":"2020. november. 19. 12:03","title":"Robotizált híradós műsorvezető állt munkába Dél-Koreában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2020-as gála költségei üzleti titoknak minősülnek.\r

","shortLead":"A 2020-as gála költségei üzleti titoknak minősülnek.\r

","id":"20201120_Magyarorszagnak_MTVdijatado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd12fc-4e7d-4fee-a26c-6ef27467d509","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Magyarorszagnak_MTVdijatado","timestamp":"2020. november. 20. 06:05","title":"600 millió forintba kerül Magyarországnak a következő MTV-díjátadó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán Viktor igyekszik megakasztani az uniós költségvetés, illetve a segélycsomag elfogadását, az a kétségbeesésről árulkodik, mert a kapcsolódó jogállami mechanizmus a kormányfő politikai modelljét fenyegeti.","shortLead":"Hogy Orbán Viktor igyekszik megakasztani az uniós költségvetés, illetve a segélycsomag elfogadását...","id":"20201120_Die_Zeit_A_veto_nem_eppen_az_ero_jele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551f2ceb-40ce-4769-ae98-57abb4dfbc72","keywords":null,"link":"/360/20201120_Die_Zeit_A_veto_nem_eppen_az_ero_jele","timestamp":"2020. november. 20. 07:00","title":"Die Zeit: A vétó nem éppen az erő jele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kisebbik kormánypárt maga közölte, hogy képviselőjük megbetegedett.","shortLead":"A kisebbik kormánypárt maga közölte, hogy képviselőjük megbetegedett.","id":"20201120_Korhazba_kerult_KDNPs_Aradszki_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692d447b-f6f7-43a9-a01c-39bccaff8fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Korhazba_kerult_KDNPs_Aradszki_Andras","timestamp":"2020. november. 20. 13:35","title":"Koronavírus miatt kórházba került a KDNP-s Aradszki András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá teszi, hogy „meztelen a király”. Az oktatás lepusztításának eredménye viszont szépen fokozatosan fogja éreztetni a hatását. Vélemény.



","shortLead":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá...","id":"20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a75c30-8e8d-492e-bc9d-8872f7289ee6","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","timestamp":"2020. november. 19. 10:08","title":"Gyarmathy Éva: A jóságos nagymamák országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bb5466-34e7-4730-907f-285647bfc72e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg arra, hogy a férfiak is törődjenek az egészségükkel.



","shortLead":"Meg arra, hogy a férfiak is törődjenek az egészségükkel.



","id":"20201120_prosztatarakszures_combino_bajusz_bkk_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27bb5466-34e7-4730-907f-285647bfc72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f4b6da-e4c0-4947-a2b2-7130697b72e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_prosztatarakszures_combino_bajusz_bkk_kampany","timestamp":"2020. november. 20. 08:48","title":"Bajuszt festenek a Combinókra, hogy mindenki a prosztatarák-szűrésre gondoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6913f8f-1db3-4ac5-99a8-717365d3224f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tél nem a kertészkedés időszaka, de még aki a balkonon kertészkedne, azt sem segíti a napfény hiánya és a hideg idő. Nem lehetetlen azonban ilyenkor sem az, hogy friss fűszernövény, zöldség teremjen otthon, ehhez kínálunk ötleteket.","shortLead":"A tél nem a kertészkedés időszaka, de még aki a balkonon kertészkedne, azt sem segíti a napfény hiánya és a hideg idő...","id":"20201118_belteri_kerteszkedes_hidroponia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6913f8f-1db3-4ac5-99a8-717365d3224f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a3a8a2-71b8-4abc-81e5-2042b3963640","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_belteri_kerteszkedes_hidroponia","timestamp":"2020. november. 18. 18:00","title":"Közelgő tél, sötét lakás: hogyan lehet ide burjánzó kertet varázsolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]