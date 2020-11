Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3d8cdda-0674-4c8c-b54a-47a652041465","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék vezetője szerint nem válhat börtönné egy olyan ország, ahol már senki nem fér a börtönőröktől.","shortLead":"Az ellenzék vezetője szerint nem válhat börtönné egy olyan ország, ahol már senki nem fér a börtönőröktől.","id":"20201122_belarusz_tuntetes_minszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3d8cdda-0674-4c8c-b54a-47a652041465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57a160-17b9-454b-8b15-ec648e175df2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_belarusz_tuntetes_minszk","timestamp":"2020. november. 22. 21:48","title":"Újra tízezrek vonultak a belarusz utcákra, 77 tüntetőt vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","shortLead":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","id":"20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d58b187-c1f6-407e-93ad-03e867cbd5f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","timestamp":"2020. november. 23. 15:23","title":"Több városban egészségtelen a levegő, Budapesten romlani fog a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos közlemény ezt megerősíti azzal, hogy az igazgatóság eddig elnöke, Bodolai László marad a cégcsoport médiajogásza. A laptól távozik Sztankóczy András vezető szerkesztő is, az Index részvényeit pedig megvette a Vaszily Miklós résztulajdonában lévő Indamédia.","shortLead":"A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos...","id":"20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4ec57-e9a2-454b-a5a0-5bc50dc1314d","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes","timestamp":"2020. november. 23. 15:25","title":"Távozik az Index vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó német üzemeiben a jövőben már csak villanymotorok fognak készülni. ","shortLead":"A bajor gyártó német üzemeiben a jövőben már csak villanymotorok fognak készülni. ","id":"20201123_a_bmw_nem_gyart_tobb_belsoegesu_motort_nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1cd0d4-35ff-4c31-b81b-7315fb51930a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_a_bmw_nem_gyart_tobb_belsoegesu_motort_nemetorszagban","timestamp":"2020. november. 23. 09:21","title":"A BMW hamarosan nem gyárt több belsőégésű motort Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc62c6a-f57a-482d-8a19-bcd28e364d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3334 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt egy napban.","shortLead":"3334 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt egy napban.","id":"20201123_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc62c6a-f57a-482d-8a19-bcd28e364d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e05d73-1691-42f0-b765-381cda7642ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2020. november. 23. 09:13","title":"91 újabb áldozata van a koronavírusnak, közel háromezerrel nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A melegebb idő és a hőingadozások miatt több a gyenge, veszélyes jégfelület.","shortLead":"A melegebb idő és a hőingadozások miatt több a gyenge, veszélyes jégfelület.","id":"20201122_Egyre_tobben_fulnak_vizbe_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34b623d-739d-4f18-8bce-a1fb3d930792","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Egyre_tobben_fulnak_vizbe_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. november. 22. 12:45","title":"Egyre többen fúlnak vízbe a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tud olyan szakdolgozóról, aki csak több hónappal később kapta meg a koronavírus-fertőzés miatt járó táppénzt.","shortLead":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tud olyan szakdolgozóról, aki csak több hónappal később kapta meg...","id":"20201123_Koronavirus_pluszpenz_tappenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2faaa8c-2529-4b4b-b8f3-9c0ae2db0f51","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Koronavirus_pluszpenz_tappenz","timestamp":"2020. november. 23. 11:18","title":"Több tízezer forint különbség is lehet a koronavírusos betegeket ellátó ápolók pluszpénze között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","shortLead":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","id":"20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5649a0df-4642-4dfc-94c8-bb467ecb6638","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 08:11","title":"Kigyulladt egy családi ház a XV. kerületben, 3 embert mentettek ki a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]