[{"available":true,"c_guid":"8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy sejteni lehetett, a félév érvénytelenítéséhez kormány járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozott rendeletét használta fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem új fenntartója.","shortLead":"Ahogy sejteni lehetett, a félév érvénytelenítéséhez kormány járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozott rendeletét...","id":"20201127_szfe_felev_ervenytelenites_vidnyanszky_attila_kuratorium_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9b88e-08b4-444d-a96f-322c61229949","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_szfe_felev_ervenytelenites_vidnyanszky_attila_kuratorium_kormanyrendelet","timestamp":"2020. november. 27. 23:17","title":"Vidnyánszkyék érvénytelenítik az SZFE idei első félévét a friss kormányrendeletre hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt egy darab. ","shortLead":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt...","id":"20201126_napoly_maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ffd22c-d44c-42e8-bca7-5a5db3b39a0c","keywords":null,"link":"/elet/20201126_napoly_maradona","timestamp":"2020. november. 26. 18:35","title":"Nápolyt megrengette Maradona halála – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c09de7-b7a0-43b2-9447-d11d7a932518","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Világnézetileg elkötelezetté válhat a tanítóképzők többsége a kormány elképzelése szerint, ha megvalósul, hogy újabb és újabb intézmények kerülnek egyházi kézbe. Az égető pedagógushiányt a hallgatók mielőbbi éles gyakorlatba állításával orvosolnák.","shortLead":"Világnézetileg elkötelezetté válhat a tanítóképzők többsége a kormány elképzelése szerint, ha megvalósul, hogy újabb és...","id":"202048__pedagoguskepzes__egyhazi_kezbe_adas__gyakorlat_teszi__lesz_katedra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c09de7-b7a0-43b2-9447-d11d7a932518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfb279-bc5c-4a15-a1c4-3ccb89e3d51c","keywords":null,"link":"/360/202048__pedagoguskepzes__egyhazi_kezbe_adas__gyakorlat_teszi__lesz_katedra","timestamp":"2020. november. 27. 06:30","title":"A tanítóképzőket lenyelik az egyházak, a tanárképzés lassan összeomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Polgári és büntetőeljárások fogadhatják az elnököt, amikor mandátuma lejártával elveszti mentességét, ám az politikai döntésen múlhat, hogy precedenst teremtve megpróbálják-e bíróság elé állítani.","shortLead":"Polgári és büntetőeljárások fogadhatják az elnököt, amikor mandátuma lejártával elveszti mentességét, ám az politikai...","id":"202048__vizsgalatok_trump_ellen__azimmunitas_vege__politikai_ervek__donald_polgartars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6789207-dbde-4dd4-866c-5a497369c3d8","keywords":null,"link":"/360/202048__vizsgalatok_trump_ellen__azimmunitas_vege__politikai_ervek__donald_polgartars","timestamp":"2020. november. 27. 15:00","title":"Perek özöne zúdulhat a Fehér Ház kapuján kilépő Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezetet minden bizonnyal emberi kéz alkotta, de ami ennél is különösebb, hogy már évek óta lehet.","shortLead":"A szerkezetet minden bizonnyal emberi kéz alkotta, de ami ennél is különösebb, hogy már évek óta lehet.","id":"20201127_femoszlop_utah_sivatag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bdb818-ef14-4a1b-8eed-4656858dd4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_femoszlop_utah_sivatag","timestamp":"2020. november. 27. 20:03","title":"Többen máris megrohamozták a utahi sivatagban talált fémoszlopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e1a2cc-5217-4c92-93f2-eccb95507b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött a Kúria a Mal Zrt. vezetőinek felülvizsgálati kérelméről. A tízéves vörösiszapügy vádlottjai közül ők hárman voltak azok, akiket korábban letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.","shortLead":"Döntött a Kúria a Mal Zrt. vezetőinek felülvizsgálati kérelméről. A tízéves vörösiszapügy vádlottjai közül ők hárman...","id":"20201127_vorosiszap_kuria_hatarozat_bortonben_maradnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49e1a2cc-5217-4c92-93f2-eccb95507b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d21309-319b-400f-a3f4-a8acdae398fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_vorosiszap_kuria_hatarozat_bortonben_maradnak","timestamp":"2020. november. 27. 15:07","title":"Vörösiszap-katasztrófa: börtönben maradnak a Mal-vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz, hogy kivédjük a céget fenyegető különféle veszélyeket. A stabil üzletmenet érdekében kiváltképp érdemes biztosításokkal védekezni, ezzel is a lehető legalacsonyabbra csökkentve a napi működésből eredő váratlan helyzetek negatív hatásait. A magyar kis- és közepes vállalkozások azonban gyakran rendkívül alulbiztosítottak, legnagyobb részük csak a szükséges, kötelezően előírt (akár banki, akár szabályozó hatósági, vagy köztestületi) biztosítási előírásokra szóló fedezetek megvásárlására költ. Fenyegető veszélyek azonban vannak bőven. Nézzük, melyek a vállalkozásokra leselkedő legnagyobb potenciális veszélyforrások!","shortLead":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz...","id":"allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556bd71-f517-490a-b587-7f4499ea1e21","keywords":null,"link":"/brandcontent/allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","timestamp":"2020. november. 27. 11:30","title":"10 dolog, amire érdemes felkészülni, ha vállalkozása van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","shortLead":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","id":"20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877ecf98-c71e-4f7d-a259-a32b3337149a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","timestamp":"2020. november. 27. 11:17","title":"Tilos lesz szőrmét árulni a budapesti vásárokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]