[{"available":true,"c_guid":"df9c5b95-000d-4430-96ac-0986dfe5f3b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt változik a háztartásokban keletkező papírhulladék összetétele: egyre több a kartoncsomagolás és a pizzásdoboz. \r

","shortLead":"A világjárvány miatt változik a háztartásokban keletkező papírhulladék összetétele: egyre több a kartoncsomagolás és...","id":"20201126_papir_ujrahasznositast_koronavirus_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9c5b95-000d-4430-96ac-0986dfe5f3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15262fb9-eb9c-4f27-b89b-92d159a55346","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_papir_ujrahasznositast_koronavirus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 26. 16:09","title":"Pizzásdobozok pörgetik a papír-újrahasznosítást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem...","id":"20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c272-f726-4631-9230-2bf232f0d737","keywords":null,"link":"/360/20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:00","title":"Radar360: Orbán a valóságban és filmen is Németország fókuszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecelen egy autó gyalogosokat sodort el. Az M5-ös autópályán Inárcs térségében hídjavítás miatt negyedórával is megnőhet a menetidő.\r

","shortLead":"Kecelen egy autó gyalogosokat sodort el. Az M5-ös autópályán Inárcs térségében hídjavítás miatt negyedórával is...","id":"20201127_Kigyulladt_kamion_M3as_Fuzesabony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54f082c-6e7b-43db-9129-9d906313aa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Kigyulladt_kamion_M3as_Fuzesabony","timestamp":"2020. november. 27. 08:44","title":"Kigyulladt egy kamion az M3-ason, áll a forgalom Füzesabonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben.","shortLead":"Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben.","id":"20201127_360_forint_felett_az_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3147cf3-3f3a-4fa8-9ae4-f638ae117a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_360_forint_felett_az_euro","timestamp":"2020. november. 27. 08:32","title":"360 forint felett az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság üzleti modellével van gondja Knut Arild Hareide-nak.","shortLead":"A magyar légitársaság üzleti modellével van gondja Knut Arild Hareide-nak.","id":"20201127_wizz_air_norvegia_munkavallalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4e26fb-dbbb-42ff-a977-7a1cd371dfea","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_wizz_air_norvegia_munkavallalok","timestamp":"2020. november. 27. 19:27","title":"Egy miniszter figyelmeztette a Wizz Airt, hogy problémáik lehetnek Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

","shortLead":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni...","id":"jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c68aa8-a4df-4a05-98e5-db09a528d0b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Az automatizációba fektetett pénz az egyik legjobb befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"81c09de7-b7a0-43b2-9447-d11d7a932518","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Világnézetileg elkötelezetté válhat a tanítóképzők többsége a kormány elképzelése szerint, ha megvalósul, hogy újabb és újabb intézmények kerülnek egyházi kézbe. Az égető pedagógushiányt a hallgatók mielőbbi éles gyakorlatba állításával orvosolnák.","shortLead":"Világnézetileg elkötelezetté válhat a tanítóképzők többsége a kormány elképzelése szerint, ha megvalósul, hogy újabb és...","id":"202048__pedagoguskepzes__egyhazi_kezbe_adas__gyakorlat_teszi__lesz_katedra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c09de7-b7a0-43b2-9447-d11d7a932518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfb279-bc5c-4a15-a1c4-3ccb89e3d51c","keywords":null,"link":"/360/202048__pedagoguskepzes__egyhazi_kezbe_adas__gyakorlat_teszi__lesz_katedra","timestamp":"2020. november. 27. 06:30","title":"A tanítóképzőket lenyelik az egyházak, a tanárképzés lassan összeomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kérdéses, hogy az oltás 90 százalékos hatásosságot kimutató kísérletében nem a résztvevők fiatalabb életkora játszotta-e a döntő szerepet.","shortLead":"Kérdéses, hogy az oltás 90 százalékos hatásosságot kimutató kísérletében nem a résztvevők fiatalabb életkora...","id":"20201126_astrazeneca_koronavirus_vakcina_gyartasi_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2e0db-0b8e-4fe0-8297-d47d5c877e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_astrazeneca_koronavirus_vakcina_gyartasi_hiba","timestamp":"2020. november. 26. 17:27","title":"Gyártási hiba árnyékolja be az AstraZeneca vakcinájának hatásosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]