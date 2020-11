Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb8e4f49-cabc-4de4-9929-5e4db9ce7c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő a német szociáldemokrata politikus, Martin Schulz kritikájára válaszolt.","shortLead":"A kormányfő a német szociáldemokrata politikus, Martin Schulz kritikájára válaszolt.","id":"20201130_orban_viktor_nemetorszag_sajtoszabadsag_martin_schulz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8e4f49-cabc-4de4-9929-5e4db9ce7c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151a5c99-7429-43fd-9f01-04e294b3f2b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_orban_viktor_nemetorszag_sajtoszabadsag_martin_schulz","timestamp":"2020. november. 30. 09:16","title":"Orbán: Németország pénzt keres az uniós tagságunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak megváltoztathatják más fajok élőhelyét, de közvetlen hatással lehetnek a térség gazdaságára is.","shortLead":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak...","id":"20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3330489d-6104-43c8-a562-369a3f53c412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","timestamp":"2020. november. 30. 10:03","title":"Mely fajokat kell száműzni Európából? Elkészült a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614ac766-39dd-4c64-91bc-7993beb78d85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulturált ember ilyen gondolatokat 2020-ban – ismerve a sztálinizmus és a nácizmus rémtetteit – nem fogalmaz meg – jelentette ki az RTL Klubnak nyilatkozva Kepes András író, újságíró, egyetemi tanár.","shortLead":"Kulturált ember ilyen gondolatokat 2020-ban – ismerve a sztálinizmus és a nácizmus rémtetteit – nem fogalmaz meg –...","id":"20201129_Kepes_Andras_Demeter_Szilardrol_Ez_az_ember_igy_gondolkodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=614ac766-39dd-4c64-91bc-7993beb78d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aaeefb9-f981-4f85-87db-3ab9d80edfb1","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Kepes_Andras_Demeter_Szilardrol_Ez_az_ember_igy_gondolkodik","timestamp":"2020. november. 29. 18:57","title":"Kepes András Demeter Szilárdról: Ez az ember így gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb8bf5f-3c45-4fbf-b4cb-d6120fba0923","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 29. 15:16","title":"Gulyás Gergely a Demeter-publicisztikáról: Higgadtságra lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat emberei jelentek meg a szövetség intézményeinél és Brenzovics László (képünkön) lakásán is. Állítólag hazaárulásra, szeparatizmusra utaló bizonyítékokat kerestek.\r

","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat emberei jelentek meg a szövetség intézményeinél és Brenzovics László (képünkön) lakásán...","id":"20201130_karpatalja_razzia_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_ukran_biztonsagi_szolgalat_ungvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224aa504-4287-4f12-ba83-e62f4b6e90de","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_karpatalja_razzia_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_ukran_biztonsagi_szolgalat_ungvar","timestamp":"2020. november. 30. 18:10","title":"Fegyveres razzia volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnél Ungváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában, Ausztriában a teljes zár után is szigorú intézkedések maradhatnak.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában, Ausztriában a teljes zár után is szigorú...","id":"20201129_A_szomszedban_sem_akar_csitulni_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce843812-342e-484a-99df-ff090fa2e048","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_A_szomszedban_sem_akar_csitulni_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 29. 16:44","title":"A szomszédban sem akar csitulni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában. Egyrészt az Európai Bizottság ismertette a 7-es cikk szerint folyó eljárás állását, másrészt az LGBTI-közösséggel kapcsolatos meglévő vagy tervezett jogi szabályozásokkal összefüggésben érték bírálatok a magyar-lengyel párost.","shortLead":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és...","id":"20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e64c25f-3411-45a4-9d78-993ab9ff2709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","timestamp":"2020. november. 30. 21:20","title":"Megint Magyarország bírálata volt a fő téma az EP LIBE bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A céljuk az, hogy segítsék az unióba készülő országok jogharmonizációját a természetvédelem területén, és hogy megalapozzák a magyar vállalkozások piacra lépését a térségben.","shortLead":"A céljuk az, hogy segítsék az unióba készülő országok jogharmonizációját a természetvédelem területén, és...","id":"20201130_termeszetvedelem_nyugat_balkan_magyar_szakemberek_magyar_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb64291-533e-4c96-9129-528f35ac036a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201130_termeszetvedelem_nyugat_balkan_magyar_szakemberek_magyar_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2020. november. 30. 17:32","title":"Magyar természetvédelmi szakemberek segítenek be öt balkáni államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]