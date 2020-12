Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország összes hajléktalanokat ellátó intézménye pályázhat a pénzre.","shortLead":"Az ország összes hajléktalanokat ellátó intézménye pályázhat a pénzre.","id":"20201201_hajlektalan_ellatas_intezmenyek_emmi_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c05f4-1832-42ac-b445-22668e7d6de6","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_hajlektalan_ellatas_intezmenyek_emmi_palyazat","timestamp":"2020. december. 01. 18:56","title":"134 millió állami pénzre pályázhatnak a hajléktalanellátó intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak a városok lakosságán.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak...","id":"20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f343309-311c-454d-b325-78957ee13f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","timestamp":"2020. december. 02. 19:51","title":"Kósa: Nem támogatja a kormány az iparűzési adó eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a35988b-31f2-438d-add1-e6c1f405a559","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyedén győzött a katalán csapat a magyar bajnok ellen a Puskás Arénában. ","shortLead":"Könnyedén győzött a katalán csapat a magyar bajnok ellen a Puskás Arénában. ","id":"20201203_szerhij_rebrov_ferencvaros_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a35988b-31f2-438d-add1-e6c1f405a559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8248164e-1f37-4975-a968-53d2178e18e4","keywords":null,"link":"/sport/20201203_szerhij_rebrov_ferencvaros_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. december. 03. 06:54","title":"Botka a Barcelona elleni vereségről: Azt éreztük, extrát tudunk nyújtani, de sajnos nagyon hamar eldőlt, hogy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi F1-es futamon rémisztő balesetet szenvedett francia versenyző egy interjúban arról beszélt: vasárnap mintha másodszor is megszületett volna.","shortLead":"A hétvégi F1-es futamon rémisztő balesetet szenvedett francia versenyző egy interjúban arról beszélt: vasárnap mintha...","id":"20201201_romain_grosjean_f1_bahreini_nagydij_baleset_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c836b332-64e1-4004-b7cf-f169e8893293","keywords":null,"link":"/sport/20201201_romain_grosjean_f1_bahreini_nagydij_baleset_interju","timestamp":"2020. december. 01. 22:25","title":"Romain Grosjean a balesetéről: Láttam jönni a halált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d773d9-8b0f-406d-a223-999da48c9ba5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három nappal a tünetek megjelenése előtt jelzi (90 százalékos valószínűséggel) a Covid felbukkanását egy finn eszköz, amelyhez amerikai kutatók fejlesztettek alkalmazást. ","shortLead":"Három nappal a tünetek megjelenése előtt jelzi (90 százalékos valószínűséggel) a Covid felbukkanását egy finn eszköz...","id":"202049_covidjelzo_gyuru_ujjal_mutat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d773d9-8b0f-406d-a223-999da48c9ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095940f7-9c33-414b-8340-bbb51ace71b0","keywords":null,"link":"/360/202049_covidjelzo_gyuru_ujjal_mutat","timestamp":"2020. december. 03. 16:00","title":"Van egy gyűrű, amely 90%-os valószínűséggel jelezheti, ha viselője koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d842d771-4826-4ecd-8763-e72e5a5d31a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A most megtalált baktérium a kutatók szerint a cápák fogaiból táplálkozott.","shortLead":"A most megtalált baktérium a kutatók szerint a cápák fogaiból táplálkozott.","id":"20201202_bakterium_lelet_capafog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d842d771-4826-4ecd-8763-e72e5a5d31a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625e7ae-f741-4f38-aa09-c597ea32de7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_bakterium_lelet_capafog","timestamp":"2020. december. 02. 16:16","title":"38 millió éves baktériumokat találtak a bécsi tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e156e2ed-22e0-410e-a953-6b9ac5bd5fc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit adott nekünk 2020 és mit adhatunk mi még a hátralévő néhány hétben? A Budapest Bike Maffiának van erre egy ötlete.","shortLead":"Mit adott nekünk 2020 és mit adhatunk mi még a hátralévő néhány hétben? A Budapest Bike Maffiának van erre egy ötlete.","id":"20201203_Lehete_meg_kihozni_valami_jot_ebbol_az_evbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e156e2ed-22e0-410e-a953-6b9ac5bd5fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ec4f63-e2b2-49ec-8e89-b6ab21fa3c27","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Lehete_meg_kihozni_valami_jot_ebbol_az_evbol","timestamp":"2020. december. 03. 12:00","title":"Lehet-e még valami jót kihozni ebből az évből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Kaczynski úgy beszélnek, mint a britek a kilépésről tartott népszavazás előtt, de ez nagy átverés, mert anyagilag túlságosan függnek az EU-tól, országaik lakói meg odavannak érte.","shortLead":"Orbán és Kaczynski úgy beszélnek, mint a britek a kilépésről tartott népszavazás előtt, de ez nagy átverés, mert...","id":"20201203_bloomberg_merkel_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f739b-555f-45aa-a511-158283dcfcf9","keywords":null,"link":"/360/20201203_bloomberg_merkel_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","timestamp":"2020. december. 03. 08:30","title":"Bloomberg-elemzés: Merkelnek rá kellene pirítania Orbánékra, amiért blöffölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]