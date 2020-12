Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor pártigazgatónak jelentette be a nemrég lemondott EP-képviselő a pártból való távozását, Orbán Viktor is megszólalt az ügyről.","shortLead":"Kubatov Gábor pártigazgatónak jelentette be a nemrég lemondott EP-képviselő a pártból való távozását, Orbán Viktor is...","id":"20201202_Szajer_Jozsef_kilepett_a_Fideszbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c61a28f-0ddf-40c8-9cfe-e5b8adeaa359","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szajer_Jozsef_kilepett_a_Fideszbol","timestamp":"2020. december. 02. 18:20","title":"Szájer József kilépett a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"A Twitteren győzködi az Európai Néppárt elnöke a néppárti tagokat, hogy rúgják már ki a Fideszt.","shortLead":"A Twitteren győzködi az Európai Néppárt elnöke a néppárti tagokat, hogy rúgják már ki a Fideszt.","id":"20201202_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_illik_kozenk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31aac1f3-b6ce-41a8-a04f-6203f56a4a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_illik_kozenk","timestamp":"2020. december. 02. 16:25","title":"Donald Tusk: A Fidesz nem illik közénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz EP-képviselője, a később lemondott Szájer József is részt vett.","shortLead":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz...","id":"20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d99f7a0-1fdd-4a0f-9818-63b68f5b849f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 02. 07:12","title":"Szájer állítólag hivatlanul ment el a számára végzetes buliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő és a testvére egy kiskorú lányt is beszervezett, most gyermekprostitúció kihasználása miatt felelhetnek.","shortLead":"A 27 éves nő és a testvére egy kiskorú lányt is beszervezett, most gyermekprostitúció kihasználása miatt felelhetnek.","id":"20201203_vademeles_bordelyhaz_kiskoru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba7a535-75aa-4f0b-9342-4df14fc5c717","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_vademeles_bordelyhaz_kiskoru","timestamp":"2020. december. 03. 10:40","title":"Az Egyesült Királyságban és Budapesten is bordélyházat üzemeltetett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyiségközpontú kommunikációval, a polgármesterhez kapcsolódó Facebook- és Instagram-oldalakon keresztül népszerűsíti az önkormányzatot egy erre megbízott cég.","shortLead":"Személyiségközpontú kommunikációval, a polgármesterhez kapcsolódó Facebook- és Instagram-oldalakon keresztül...","id":"20201202_zuglo_horvath_csaba_imazsepites_kozpenzen_kutyapart_victora_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73fd169-a391-41b1-9a53-64c0de2b7324","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_zuglo_horvath_csaba_imazsepites_kozpenzen_kutyapart_victora_zsolt","timestamp":"2020. december. 02. 17:16","title":"Havi 800 ezerbe kerül Horváth Csaba imázsépítése Zuglónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet az oltóanyag Hollandiába, közgazdasági történetek másképp. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet...","id":"20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8cfd9-957d-47a8-ad0a-7a4f44109b1f","keywords":null,"link":"/360/20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","timestamp":"2020. december. 02. 08:00","title":"Radar360: Fókuszban a Szájer-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI felmérése. A fővárosi és a vidéki lakáspiaci index ellenkező irányba mozdult, ilyen általában akkor történik meg, ha nagy a bizonytalanság a piacon.","shortLead":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI...","id":"20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ceee40-8a27-4bc7-9299-1aee9b87d1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","timestamp":"2020. december. 03. 09:14","title":"GKI: Eshet a lakások ára a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas fémoszlopot.","shortLead":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas...","id":"20201203_femoszlop_kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49be9e00-a641-4dd0-a40f-cf53496263d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_femoszlop_kalifornia","timestamp":"2020. december. 03. 09:03","title":"Újabb rejtélyes fémoszlop bukkant fel, most Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]