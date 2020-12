Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet – értesült a Reuters. A Bloomberg szerint azonban a franciák vétóval fenyegetőznek.","shortLead":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet –...","id":"20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e59a47-9c5d-44ec-89a5-72e022ca4a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2020. december. 03. 15:15","title":"A hétvégére lehet megállapodás a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d656b9c-5e20-43c1-85be-38be45f52218","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Soros Györgyöt természetesen lehet bírálni, de nem úgy, ahogy azt a NER vezető kultúrfunkcionáriusa tette. Demeter Szilárd őrült beszéde azonban nem önmagában álló eset - a NER évek óta tartó identitáspolitikai ámokfutásának újabb fejezete, igaz: szintlépéssel. Vélemény.","shortLead":"Soros Györgyöt természetesen lehet bírálni, de nem úgy, ahogy azt a NER vezető kultúrfunkcionáriusa tette. Demeter...","id":"202049_sorostalansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d656b9c-5e20-43c1-85be-38be45f52218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa8eb7e-d69d-4402-9414-2155e1c7876e","keywords":null,"link":"/360/202049_sorostalansag","timestamp":"2020. december. 03. 13:00","title":"Seres László: Sorostalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","shortLead":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","id":"20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b5d1f-e031-48b4-9565-cef7a410557a","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","timestamp":"2020. december. 03. 18:20","title":"Felmentették a nőt, akiről azt hitték, hogy 28 évig tartotta fogva a fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","shortLead":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","id":"20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea42137-5ff8-4ba8-98d4-7939e054ba2c","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","timestamp":"2020. december. 04. 17:19","title":"A Magyar Hang kiáll a kormánymédia által pedofíliával vádolt munkatársa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térkép, amelynek készítésében az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) csillagászai is közreműködtek.","shortLead":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről...","id":"20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682eaf1d-05aa-4226-af0c-ba026d3154b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","timestamp":"2020. december. 03. 18:07","title":"1,8 milliárd csillag: rengeteg új adattal bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térképünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság áldozata egyelőre hiábavaló. A fertőzés terjed, a kórházak már alig bírják a terhelést, a halálos áldozatok száma pedig egymillió főre vetítve kétszer magasabb, mint a legsötétebb amerikai napokon. Mégis a lazítás az, amiről a kormány beszélne.","shortLead":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság...","id":"202049_tobbszor_mutott_statisztikak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5632bf-aeaf-422d-8166-c4fc2fa1d77f","keywords":null,"link":"/360/202049_tobbszor_mutott_statisztikak","timestamp":"2020. december. 03. 07:00","title":"Az összeomlás küszöbén: \"A lélegeztetett beteg legalább nem agresszív\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2021-től elérhető lakásfelújítási támogatás igénylésével otthonunk korszerűsítési költségeinek felét – legfeljebb 3 millió forintot – utólag visszakaphatunk a Magyar Államkincstártól. Ehhez azonban vállalkozási szerződésre van szükség, vagyis szakembert kell megbíznunk olyan munkák esetében is, amelyeket mi magunk is el tudnánk végezni. Nem támogatják például a festéket, ha mi magunk festjük ki a lakást, mint ahogy a megvásárolt laminált parkettát sem számolhatjuk el, ha mi raktuk le azokat. A Bankmonitor szakértői ezért annak jártak utána, hogy mikor érheti meg a támogatást kihasználni, és mikor érdemesebb inkább magunknak elvégezni a munkát, még ha emiatt el is esünk az „ingyen” pénztől.","shortLead":"A 2021-től elérhető lakásfelújítási támogatás igénylésével otthonunk korszerűsítési költségeinek felét – legfeljebb 3...","id":"20201203_Felujitasi_tamogatas_neha_megeri_inkabb_magunknak_vegezni_a_munkat_megha_emiatt_le_is_mondunk_az_ingyen_penzrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ec0dc-a2c3-445c-9742-1f371e185661","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Felujitasi_tamogatas_neha_megeri_inkabb_magunknak_vegezni_a_munkat_megha_emiatt_le_is_mondunk_az_ingyen_penzrol","timestamp":"2020. december. 03. 09:10","title":"Felújítási támogatás: néha megéri inkább magunknak végezni a munkát, még ha emiatt le is mondunk az ingyenpénzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]