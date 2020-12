Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","shortLead":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","id":"20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a167dc15-c03c-435c-9cdc-2789b9d9aea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","timestamp":"2020. december. 03. 11:49","title":"Már egy sima kisbuszt is a Nürburgringen tesztelnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380ebdf2-2599-4686-acce-169d3052fbde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HP ultrabookjának különlegessége a hosszú üzemidő. A legfőbb érdekessége azonban mégsem ez: tudja, ha nem a tulajdonosa használja.","shortLead":"A HP ultrabookjának különlegessége a hosszú üzemidő. A legfőbb érdekessége azonban mégsem ez: tudja, ha nem...","id":"20201203_hp_elitebook_x360_1040_g7_laptop_kepernyo_elsotetitese_presence_aware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380ebdf2-2599-4686-acce-169d3052fbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fde0db-7ca8-4e6e-b871-d066e79c7e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_hp_elitebook_x360_1040_g7_laptop_kepernyo_elsotetitese_presence_aware","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"A HP új laptopján automatikusan elsötétül a képernyő, ha nem a tulajdonosa ül előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","shortLead":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","id":"20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c798c2-9827-451c-9857-0799fe1e0e9c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","timestamp":"2020. december. 03. 09:05","title":"Miért pont a kijárási korlátozást kerülné el a kettős mérce?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt hétvégéken közlekedési káoszt okoztak a Normafára autóval érkező kirándulók, most egy buszjárattal enyhítenék a parkolási problémát.","shortLead":"Az elmúlt hétvégéken közlekedési káoszt okoztak a Normafára autóval érkező kirándulók, most egy buszjárattal enyhítenék...","id":"20201202_hetvegi_jarat_bkk_normafa_212n","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb031a2-dd6e-4f0c-b763-a62933e4ec32","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_hetvegi_jarat_bkk_normafa_212n","timestamp":"2020. december. 02. 16:40","title":"Hétvégi járatot indít a BKK Normafára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f4b22-6ede-4e25-99d0-503419765b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretet és a nem csekély tömeget remekül ellensúlyozza a kompresszoros V8 ereje. ","shortLead":"A hatalmas méretet és a nem csekély tömeget remekül ellensúlyozza a kompresszoros V8 ereje. ","id":"20201203_sportkocsikent_lo_ki_ez_a_hegyomlas_meretu_uj_ford_f150_hennessey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61f4b22-6ede-4e25-99d0-503419765b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4373edb1-9f4b-4497-adc4-522dee264d70","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_sportkocsikent_lo_ki_ez_a_hegyomlas_meretu_uj_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. december. 03. 09:27","title":"Sportkocsiként lő ki a hegyomlás méretű új Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI felmérése. A fővárosi és a vidéki lakáspiaci index ellenkező irányba mozdult, ilyen általában akkor történik meg, ha nagy a bizonytalanság a piacon.","shortLead":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI...","id":"20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ceee40-8a27-4bc7-9299-1aee9b87d1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","timestamp":"2020. december. 03. 09:14","title":"GKI: Eshet a lakások ára a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után Szájer Józsefet kábítószerrel a hátizsákjában fogták el a rendőrök. David Manzheley kitart eddigi verziója mellett a történtekről, és kitartóan állítja, hogy a bulijaira további fideszes kötődésű emberek is járnak. Sőt, tudni véli, hogy kerültek a rendőrök múlt pénteken a lakásába.","shortLead":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után...","id":"20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539e2f9f-3ccf-49f1-9ed7-bb3b0dee1e64","keywords":null,"link":"/360/20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","timestamp":"2020. december. 04. 15:30","title":"Üzleti féltékenység okozta Szájer lebukását? Az orgiaszervező lakásában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110e20c8-1761-4f7e-aa8a-8311f5daac6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December minden péntekén aktiválható a Telenornál az 500 forintos ünnepi adatjegy, amely azután a hét utolsó percéig leforgalmazható 100 GB-nyi mobilinternetes pluszkeretet biztosít.","shortLead":"December minden péntekén aktiválható a Telenornál az 500 forintos ünnepi adatjegy, amely azután a hét utolsó percéig...","id":"20201204_telenor_100_gb_unnepi_adatjegy_karacsony_mobilinternet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=110e20c8-1761-4f7e-aa8a-8311f5daac6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1306bf9d-247f-4816-86a0-7376bf729019","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_telenor_100_gb_unnepi_adatjegy_karacsony_mobilinternet","timestamp":"2020. december. 04. 09:35","title":"500 forintos hétvégi adatjegyet vezetett be a Telenor, 100 GB jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]