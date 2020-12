Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c9d861-2a31-4473-91eb-ceb2922e342c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista már februárban utálta az évet, de aztán megszületett a második gyereke, amitől 2020 „kicsit olyan lett, mintha combnyaktörés közben nyernék a lottón”. És a végére még szendvicsember is lett belőle. ","shortLead":"A humorista már februárban utálta az évet, de aztán megszületett a második gyereke, amitől 2020 „kicsit olyan lett...","id":"20201205_Kiss_Adam_2020_Nem_a_kedvencem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c9d861-2a31-4473-91eb-ceb2922e342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb08a15-98f6-45d3-8fb4-7ebb4fc9c46a","keywords":null,"link":"/elet/20201205_Kiss_Adam_2020_Nem_a_kedvencem","timestamp":"2020. december. 05. 12:00","title":"Kiss Ádám: 2020? Nem a kedvencem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt és kettő megsérült abban a balesetben, amely Eger és Ostoros között történtvel.","shortLead":"Egy ember meghalt és kettő megsérült abban a balesetben, amely Eger és Ostoros között történtvel.","id":"20201205_Sulyos_baleset_tortent_Egernel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbc9a24-3069-4092-80ef-90f70b1b4e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Sulyos_baleset_tortent_Egernel","timestamp":"2020. december. 05. 16:58","title":"Súlyos baleset történt Egernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki jobban jár, ha Demeter Szilárt marad a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, mint ha újabb \"totó\" kezdődik, hogy vajon melyik \"futóbolond\" lesz a főigazgató - ezt mondta az ATV-nek Prőhle Gergely, a PIM korábbi vezetője, akit a Szájer-ügyről is kérdeztek. ","shortLead":"Mindenki jobban jár, ha Demeter Szilárt marad a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, mint ha újabb \"totó\" kezdődik...","id":"20201205_Prohle_Mindenki_jobban_jar_ha_Demeter_marad_a_PIM_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924e6fa4-bb1e-498d-9f36-915e3923d32e","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Prohle_Mindenki_jobban_jar_ha_Demeter_marad_a_PIM_elen","timestamp":"2020. december. 05. 09:08","title":"Prőhle: Mindenki jobban jár, ha Demeter marad a PIM élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","shortLead":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","id":"20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c7cddf-c073-48ca-b725-a27c17844685","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","timestamp":"2020. december. 06. 18:31","title":"Gerendai: Nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"HVG","category":"360","description":"160 millió forintnyi tőkével erősödött a Komlosol.","shortLead":"160 millió forintnyi tőkével erősödött a Komlosol.","id":"202049_komlosol_turizmusbol_napenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aab47b-9d8e-4c3f-aaea-c1625ed545fc","keywords":null,"link":"/360/202049_komlosol_turizmusbol_napenergia","timestamp":"2020. december. 06. 11:10","title":"Volt turisztikai vezető és műkereskedő a napenergia-bizniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és listavezető Bayern Münchennel a német labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati rangadóján.","shortLead":"A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és...","id":"20201205_Golzaporos_dontetlen_szuletett_az_RB_Leipzig_es_a_Bayern_Munchen_merkozesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86c8c1-77b5-45f2-8aa1-58335be6b4d5","keywords":null,"link":"/sport/20201205_Golzaporos_dontetlen_szuletett_az_RB_Leipzig_es_a_Bayern_Munchen_merkozesen","timestamp":"2020. december. 05. 21:10","title":"Gólzáporos döntetlen született az RB Leipzig és a Bayern München mérközésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f342805e-a34e-4480-8840-d97afd3cce46","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az új Defender nagyon más lett, mint az egészen a második világháború utáni évekig visszaeredeztethető elődje, de valahogy mégis megőrzött valamennyit annak semmi máshoz sem hasonlítható karakteréből.","shortLead":"Az új Defender nagyon más lett, mint az egészen a második világháború utáni évekig visszaeredeztethető elődje, de...","id":"20201206_land_rover_defender_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f342805e-a34e-4480-8840-d97afd3cce46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa61a6b-63e3-408a-83eb-49cca020b73b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_land_rover_defender_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. december. 06. 11:00","title":"Védelmező: teszten a több évtized után teljesen megújult Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","shortLead":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","id":"20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f469496-9080-40e9-8209-ddea9f1f7d0c","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 16:50","title":"A Netflix nem akarja jelezni, hogy A Korona csupán fikció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]