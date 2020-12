Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. december. 09. 07:30","title":"Így üljön a wc-n, hogy ne legyen baj belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","shortLead":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bc80e-8821-40ec-9acf-6b45b8dcf3cb","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","timestamp":"2020. december. 09. 05:51","title":"Ma játsszák le a PSG és a Basaksehir félbeszakadt meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlást tervezők is a korábbi éveknél kevesebbet szánnak ajándékra. ","shortLead":"A vásárlást tervezők is a korábbi éveknél kevesebbet szánnak ajándékra. ","id":"20201208_jarvany_koronavirus_magyarok_vasarlas_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c854b27-589f-47ef-a75d-d84a84933ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_jarvany_koronavirus_magyarok_vasarlas_karacsony","timestamp":"2020. december. 08. 14:14","title":"A magyarok harmada nem vesz semmit karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni oltások segítségével.","shortLead":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni...","id":"20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08994da1-7cb4-434f-9c38-de7ecce265de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 13:03","title":"Kemenesi Gábor: A technológiának köszönhető, hogy 10 hónap alatt elkészült a koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülése szerint akár már 2021 végén bemutathatja új, csúcskategóriás számítógépeit az Apple, bennük egy nagyon izmos processzorral. ","shortLead":"A Bloomberg értesülése szerint akár már 2021 végén bemutathatja új, csúcskategóriás számítógépeit az Apple, bennük...","id":"20201209_apple_processzor_macbook_pro_32_magos_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e9664-18ff-46bf-a39c-27ce5c3beea7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_apple_processzor_macbook_pro_32_magos_processzor","timestamp":"2020. december. 09. 09:33","title":"32 magos processzoron dolgozik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","id":"20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf719bb-5764-4230-b5ff-be00fd635fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. december. 09. 11:27","title":"Magyarországon a merész külsejű teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre idősödik a társadalom és egyre többen élnek városokban Európában, emiatt többen halnak a hőhullámok és a légszennyezés miatt itt, mint máshol a világon. ","shortLead":"Egyre idősödik a társadalom és egyre többen élnek városokban Európában, emiatt többen halnak a hőhullámok és...","id":"20201208_Europaban_szedik_a_legtobb_aldozatot_a_hohullamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72b1f19-3fd8-4c9b-8389-f1d40e108dc8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201208_Europaban_szedik_a_legtobb_aldozatot_a_hohullamok","timestamp":"2020. december. 08. 19:04","title":"Európában szedik a legtöbb áldozatot a hőhullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263338be-7747-4607-94ac-7027b1b0f01d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ritka Rothschild-zsiráf két példányát menekítették ki hajón egy elárasztás fenyegette szigetről a kenyai Baringo-tóban.","shortLead":"A ritka Rothschild-zsiráf két példányát menekítették ki hajón egy elárasztás fenyegette szigetről a kenyai...","id":"20201208_rothschild_zsirafok_kimenekitese_kenya_baringo_to_longichar_sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263338be-7747-4607-94ac-7027b1b0f01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52369278-8017-407c-b600-777c4877945d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_rothschild_zsirafok_kimenekitese_kenya_baringo_to_longichar_sziget","timestamp":"2020. december. 08. 07:33","title":"Hajón menekítettek ki két ritka zsiráfot egy \"süllyedő\" szigetről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]