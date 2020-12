Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","shortLead":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","id":"20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4e7d57-ec1d-4228-b970-90623bbf5f12","keywords":null,"link":"/elet/20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","timestamp":"2020. december. 09. 11:08","title":"Mitől lesz jó a bejgli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar szereplővel nem találkozhatunk a 100-as listán, Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök viszont odafért a 83. helyre.","shortLead":"Magyar szereplővel nem találkozhatunk a 100-as listán, Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök viszont odafért a 83...","id":"20201208_Angela_Merkel_legbefolyasosabb_Forbes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766c67bc-d399-4416-b6ea-0505c7a6df6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Angela_Merkel_legbefolyasosabb_Forbes","timestamp":"2020. december. 08. 18:51","title":"Angela Merkel a világ legbefolyásosabb nője a Forbes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a miniszterelnök ezt megtette, a bankok összeolvasztását nem kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH). Amely így vizsgálni sem tudja a fúziót.","shortLead":"Mivel a miniszterelnök ezt megtette, a bankok összeolvasztását nem kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak...","id":"20201210_orban_viktor_nemzetgazdasagi_jelentosegu_szuperbank_gigbank_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f7db-e241-4344-8038-35afc0977452","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_orban_viktor_nemzetgazdasagi_jelentosegu_szuperbank_gigbank_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. december. 10. 07:56","title":"Orbán nemzetgazdasági jelentőségűvé minősítette Mészárosék szuperbankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai kutatás szerint az alkoholt nem tartalmazó kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek a koronavírussal szemben, ráadásul van pár kifejezetten pozitív tulajdonságuk.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint az alkoholt nem tartalmazó kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek a koronavírussal...","id":"20201210_benzalkonium_klorid_alkoholmentes_kezfertotlenito_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d426d-58c4-4146-9c65-790e71f73e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_benzalkonium_klorid_alkoholmentes_kezfertotlenito_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 08:03","title":"15 mp alatt kiirtja a koronavírus 99,9%-át egy alkoholmentes kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6157ae70-de6c-4204-8ee4-7a8725163034","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Hold és a Mars meghódítására tervezett Csillaghajó (Starship) 12 500 méterig jutott egy szerdai teszt során, ám a visszaérkezés már nem volt ilyen sima.","shortLead":"A Hold és a Mars meghódítására tervezett Csillaghajó (Starship) 12 500 méterig jutott egy szerdai teszt során, ám...","id":"20201210_spacex_csillaghajo_starship_raketa_robbanas_mars_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6157ae70-de6c-4204-8ee4-7a8725163034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a4016e-b84f-415f-900a-cdbae1812151","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_spacex_csillaghajo_starship_raketa_robbanas_mars_elon_musk","timestamp":"2020. december. 10. 07:03","title":"Minden jól ment, aztán hirtelen szanaszét robbant a SpaceX kísérleti Mars-rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert szerepelt a bizonyítékok között.","shortLead":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert...","id":"20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc75333-af85-4adb-9635-50a38bd415c2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","timestamp":"2020. december. 09. 17:42","title":"Elindult a licit arra a lemezre, amit későbbi gyilkosának dedikált John Lennon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a jövő héten megkezdődhetnek az oltások az országban.","shortLead":"Már a jövő héten megkezdődhetnek az oltások az országban.","id":"20201209_Kanada_Pfizer_BioNTech_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5909583b-8c56-4bbd-b892-7df6a3b33ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_Kanada_Pfizer_BioNTech_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 19:24","title":"Kanada is engedélyezte a Pfizer és BioNTech vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","shortLead":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","id":"20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fe1da-fdcd-4e19-abf0-6dc08ed4f64d","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","timestamp":"2020. december. 08. 20:56","title":"Dinamo Kijev – Ferencváros 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]