Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54cfe32d-fad2-41e2-96ff-0fa8177a2d91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a NAV egy kiterjedt bűnszervezetnél, amelyik arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.","shortLead":"Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is...","id":"20201209_Szamurajkard_cementgyar_tiz_kilo_ekszer__arannyal_csalo_bandat_fogott_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54cfe32d-fad2-41e2-96ff-0fa8177a2d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e691b65-8953-4be2-b4a0-48aafac8c20d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Szamurajkard_cementgyar_tiz_kilo_ekszer__arannyal_csalo_bandat_fogott_a_NAV","timestamp":"2020. december. 09. 10:45","title":"Egy arannyal csaló banda több milliárdos vagyonát zárolta a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemcsak a negyedik játékvezető, hanem a teljes bírói testület távozik a keddi rasszista megnyilvánulás után. ","shortLead":"Nemcsak a negyedik játékvezető, hanem a teljes bírói testület távozik a keddi rasszista megnyilvánulás után. ","id":"20201209_PSG_Basaksehir_biro_csere_rasszizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc62328-5422-49fa-b9eb-f9b067504a76","keywords":null,"link":"/sport/20201209_PSG_Basaksehir_biro_csere_rasszizmus","timestamp":"2020. december. 09. 11:42","title":"A teljes bírói gárdát lecserélik a PSG–Basaksehir szerda esti meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb a tumultus az üzletekben.","shortLead":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb...","id":"20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f53ed-6038-4e7d-9d9c-035063dca299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","timestamp":"2020. december. 10. 15:09","title":"Az Idősek Tanácsa is a vásárlási sáv felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg a címzettnek. [Frissítés: újra mennek az üzenetek.]","shortLead":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek...","id":"20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3763e5-646d-4772-960e-a22251e74fdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Több országot érintő gond van a Messengerrel, Magyarországon is beütött a baj [Frissítés: újra működik]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd80c1c-dfd1-433c-a2c8-74d781215d1c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vita csak látszólag szól a költségvetésről, igazából a nagykoalíciós partnerek, Benjamin Netanjahu és Beni Ganc harca áll a háttérben. A tét egyebek közt a baloldal jövője, illetve hogy Netanjahu megúszhatja-e a büntetőperét, melyben csalással és korrupcióval vádolják.","shortLead":"A vita csak látszólag szól a költségvetésről, igazából a nagykoalíciós partnerek, Benjamin Netanjahu és Beni Ganc harca...","id":"20201209_Furcsa_par_harca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd80c1c-dfd1-433c-a2c8-74d781215d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3875533a-6a59-4c7e-a078-dd3007cda343","keywords":null,"link":"/360/20201209_Furcsa_par_harca","timestamp":"2020. december. 10. 13:00","title":"A feje tetejére állt az izraeli politika, két éven belül a negyedik választás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Müller Cecília megszokott helyén most az NNK egyik osztályvezetője állt.","shortLead":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs...","id":"20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c189f9-0108-416e-9d31-79555d3b5909","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. december. 09. 12:16","title":"Az operatív törzs ma szót sem ejtett az oltás választhatóságával kapcsolatos ellentmondásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek az 1-es villamos helyett.","shortLead":"Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek az 1-es villamos helyett.","id":"20201210_kigyulladt_villamos_budapest_hungaria_korut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55244b4-9982-4f87-90da-4909490fed8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_kigyulladt_villamos_budapest_hungaria_korut","timestamp":"2020. december. 10. 10:35","title":"Kigyulladt egy villamos Budapesten, állt a forgalom a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5781efa-8638-4ebc-9db9-720fad2fcaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. december. 09. 09:01","title":"Újabb 160 ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]