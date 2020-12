Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök az újabb gazdaságvédelmi intézkedések keretében jelentette be a hitelt, amelyről most Novák Katalin osztott meg részleteket.","shortLead":"A miniszterelnök az újabb gazdaságvédelmi intézkedések keretében jelentette be a hitelt, amelyről most Novák Katalin...","id":"20201221_otthonteremtesi_program_otthonfelujtas_kolcson_novak_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5a9099-ca68-4a49-ac4c-dc1fbe94bd5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_otthonteremtesi_program_otthonfelujtas_kolcson_novak_katalin","timestamp":"2020. december. 21. 11:13","title":"Itt vannak részletek az Orbán által bejelentett lakásfelújítási kölcsönről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225a3d3b-5b31-4ce5-a915-95c997b6bf95","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Két válság, két nagy ütés: 2008-ban a pénzügyileg sebezhető magyar gazdaságot érte el a nemzetközi válság, 2020-ban pedig a gyenge egészségügyi rendszert rendítette meg a Covid.","shortLead":"Két válság, két nagy ütés: 2008-ban a pénzügyileg sebezhető magyar gazdaságot érte el a nemzetközi válság, 2020-ban...","id":"202051__penzugyi_valsag_2008__jarvanykrizis_2020__elemi_csapasok__a_leggyengebb_lancszemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225a3d3b-5b31-4ce5-a915-95c997b6bf95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc26899-bfd5-4e08-b1e3-fe76e882abc9","keywords":null,"link":"/360/202051__penzugyi_valsag_2008__jarvanykrizis_2020__elemi_csapasok__a_leggyengebb_lancszemek","timestamp":"2020. december. 21. 07:00","title":"A gazdaság jobban áll, mégsem védettebb a válsággal szemben, mint 2008-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.



","shortLead":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.



","id":"20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bb61d-222a-4f58-9a38-4af1fc924d59","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. december. 21. 09:24","title":"Müller Péter elkapta a koronavírust: \"Istennél nagyobb dramaturg nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet idén, miközben tavasszal gyakorlatilag nem repült velük senki, és most is alig. Váradi József vezérigazgató úgy véli: az kerülhet a koronavírus-járvány miatti válság után jobb pozícióba, aki most is mer és tud lépni.","shortLead":"Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet...","id":"20201221_Varadi_Jozsef_wizz_air_allami_mentoov_csod_valsag_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21cba2-1ebd-4864-9902-ca9e5264e06b","keywords":null,"link":"/360/20201221_Varadi_Jozsef_wizz_air_allami_mentoov_csod_valsag_jarvany","timestamp":"2020. december. 21. 14:00","title":"Állami mentőöv vagy csőd? A Wizz Air vezére szerint a válságban mást kell választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról...","id":"20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24393b2d-c74e-4110-a19c-4833ec6ea081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","timestamp":"2020. december. 21. 07:33","title":"Véletlenül találtak rá egy 487 éve elsüllyedt hajó roncsára és rakományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma az ingatlan.com szerint. Van is mit felújítani sok ingatlanon.","shortLead":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma...","id":"20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465dcc5-3a8d-406b-836a-0fdef6a25b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","timestamp":"2020. december. 21. 08:38","title":"Százezer lakás tulajdonosai szállhatnak be a felújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták a várva várt számokat.","shortLead":"Kihúzták a várva várt számokat.","id":"20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9a61f-7264-46dd-995b-d6adff6f062d","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. december. 19. 20:04","title":"Van telitalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aee30aa-4e1a-4941-b2a6-e90089163b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Közép-afrikai Köztársaságban ENSZ-békefenntartók szállnak szembe a választásokat megzavarni akaró fegyveres lázadókkal. ","shortLead":"A Közép-afrikai Köztársaságban ENSZ-békefenntartók szállnak szembe a választásokat megzavarni akaró fegyveres...","id":"20201219_Elharapodzo_eroszak_a_Kozepafrikai_Koztarsasagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aee30aa-4e1a-4941-b2a6-e90089163b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f74bd6c-ea73-486b-9d24-5370568fe5c1","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Elharapodzo_eroszak_a_Kozepafrikai_Koztarsasagban","timestamp":"2020. december. 19. 19:35","title":"Elharapódzó erőszak a Közép-afrikai Köztársaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]