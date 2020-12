Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47264556-35d9-4ae3-9cc4-ea695d7b5a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gulzira „bűne\" az volt, hogy túl sok időt töltött a rokonainál, Kazahsztánban.","shortLead":"Gulzira „bűne\" az volt, hogy túl sok időt töltött a rokonainál, Kazahsztánban.","id":"20201224_kinai_ujgur_atnevelo_tabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47264556-35d9-4ae3-9cc4-ea695d7b5a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecaa278-78f0-4f18-b44e-35c04364e61b","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_kinai_ujgur_atnevelo_tabor","timestamp":"2020. december. 24. 13:07","title":"A nő, aki kijutott a kínai ujgur átnevelő táborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt orvosként átélni az elmúlt egy évet, kevesen beszélnek. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. A hvg.hu-nak most elmondta, mikor érezték először, hogy baj van, mi viselte meg a legjobban lelkileg, rászól-e valakire, ha nem vesz fel maszkot és mit gondol azokról a kollégákról, akik kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Nagyinterjú skypeon. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt...","id":"20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b5c98-f4d3-4cbc-8234-eabf8ee0b219","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Csilek András infektológus: Van az emberi szenvedésnek egy olyan foka, amit nem szabad megmutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa4a9f-0807-4617-ac3d-62a597b550bc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"2020 egyszerre volt monoton és izgalmas év, és ugyan sok új dolgot ismertem meg, maradéktalanul önfeledt örömmel kevésre tudok ezek közül visszaemlékezni. Az egyik ilyen volt a Ponto Final étterem sült szardíniája, de most nem erről mesélek, hanem sok-sok Lego-kockáról. ","shortLead":"2020 egyszerre volt monoton és izgalmas év, és ugyan sok új dolgot ismertem meg, maradéktalanul önfeledt örömmel...","id":"20201222_2020_neveben_lego_szubjektiv_evertekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5aa4a9f-0807-4617-ac3d-62a597b550bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a649a3d1-f4a7-44f1-8506-3c9f3ac3481c","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_2020_neveben_lego_szubjektiv_evertekelo","timestamp":"2020. december. 23. 16:00","title":"Az év kérdése: milyen lehet belevetni magad egy halom sárga Lego-kockába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát a lövészárokban kellett felállítani.","shortLead":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát...","id":"202051_veszterhes_karacsonyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0b1492-664a-4e2e-9743-a9e0cc14d607","keywords":null,"link":"/360/202051_veszterhes_karacsonyok","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"A karácsonyi ünneplés történelmi kataklizmák idején is szent volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór kialakulását.","shortLead":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór...","id":"20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d10745d-6232-4539-b1b7-816a828cd61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","timestamp":"2020. december. 25. 12:03","title":"Akár 7 évvel a tünetek jelentkezése előtt megmondja a mesterséges intelligencia, Alzheimer-kórosak leszünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f0de3-69f0-4c89-96b6-5cdaed302837","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Josera Festival 15 kilogrammos eledelét nyugta nélkül visszaveszik, még a megbontott zsákokat is.","shortLead":"A Josera Festival 15 kilogrammos eledelét nyugta nélkül visszaveszik, még a megbontott zsákokat is.","id":"20201223_Szalmonellagyanu_kutyatap_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9f0de3-69f0-4c89-96b6-5cdaed302837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8c9301-4a1d-4c9e-bf49-7ec1b4cc1697","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_Szalmonellagyanu_kutyatap_Nebih","timestamp":"2020. december. 23. 20:55","title":"Nébih: Szalmonella-gyanú miatt visszahívott egy kutyatápot a forgalmazó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kifogásai között szerepel, hogy a tervezetben szerinte nincs eléggé korlátozva a közösségi média, amely szerinte elfogult vele szemben. ","shortLead":"Az amerikai elnök kifogásai között szerepel, hogy a tervezetben szerinte nincs eléggé korlátozva a közösségi média...","id":"20201224_Trump_veto_vedelmi_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37bb51b-82ee-4f03-b149-37196014356b","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Trump_veto_vedelmi_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 24. 07:15","title":"Trump megvétózta az amerikai védelmi költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.","shortLead":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő...","id":"20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45833492-f101-4799-aca1-00012168e691","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","timestamp":"2020. december. 23. 18:40","title":"Bizalmat szavazott a román parlament Florin Citu kormányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]