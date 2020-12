A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át saját alkotásaikat, hogy kiválasszák, amely – bármely okból – a legkedvesebb volt a szívüknek.

Több mint hétezer cikk – ennyi volt a hvg.hu gazdaság és vállalkozás rovatának idei termése. Ebbe természetesen minden beletartozik: az ügyészségi közleménytől, a benzináron át a komoly, nagyobb lélegzetű anyagokig.

Mindez napi 20 cikket jelent, így érhető, hogy nem volt könnyű feladat, amikor azt kértük a szerzőinktől, válasszák ki a szívükhöz legközelebb álló anyagot. Ennek megfelelően a végeredmény is elég színes lett: van itt elemzés a gazdaságvédelmi akciótervről, korrupcióról, van, aki koronavírus divatiparra tett hatásait emelte ki, ahogy néhány könnyedebb hangvételű cikk is bekerült az éves válogatásba.

Emlékezzenek vissza velünk a minden szempontból rendhagyó 2020-ra!

Balla Györgyi

Egy interjúsorozatnak köszönhetően alkalmam volt találkozni és beszélgetni az első magyarországi milliárdosok egyikével, Somody Imrével, aki vagyonát még a rendszerváltás előtt a Plussz pezsgőtablettával alapozta meg. Ma vácegresi birtokán homoktövissel foglalkozik, és független önkormányzati képviselő. Közvetlenül és nyíltan beszélt arról, hogy miért dőltek be sorra a szuper, innovatív ötletei, és miért nem érdekli a pénz. Sokat tanultam tőle.

Somody Imre a Fülkében: Be kell látni, hogy nem érjük utol az osztrákokat Vagyonát a Plussz pezsgőtablettával alapozta meg, még a rendszerváltás előtt. Szerette volna az oktatást és az egészségügyet is megreformálni, de belátta, nem megy. Ma vácegresi birtokán homoktövissel foglalkozik, és független önkormányzati képviselő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, benne az első magyarországi milliárdosok egyike.

Dobos Emese

A hazai kreatívok, dizájnerek és divattervezők nagyban alapoznak vásárokra és turistákra. A koronavírus-járvány miatt azonban most egyik sincs. Annál nagyobb érdeklődést hozott azonban a világjárvány abban a tekintetben, hogy az emberek egyre jobban elkezdtek odafigyelni, hogy ha már vásárolnak, akkor ne valamilyen tömeggyártott terméket vegyenek, hanem lehetőleg egy hazai (kis)vállalkozást vagy alkotót, készítőt támogassanak. És reméljük, ez a világjárvány végeztével is így marad.

A koronavírus-járvány alatt divatba jöttek a hazai dizájnerholmik Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem adott. Annál nagyobb és erőteljesebb mozgalom indult el azonban a hazai divattervezők és kézművesek, vagy akár csak hobbialkotók támogatására. Jobb híján a legtöbbeknek most marad az online tér, ami azonban új kapukat is megnyit az alkotók előtt.

Dzindzisz Sztefan

A koronavírus-járvány kétségkívül az egész évre rányomta a bélyegét, itt a hvg.hu-n is rengeteg cikk, elemzés született a témában, sorra hoztuk a lehangolóbbnál lehangolóbb statisztikákat, összefoglalókat, jóslatokat, de írnunk kellett arról is, hogyan használja ki a kormány a vírushelyzetet a saját helyzetének megerősítésére, illetve politikai ellenfeleivel kivéreztetésére. Ebben a nyomott hangulatban szinte felüdülés volt egy kis színes anyagot írni arról, hogy történhet bármi a világban, van, ami sosem változik: a pénz megőrjíti az embert.

Jelen esetben ez ráadásul a Vatikánban történt, ahol egy bíboros került nehéz helyzetbe: sikkasztással, korrupcióval, luxusingatlanok vásárlásával vádolták, no meg azzal, hogy egy szexuális zaklatással vádolt kollégája perébe akart belenyúlni – a vádlott oldalán. Így hiába jelentette ki Ferenc pápa, hogy a pandémia legyőzte a kapitalizmust, úgy tűnik, a pápai államban erre még várni kell. A nem mindennapi történetet, amelynek megírása közben annak abszurditása miatt megvallom, többször felnevettem, itt olvashatja:

Rég nem látott kiterjedésű botrány kavart jókora vihart a Vatikánban Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének befolyásolása, mégpedig a vádlott oldalán - címszavakban így lehetne összefoglalni azt az ügyet, amely az elmúlt napokban felborította a Vatikán életét.

Gyükeri Mercédesz

Jó ételekről írni mindig ünnep – két jogállamisági procedúráról szóló álhírkorrekció és három koronavírus-rosszhír között meg különösen. Ebben az évben különben is nagyjából az egyetlen élvezet az maradt, amikor az ember, jobbára a saját konyhájában, kipróbált valami finomat. Jó ételekről írni azonban máskor is ünnep, és messze nem csak azért, mert valami pozitív dolgot mutatunk be. Igazából azért, mert lehetőségünk van azt bemutatni, mekkora munka van amögött a rántotta, sült csirke vagy paradicsom mögött.

Idén ilyen történetből csak egy jutott, de az bőven kárpótolt sok mindenért: Hoitsy György lillafüredi pisztrángtenyésztőé, aki 38 éve tökéletesíti telepét a Garadna-völgyben, küzdve az egyre kiszámíthatatlanabb időjárással, az arra tévedő madarakkal és a bürokráciával. De ha őt valami hajtja előre, akkor én se fogok panaszkodni, mert még egyszer el kell magyaráznom, hogy az nem is úgy van, ahogy a kormány állítja.

Akik mindenkinél jobban élvezik a hidegfrontot: Lillafüred híres pisztrángjai nyomában Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik feléből is elzarándokolnak a halkedvelők. A Lillafüredi Pisztrángtelep vezetője arról mesélt a hvg.hu-nak, milyen munka van emögött, de megismertük különleges tigrispisztrángjának a titkát és azt is, mit keres a bajai halászlében nori.

Kovács Gábor

A cikk születése pillanatában csekély értékkel bírt, azóta pedig teljesen felülírta az élet – némi találgatás volt március végén arról, mi lehet a kormány akkor már nagyon várt, „történelmi” léptékűnek beharangozott gazdasági mentőcsomagjában. Két dolog teszi mind a mai napig aktuálissá: korabeli fogadtatása, és épp azok a fejlemények, amelyek felülírták.

Felvetés szintjén szerepelt a cikkben, hogy talán, de csak talán nem lenne teljesen elhibázott döntés a kormánytól egy visszafogottabb élénkítőcsomag, cserébe kordában tartanák a költségvetési hiányt és az államadósságot, ami később, a gazdasági kilábalás hónapjaiban és éveiben előnyt jelenthet a sokkal jobban eladósodott országokkal szemben.

A mai magyar média- és közéleti viszonyokat prímán illusztrálja, hogy a kormánypárti sajtó és kommentszekció (beleértve a fizetett és önkéntes trollokat) mekkora üdvrivalgással fogadta, hogy a HVG (a HVG, mint a „másik oldal” egyik nagy újságja) másfél bekezdés erejéig megadja a lehetőségét annak, hogy a kormány esetleg valamit nem szúr el. Közben a HVG saját olvasói közt sokan „emebből az irányból” értetlenkedtek, mégis, hogy lehet ilyesmit egyáltalán leírni. Valójában a HVG igyekszik nem állni semmiféle oldalakon, a kormányt pedig nem passzióból vagy valamiféle felsőbb utasításra kritizálja, hanem mert általában bőven van miért – bármilyen hihetetlenül is hangzik.

Ami pedig a fejleményeket illeti, a mentőcsomag tényleg kicsi lett. A kormány pedig – sajnos, tényleg sajnos – elszúrta a válságkezelést. Később ugyanis már nem sikerült visszafogni a pénzszórást – a járvánnyal és a válsággal kapcsolatos kiadások mellett talán rutinból, vagy valami teljesen alaptalan bizakodás miatt röpködtek a milliárdok sportberuházásokra stb. Végső soron sikerült a nemzetközi trendekhez illeszkedően magas hiányt és államadósságot csinálni, de a gazdasági visszaesés a versenytárs országok legtöbbjénél nagyobb lett. Valamit biztos jobban csináltak, ezen érdemes elgondolkozni – ahogy Matolcsy György („arról az oldalról”) megállapította.

Könnyen lehet, hogy Orbánéknak van igazuk, és nem kell ész nélkül szórni a pénzt A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi" csomagja is valószínűleg más országokéhoz képest kicsi, de célzott és megfontolt lesz. Az intézkedések nagy része április közepén, május elején léphet életbe, amikor remélhetőleg már az ország újranyitása lesz terítéken. Az csak évek múlva fog kiderülni, hogy ez volt-e a hatékony megoldás.

Sztojcsev Iván

Amikor a napi hírhajszában vagyunk, gyakran már majdnem elsiklunk egy túlárazott közbeszerzésről szóló hír mellett, a NER-lovagok újabb bombaüzleteire pedig már csak legyintünk, végül is minden törvényes, az olvasók ingerküszöbét egyre nehezebben éri el egy-egy ilyen eset. Ezért is esik jól néha nagy látószögből nézni az eseményeket, mert nem csak az olvasóknak, hanem nekünk is szükségünk arra, hogy emlékeztessük magunkat: nem véletlenszerű, ami az országban történik, hanem tudatos munka eredménye.

Nem sok cikkem megírását szerettem annyira idén, mint azt az anyagot, amiben lépésről lépésre mutattam be, hogyan reformálta meg és építette újjá teljesen más alapokon a Fidesz a magyar korrupciót. Kicsit félelmetes belegondolni, hogy ha ennyi energiát, tervezést és munkát, ilyen precíz kivitelezést valami olyan ügybe tettek volna bele, ami még jó is, akkor hol tartana most ez az ország. De lehetetlent ne várjunk azért, tudom.

A NER igazi sikertörténete: a magyar korrupció reformja Kevés ügyben tudott a Fidesz olyan alapos, hatékony, igazi újdonságokat hozó reformer lenni, mint a magyar korrupció átalakításában. A NER tíz évét összegző sorozatunk mostani részében az előző évtized korrupcióval foglalkozó kutatásait mutatjuk be: ha ezeket egymás mellé rakjuk, látjuk, hogyan épült teljesen új alapokra a rendszer.

Vezető képünk: Túry Gergely fotója Varga Mihály pénzügyminiszterről és Orbán Viktor miniszterelnökről az MKIK gazdasági évnyitóján, március 10-én. Orbán itt beszélt arról, hogy a „turizmusnak kampó”, és hogy a koronavírus-járvány komoly következményekkel járhat a magyar gazdaságra nézve. Egy nappal később a kormány veszélyhelyzetet és rendkívüli jogrendet vezetett be.