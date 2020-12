Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik feléből is elzarándokolnak a halkedvelők. A Lillafüredi Pisztrángtelep vezetője arról mesélt a hvg.hu-nak, milyen munka van emögött, de megismertük különleges tigrispisztrángjának a titkát és azt is, mit keres a bajai halászlében nori.

Lillafüredet elhagyva, a Garadna-patak völgyében romantikus regényekbe illő, festői szépségű táj tárul a novemberi ködből a látogató elé. A Nyavalyás-hegy árnyékában található szűk völgy útját állja a mobilhálózatoknak és a verőfénynek is: októbertől februárig nem süt ide be a nap – meséli a völgy legismertebb lakója, Hoitsy György, aki 38 éve éli itt az életét, pedig azt is mondja, nála jobban senki nem vágyik a melegre. Van azonban valami, ami mégis itt tartja lassan négy évtizede: a híres pisztrángtelep, amelynek a felvirágoztatása az ő nevéhez fűződik, amelyért a fővárosból, sőt Szegedről is ide járnak a halkedvelő séfek és vendégek, és amelynek a pisztrángja idén, az őszi fagyok beállta előtt a Magyar Gasztronómiai Egyesülettől megkapta a kiemelkedő minőségű magyar élelmiszereknek járó Aranyszalag tanúsítványt.

© Fazekas István

Mert hát erre a helyre az őszi fagyok is előbb érkeznek, ezt pedig mindennél jobban jósolják meg a telep lakói, a pisztrángok. Ők most vannak igazán elemükben: az ívási időszakuk fajtától függően ősztől a tél végéig tart, az első hidegfrontra már beállnak medencéikben a sodrással szemben, a hímek táncolni kezdenek, a nőstények a medencében is elkezdik kivájni az ívófészket – mutatja Hoitsy György.

A Dunától a Margit-forrásig

A pisztrángtelep vezetőjét már gyerekkorában elbűvölték a halak: Érden nőtt fel, ahol a Dunánál a halászokat leste. A szenvedély később is megmaradt, és csak egyszer csábult el – igaz, már a gödöllői egyetemen, ahol szintén a halakkal foglalkozott –: a kecskebéka indukált szaporításáról írt TDK-dolgozatot. De feleségéhez is majdnem ilyen hosszú kapcsolat fűzi: a százhalombattai lánnyal az érdi gimnáziumban ismerkedett meg.

© Fazekas István

Érdről nézve Lillafüred egyáltalán nem tűnik evidens célpontnak, még akkor sem, ha az ember halakkal akar foglalkozni. Hoitsy György sem itt próbálkozott először, amikor a diploma megszerzése után munkát keresett, sok visszautasítás kellett már ahhoz is, hogy az épp a miskolci egyetemen tanuló feleségét követve Borsodba eljusson. Egy sátorral érkezett, abban volt felakasztva az öltönye, amelyikben állást keresni járt a környéken, de a lillafüredi telep előtt nem járt sikerrel.

„Az utolsó nap jöttem fel ide, reggel feladtam a cuccom nagy részét, hálózsák és fogkefe maradt. Az elődöm azt mondta, fél év múlva nyugdíjba megy, keressem az igazgatót. De amíg vele beszéltem, lekéstem a buszt, így mire beértem Miskolcra, az igazgató már távozott. Mondta a titkárnő, hogy jöjjek vissza hétfőn, de annyi pénzem nem volt, hogy hétvégére hazamenjek. Így a szakadó esőben túráztuk végig a hétvégét a Zemplénben, mikor visszaértem, a Tiszai pályaudvaron lemostam a sáros bakancsom, úgy mentem az állásinterjúra. Mikor bekopogtam az ajtón, azt hittem, elsüllyedek: vajszínű szőnyeg, én meg itt állok nyakig sárosan.”

© Fazekas István

Amilyen nehezen indult, végül annyira jól sült el az álláskereső akció: háromnegyed órát beszélgettek az igazgatóval, és 1982. július 15-én egy hátizsákkal meg egy sporttáskával megérkezett Lillafüredre a fiatal szakember, vagy ahogy a helyiek mondták: „gyütt a halas”.

Herman Ottó álma, Vásárhelyi István öröksége

Bár mikroklímájának és hideg vízű forrásainak köszönhetően ezt a helyet az isten is pisztrángtenyésztésre teremtette, Hoitsy Györgynek hamar rá kellett jönnie: a kalandos állásinterjú volt a legkönnyebb feladat a számára. Persze a telep története épp annyira kalandos, mint az ő érkezése.

© Fazekas István

A pálosok már az 1200-as években foglalkoztak itt halakkal, igaz, akkor a diósgyőri halastavaik mellett a lillafüredi tavat használták erre a célra. A telep megépítését jóval később, 1906-ban javasolta Herman Ottó, aki gyerekkora óta Miskolc és a későbbi Lillafüred közötti Alsóhámorban élt. A neves természettudós sem a Garadna völgyébe, hanem a 19. század végén alapított Lillafüredre, a Szinva-forrás vízére képzelte el a pisztrángkeltetőt.

Az a terv nem valósult meg, Lillafüred pedig időközben beépült, a harmincas évek elején mégis leporolták az akkor már majdnem húsz éve halott Herman Ottó tervét. Ehhez két dolog kellett: Trianon miatt Magyarország elveszítette több mint 200 pisztrángkeltető gazdaságát, 1932-ben pedig a lillafüredi Hámori-tóban történt komoly halpusztulás. Az üdülőövezet helyett a Garadna-patak mellett, a Margit-forrás közvetlen szomszédságában indult el a telep kialakítása.

1933. március elsején érkezett az első ikraszállítmány a Felvidékről és Ausztriából, és egészen a háborúig folyamatos volt a termelés, a szovjet hadsereg azonban ezt sem kímélte meg: a katonák kézigránáttal fogták ki még az anyahalakat is, hogy élelemhez jussanak. A telep első vezetője, a Hermanhoz hasonlóan autodidakta természettudós Vásárhelyi István a front levonulása után a hegyi patakokból fogott be pisztrángokat, azokkal kezdte újra a termelést.

© Fazekas István

Amikor Hoitsy György 1982 nyarán megérkezett ide, Vásárhelyi már 14 éve halott volt, a telep pedig az eltelt csaknem másfél évtizedben katasztrofális állapotba került: mindössze másfél tonna volt az éves termelése – ma már eléri a hatvan tonnát.

Kell az oxigén

Hogy mi kell a negyvenszeres növekedéshez? Hoitsy György ennyit mond:

ez kicsit rabszolgamunka.

A pisztráng ugyanis egy dolgot mindennél jobban szeret: az oxigénben dús, hűs vizet. A hőmérséklet nagyjából adott a forrásvízből, ahhoz azonban, hogy többé-kevésbé intenzív gazdálkodást folytassanak, különböző módszerekkel növelni kell a víz oxigénellátását. „Ha van egy kis szél, éjszakánként háromszor-négyszer ki kell jönni, mert ha a leeső falevelek eltömítik a levegőztetőt, reggelre csak halott pisztrángokat találok” – mutatja a szakember, majd hozzáteszi: az elődje épp akkora halmennyiséggel dolgozott, hogy ha eltömődtek is a levegőztetők, még biztosított volt nekik az oxigénellátás.

© Fazekas István

A kezdeti medertisztítások után igazán a kilencvenes évek elején vett lendületet a növekedés: sokadik próbálkozásra végül 1991-re tudta meggyőzni a fenntartót, hogy adja bérbe neki a telepet – de onnantól saját magának kellett megteremtenie a pénzforrást bármilyen fejlesztéshez. Így a korábban vágóhídi hulladékkal etetett halak magas fehérjetartalmú takarmányt kaptak, növelték a szellőztetőrendszer kapacitását, majd beépítettek egy a hideg vizes gazdaságok körében Közép-Európában egyedülálló cirkulációs rendszert. Ennek köszönhetően csökkent az energiafelhasználás is, és egy köbméter vízben itt 15–20 kilónyi hal úszkálhat – Dániában, ahol ennél is nagyobb kapacitású vízcserélő rendszerrel dolgoznak, ennek a tízszerese. A hegy túloldalán található Mályinkán pedig egy 1200 négyzetméteres tavat alakítottak ki, négy pici medencével és a kétezres évek elejétől egy füstölő is működik ott.

Lábtörlő és lombikbébiprogram

A biztonságos tartásra nagyon ügyelnek. Ebből mi annyit látunk – azon túl, hogy Panni, a ház kutyája hűségesen követi minden léptünket –, hogy a telep látogatók elől elkerített részére úgy léphetünk be, ha letöröljük a lábunkat. Hoitsy György azt mondja, vannak olyan betegségek, amelyek a teljes állományt képesek elpusztítani, ha bekerülnek ide, a törzsállományhoz. Márpedig itt öt medencében a hároméves anyajelöltek mellett „nagymama-nagypapa-korú”, 11–12 éves pisztrángok is úszkálnak.

© Fazekas István

A többi medencében méret szerint találhatunk alapvetően háromféle halat: sebes pisztrángot, az amerikai szivárványos pisztráng három törzsébe tartozó halakat és arany pisztrángot – utóbbi szintén szivárványos fajta, részleges albinizmusának köszönheti nemes színét. Magyarországon egyedül itt nevelnek ilyen halat, de Hoitsy György azt mondja: az albinizmussal jár, hogy gyengébbek ezek az állatok – a húsuk így omlósabb ugyan, de ez megnehezíti a tartásukat. A sebes és a szivárványos pisztráng között sem egyedül mintázatában, testfelépítésében, sőt viselkedésében van különbség: a szivárványos fajta gyorsabban növekszik, egy-másfél év alatt éri el a 250-350 grammos piaci méretet, a sebes esetében ehhez két és fél-három év szükséges.

Ez magyarázza azt is, hogy az állomány nagy része szivárványos pisztráng, ám a sebes pisztráng annál fontosabb a kutatómunka szempontjából. Magyarországon itt tenyésztik egyedül az Európában őshonos fajtát, és nem egyszerű szaporításról van szó: a Szent István Egyetem halas tanszékével közösen kilenc éve elkezdett kutatásban azonosított, az évszázadok során összekeveredett két vérvonalát (az atlanti, amely az Atlanti-óceánba futó patakokban élt, illetve a dunai, amelyik a folyó vízgyűjtő területén) Hoitsy György vezetésével próbálják különválasztani és visszakeresztezni. Ehhez az anyahalakat mikrochippel látták el, és mindegyikről DNS-mintát is vettek – a szaporításkor ezek alapján találnak párt nekik.

© Fazekas István

A munka a harmadik generációnál tart – ma már a 24 dunai gén allélból húszat tartalmazzák az utódok, ha a munka végére érnek, valószínűleg csak itt lesz tiszta dunai vérvonalú sebes pisztráng – magyarázza a szakember. Ezek az egyedek egészségesebbek, mint az atlanti vérvonalúak, hiszen az itteni baktérium- és gombaflórához alkalmazkodtak – visszakeresztezni viszont azért érdemes őket, mivel az atlanti típus gyorsabban növekszik.

A kutatómunka eredménye itt a medencében is látszik: Hoitsy György a sebes pisztrángot és a pataki szajblingot keresztezte, így született meg a tigrismintázatú pisztráng, amely ugyan meddő, ám ha – egy másik kutatás keretében – szivárványos pisztrángoktól származó ős ivarsejteket ültettek beléjük, akkor képes lett a szaporodásra. Ennek a kihalás szélére sodródott fajták megmentésénél van jelentősége.

Ami a szaporítás normál menetét illeti, az őszi hideg beálltától már folyik a „nagyüzem”. Lillafüreden nincs hormonkezelés, Hoitsy György minden héten a kezébe veszi az anyahalakat, és ha kitapinthatóvá válnak a hasán, hogy ikrák nőnek benne, akkor – kíméletes altatás után – lefejik az állatokat.

© Fazekas István

Egy 2,5–3 kilós anyahaltól 4–5 ezer ikrát fejnek le – ilyenkor az állat elveszíti testtömegének 25–30 százalékát. Amikor összejön már 40–50 ezer ikra, akkor fejik rá a hímektől a haltejet – „ez a mi lombikprogramunk”.

A természetben ennél sokkal körülményesebb a szaporodás, különösen, hogy amíg a ponty 3 nap alatt kel ki, a sebes pisztrángnál a hűs vízben 42 napra van szükség – ráadásul minél hidegebb a víz, ez az idő annál jobban elhúzódik, 2 foknál pedig le is áll a fejlődés. Nem véletlen, hogy amíg természetes körülmények között az ikrák fél–egy százalékából lesz életképes utód, itt a sebes pisztrángok esetében 98–100 százalékos, a szivárványosnál 85 százalék körüli a termékenyülés aránya.

Aszálytól árvízig

Itt ugyan azzal nem kell számolni, hogy a víz hirtelen lehűl – a Margit-forrás folyamatosan 10 fokos, ivóvíz minőségű vízzel látja el a telep nagy részét –, az azonban reális veszély, hogy csökken a víz mennyisége. Az idei év rendkívüli aszályt hozott – októberben viszont volt három nap, amikor egyhavi csapadékmennyiség zúdult le.

© Fazekas István

Hoitsy György azt mondja, amióta itt van, rögzíti az adatokat, és látszik, hogy egyre sűrűbben fordulnak elő aszályos évek, nagy átlagban pedig egyre jobban csökken a csapadék mennyisége. Azért vannak kiugrások: a 2006-os árvíz idején itt, ahol állunk, térdig ért a víz – mutatja, majd hozzáteszi: egy évvel később tornacipőben betonozták a patakmeder oldalát. A 2010-es árvíz után két évvel a telep felső részét tápláló Garadna-patak teljesen kiszáradt, a Margit-forrás pedig 12 liter helyett 2,3 liter vizet adott percenként. A tisztítórendszerüknek hála – mondja – már 10–15 százalékos vízellátásnál is biztosítani tudják a termelést.

Hogy mennyire lesz erre szükség a jövőben? "Az aszályos évek, és általában a szélsőséges időjárás egyre gyakoribbá válása, az átlaghőmérséklet növekedése olyan dolgok, amelyekkel együtt kell élnünk." A forrásvíz felmelegedésétől ugyan egyelőre nem kell tartani, de például kánikula idején vissza kell fogni az etetést, ami miatt a hal növekedése is lelassul – akár hónapokkal.

Halászlé norival

A lillafüredi telep adja a hazai pisztrángtermelés 70 százalékát – ez azt jelenti, hogy a magyarországi termelés száz tonna alatt van, ehhez képest a fogyasztói igény 450–470 tonna. Az itteni halak húsát ráadásul nem találhatjuk meg a nagy áruházláncoknál, ott olasz, szlovák vagy nagyrészt török pisztrángok kaphatók. A szakember azt mondja: az uniós országokban nagyon szigorúak a tartási előírások, így minden bizonnyal biztonságos termékek azok is, az ízüket pedig a takarmányozás határozza meg – az már más kérdés, hogy a lillafüredi pisztráng feszes húsától azok igen távol vannak.

© Fazekas István

A telepen tartanak más halat is, karácsony környékén, a hazai halfogyasztás csúcsszezonjában ponty is kapható. Hoitsy György is úgy látja, az emberek egyre több halra tartanak igényt, amit megerősítenek a KSH adatai is. A tíz éve még 5,5 kiló körüli átlagos éves fogyasztás a legfrissebb adatok szerint már 6,7 kilogramm. Igaz, hogy ennek a nagyobb hányada még tengeri hal vagy tenger gyümölcse, de mindenképpen elmozdulást jelent a hazai termékek iránti keresletben is, bár még mindig fényévekre van a nyugat-európai 20 kilós átlagtól.

Pedig régen nagyon sok halat fogyasztottunk – idézi fel a szakember:

Mátyás király korában csak csukareceptje 47 volt a király szakácsának.

Ebben közrejátszott az is, hogy a folyók szabályozása előtt, „nem lehetett a Tiszába úgy belelépni, hogy ne rúgjon bele halba az ember”, ám a szabályozásnál nagyobb pofon volt az, hogy a kommunizmus idején alig lehetett halhoz jutni, a tengeri hal meg végképp kimerült a szovjet tonhalban. És még egy dolog számít: a filézett halaknak vagy a már általuk is használt irdalóberendezéseknek hála, ma már nem abból indul ki minden magyar, hogy a hal veszélyes étel a szálkák miatt.

© Fazekas István

Azok persze, akik ide elzarándokolnak, túlléptek már ezen. Hoitsy György pedig mindent megtesz azért, hogy azt is megmutassa: van élet a rántott pontypatkón túl. A telep mellett található büfében előbb sült pisztrángot kínált, aztán került be a kínálatba a 12 fűszerrel pácolt, hagyományos módon füstölt filé és egész hal. 2018-ban pedig nyitott egy magas gasztronómiát vivő éttermet is nem messze a teleptől, ahol már különlegességeket készítenek az itteni halakból – Vendéglő a pisztrángoshoz talán az egyetlen hely, ahol az étlapon a főételek után ilyen kategóriát olvashatunk: „halmentes ételek”.

Az étteremnyitással Hoitsy György felvállalta, hogy mostantól nemcsak az időjárás változásait, a takarmányárak növekedését, a halak nyűgeit vagy a piaci változásokat kell kezelnie, de még a vendéglőslét problémáit is a munkaerőhiánytól a nehezen beszerezhető alapanyagokig. Ám óriási lelkesedéssel inkább arról mesél, milyen ételeket kreáltak és kreálnak a konyhában, hogyan fő náluk hosszan és lassan a hal alaplé, hogyan lesz a csukából a tyúkhúsleveshez hasonló tisztaságú arany színű leves, a pisztrángból meg sonka, hogyan kerül norilap a halászlébe, miszópaszta a köretbe és a felesége baracklekvárja az újragondolt Rákóczi túrósba.

© Fazekas István

A kavalkádból Hoitsy György mindent szívesen eszik meg, a fűszerek közül egyedül a fahéjtól ódzkodik, azt mondja, és egy halat nem szívesen fogyaszt:

a pisztrángot, mert túl jól ismerem.

A halaslét a családot is megfertőzte: fia állatorvos, diplomamunkáját halakból írja, lánya az apjához hasonlóan Gödöllőn végzett, és „nagyon jó szeme van a halakhoz”, így ő lehet a kiszemelt utód a telepen, ha ő nyugdíjba megy. De azért azt is hozzáteszi: „nem tudnám abbahagyni, ahhoz túl izgága vagyok”.