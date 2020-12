Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt oltották be elsőként.","shortLead":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt...","id":"20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41cfbae-0926-4872-9556-70adfe140060","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 06:30","title":"Megkezdődött a nagy uniós oltókampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől.","shortLead":"Az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől.","id":"20201228_brexit_nagykovet_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0076bc-13a6-40f1-8e60-a4029cc261d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_brexit_nagykovet_europai_unio","timestamp":"2020. december. 28. 14:32","title":"Támogatják a tagországok a Brexit-megállapodás ideiglenes alkalmazásainak az elindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","id":"20201226_Ime_a_karacsonyi_otos_lotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d23e60-fbf1-401f-9e01-41f6da756a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_Ime_a_karacsonyi_otos_lotto_szamai","timestamp":"2020. december. 26. 19:40","title":"Íme, a karácsonyi ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlterhelt vuhani kórházakról posztolt videót a nő, a bíróság viták szítása és bajkeverés miatt ítélte el.","shortLead":"A túlterhelt vuhani kórházakról posztolt videót a nő, a bíróság viták szítása és bajkeverés miatt ítélte el.","id":"20201228_jarvany_kinai_ujsagiro_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd961666-2a1f-48fe-8177-2eb9b5d9b082","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_jarvany_kinai_ujsagiro_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 08:00","title":"Négy év börtönre ítélték a járvány kitöréséről tudósító kínai újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","shortLead":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","id":"20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455ec0d-3377-469a-bf39-c4f2dcb378f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. december. 28. 07:22","title":"Matolcsy: Az ellenzék a spekulációt és a potyautas-stratégiákat támogatná, ha hatalomra kerülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő üzletemberrel beszélgettem arról, hogyan érinti őket üzletileg és személyesen a koronavírus. A hvg.hu évvégi sorozatába a velük felvett beszélgetésekből szemezgettem.","shortLead":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő...","id":"20201228_milliardosok_jarvany_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008be9d2-824d-4354-af85-8375abb09548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_milliardosok_jarvany_vege","timestamp":"2020. december. 28. 11:00","title":"Magyar milliárdosok, akik ugrásra készen várják a járvány végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc991c4-e3d5-4e6a-bc24-419690103e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"James Doohan nagyon szerette volna, ha az ISS-en “temetik el”, de a kérését elutasították. Egyvalaki azonban megoldotta, hogy a hamvai mégis feljussanak az űrállomásra.","shortLead":"James Doohan nagyon szerette volna, ha az ISS-en “temetik el”, de a kérését elutasították. Egyvalaki azonban...","id":"20201228_star_trek_szereplok_james_doohan_hamvak_hamvasztas_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdc991c4-e3d5-4e6a-bc24-419690103e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c674a-0a52-4eb3-af7d-d768f3e8fc92","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_star_trek_szereplok_james_doohan_hamvak_hamvasztas_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. december. 28. 11:11","title":"Titokban egy Star Trek-szereplő hamvait is felvitték a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","shortLead":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","id":"20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b756bf-aeb6-454a-93fe-cc044a457e21","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","timestamp":"2020. december. 28. 17:17","title":"Négy autó ütközött össze a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]