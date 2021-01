Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh elnök türelmet kért az állampolgároktól. ","shortLead":"A cseh elnök türelmet kért az állampolgároktól. ","id":"20210110_Praga_koronavirus_korlatozasok_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b666920-77eb-4b92-b8eb-e16dd0d811d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Praga_koronavirus_korlatozasok_tuntetes","timestamp":"2021. január. 10. 21:32","title":"A járványügyi korlátozások ellen tüntettek Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna politikai szakértői Oroszország mögött a második helyre rangsorolták Magyarországot.","shortLead":"Ukrajna politikai szakértői Oroszország mögött a második helyre rangsorolták Magyarországot.","id":"20210111_ukrajna_ellenseg_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1295eb77-7599-4ada-9a4e-1e357b8fcdde","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_ukrajna_ellenseg_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 11. 16:14","title":"Elemzők Ukrajna legádázabb ellenségei közé sorolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Az amúgy is zűrös és zavaros 2020 Szlovákiára még több bajt hozott. A korrupciós botrány nyomán a volt és a jelenlegi elit egy része is \"megdőlt\". Szerzőnk Pozsonyból jelenti a dolgok állását. ","shortLead":"Az amúgy is zűrös és zavaros 2020 Szlovákiára még több bajt hozott. A korrupciós botrány nyomán a volt és a jelenlegi...","id":"20210112_Szeretettel_Pozsonybol_Isten_malmai_Tisztitotuz_Judas_Vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416d3053-0157-433c-84d6-91cca57b8ef7","keywords":null,"link":"/360/20210112_Szeretettel_Pozsonybol_Isten_malmai_Tisztitotuz_Judas_Vihar","timestamp":"2021. január. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A tisztítótűzből a mennybe vagy a pokolba jut Szlovákia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a238437a-7546-476f-b6ff-70ebf7d63f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbinál jóval kevesebben képeztek eddig vagyoni biztosítékot. ","shortLead":"A korábbinál jóval kevesebben képeztek eddig vagyoni biztosítékot. ","id":"20210111_Csak_minden_masodik_utazasi_iroda_tervez_egyelore_utazasszervezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a238437a-7546-476f-b6ff-70ebf7d63f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac38242d-fcf1-4919-ae7b-d8705b8c6cd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210111_Csak_minden_masodik_utazasi_iroda_tervez_egyelore_utazasszervezest","timestamp":"2021. január. 11. 13:16","title":"Egyelőre az utazási irodáknak a fele jelezte, hogy elindulna idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet a Perzsa-öböl térségében, és nem zárható ki, hogy a január 20-án lejáró elnöksége utolsó heteiben az elszabadult hajóágyúként viselkedő Donald Trump amerikai elnök az utódját, Joe Bident szándékosan belerángatja egy katonai konfliktusba. Ahogy az sem, hogy a bosszúra éhes iráni keményvonalasok provokálnak ki egy amerikai vagy izraeli katonai csapást.","shortLead":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet...","id":"20210110_Novekvo_katonai_feszultseg_a_Perzsaobol_tersegeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1a2cb2-ae9a-4c0e-8040-792ea22331e7","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Novekvo_katonai_feszultseg_a_Perzsaobol_tersegeben","timestamp":"2021. január. 10. 17:00","title":"Belerángathatja-e még egy utolsó háborúba Trump az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon már több mint 10 ezren hunytak el a fertőzés következtében.","shortLead":"Magyarországon már több mint 10 ezren hunytak el a fertőzés következtében.","id":"20210111_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9209e55d-0aa5-4dfe-9bca-af29b7ff65ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 11. 09:01","title":"Koronavírus Magyarországon: 77 halott, 1419 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","shortLead":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","id":"20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2d47d5-53d2-498e-8154-2aedb231696f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","timestamp":"2021. január. 12. 05:44","title":"Jakab Ferenc: A tünetmentes, de épp fertőzött személy is megkaphatja az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","shortLead":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","id":"20210112_onos_eso_kod_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551f7da-6da9-4486-adce-882e275e7097","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_onos_eso_kod_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 07:52","title":"Délelőtt ónos esőre és ködre figyelmeztetnek, éjjel jöhet a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]