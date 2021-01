Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6d426f8-f116-413f-a41c-7d3b9e74fb8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van még hova fejleszteni a Mojo Vision kontaktlencséjét, de most már van is kivel: a kaliforniai startup a minap megállapodást kötött a legnagyobb és legrégebbi japán lencsegyártó Meniconnal. ","shortLead":"Van még hova fejleszteni a Mojo Vision kontaktlencséjét, de most már van is kivel: a kaliforniai startup a minap...","id":"202101_okos_kontaktlencse_ket_szem_tobbet_lat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d426f8-f116-413f-a41c-7d3b9e74fb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e11cb1-807b-40c4-bdad-2114416fd372","keywords":null,"link":"/360/202101_okos_kontaktlencse_ket_szem_tobbet_lat","timestamp":"2021. január. 13. 10:00","title":"Aki ezt a kontaktlencsét felteszi, az több mindent lát, mint az éleslátók nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg egy hete készített volna interjút a CBS Tim Cookkal, az Apple vezérével, ám a Capitoliumnál történt események miatt végül ezt mostanra halasztották.","shortLead":"Eredetileg egy hete készített volna interjút a CBS Tim Cookkal, az Apple vezérével, ám a Capitoliumnál történt...","id":"20210113_apple_tim_cook_bejelentes_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdccba9d-9d32-4352-a0de-1cac56c3e862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_apple_tim_cook_bejelentes_donald_trump","timestamp":"2021. január. 13. 08:33","title":"Nagy bejelentésre készül az Apple, de nem egy termék lesz az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan még csütörtökön döntenek.","shortLead":"Várhatóan még csütörtökön döntenek.","id":"20210114_szilagyi_istvan_szinesz_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d699b1-4eaf-411f-827b-7f1cac84931f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szilagyi_istvan_szinesz_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 14. 13:59","title":"Meghosszabbíthatják a meggyilkolt Szilágyi István fiának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselőjét korábban gyorshajtáson kapták.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselőjét korábban gyorshajtáson kapták.","id":"20210114_europai_parlament_jaroka_livia_gyorshajtas_mentelmi_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b6783-dcc1-497a-ae4b-55e76fedd4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_europai_parlament_jaroka_livia_gyorshajtas_mentelmi_jog","timestamp":"2021. január. 14. 09:46","title":"Pénteken tárgyalnak Járóka Lívia mentelmi jogáról az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 507-en hunytak el a vírus miatt.\r

","shortLead":"Egy nap alatt 507-en hunytak el a vírus miatt.\r

","id":"20210113_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4f679-751f-437f-82f7-ecf95d506e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2021. január. 13. 20:31","title":"Már több mint 80 ezren haltak meg koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerekegyházán mutatták ki a vírust tojótyúkoknál.","shortLead":"Kerekegyházán mutatták ki a vírust tojótyúkoknál.","id":"20210114_BacsKiskun_megye_madarinfluenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11e2068-be14-4575-b52b-ff2a2aa4b374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_BacsKiskun_megye_madarinfluenza","timestamp":"2021. január. 14. 13:22","title":"Több mint 100 ezer tyúkot ölnek le Bács-Kiskun megyében madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kevésnek tűnhet a 78 ezer koronavírus ellen beoltott magyar egy 10 milliós országban, de az, hogy hány ember kapja meg az életmentő vakcinát az országban és mennyi idő alatt, nem csak a magyar kormányon múlik. Ha minden a terv szerint halad és az Európai Gyógyszerügynökség január végén engedélyezi az AstraZeneca oltóanyagát, néhány hónapon belül akár a jelenlegi oltóanyag-mennyiség sokszorosa érkezhet az országba. A siker azonban a vakcinák gyártásán, szállításán és a magyar oltási terven is múlik. Elmagyarázzuk, miért. ","shortLead":"Kevésnek tűnhet a 78 ezer koronavírus ellen beoltott magyar egy 10 milliós országban, de az, hogy hány ember kapja meg...","id":"20210113_tomeges_oltas_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9406757e-bcfb-40bf-a2ea-5198a68dad39","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_tomeges_oltas_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 13. 11:21","title":"Több mint 78 ezer magyar már megkapta, de mikor lesz tömeges oltás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első itthoni tapasztalatok szerint nem okoz gondot a vakcina.","shortLead":"Az első itthoni tapasztalatok szerint nem okoz gondot a vakcina.","id":"20210113_autoimmun_betegseg_koronavirus_oltas_vakcina_biztonsagos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5509a29-bc33-42d5-9b6b-7c42372db38a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_autoimmun_betegseg_koronavirus_oltas_vakcina_biztonsagos","timestamp":"2021. január. 13. 12:03","title":"Autoimmun betegsége van? Érdeklődjön orvosánál a koronavírus-oltásról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]