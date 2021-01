Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf36b8ef-b491-48d0-9106-a767cb5210c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész barátai szerint kabarészínészt csakis mosolyogva szabad búcsúztatni.","shortLead":"A művész barátai szerint kabarészínészt csakis mosolyogva szabad búcsúztatni.","id":"20210119_temetes_sas_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf36b8ef-b491-48d0-9106-a767cb5210c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc98d4c6-02f3-4b89-ae9d-02efaa55bdb7","keywords":null,"link":"/elet/20210119_temetes_sas_jozsef","timestamp":"2021. január. 19. 10:15","title":"Rendhagyó temetéssel vesznek búcsút Sas Józseftől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","shortLead":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","id":"20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a492c6a3-13d3-4194-863c-abe797d53cad","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 18. 18:54","title":"Nancy Pelositől lopott adathordozót próbálhatott az oroszoknak eladni a Capitolium egy ostromlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f2fbf-1a1d-4aa5-9dcd-ae7622240e11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek derültek ki Joe Biden 1977-es magyarországi útjáról.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki Joe Biden 1977-es magyarországi útjáról.","id":"20210119_Biden_Minden_lenyeges_es_ertekes_dolog_eredetileg_Budapestrol_ered","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345f2fbf-1a1d-4aa5-9dcd-ae7622240e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7297fc78-ab71-4d77-8895-3c1f82c28466","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Biden_Minden_lenyeges_es_ertekes_dolog_eredetileg_Budapestrol_ered","timestamp":"2021. január. 19. 09:31","title":"Joe Biden: „Minden lényeges és értékes dolog eredetileg Budapestről ered”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","shortLead":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","id":"20210119_der_standard_jourova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04a59f-f4b2-4c3a-b2fe-85239f7de038","keywords":null,"link":"/360/20210119_der_standard_jourova","timestamp":"2021. január. 19. 07:30","title":"A Bizottság alelnöke elmondta, adott esetben milyen támogatásokat vonhatnak meg Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre.","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre.","id":"20210119_punkosd_zarvatartas_ettermek_szallodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e067e646-d4e8-4715-82ad-c86f433ae7fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_punkosd_zarvatartas_ettermek_szallodak","timestamp":"2021. január. 19. 15:44","title":"A szállodások szövetsége szerint pünkösdig is tarthatnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3b8d1b-8a09-4855-b8aa-066ed12f7449","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös figyelmet fordítanak majd a hálószobákra.","shortLead":"Különös figyelmet fordítanak majd a hálószobákra.","id":"20210119_Alaposan_kitakaritjak_a_Feher_Hazat_Trumpek_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3b8d1b-8a09-4855-b8aa-066ed12f7449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f311ed10-107a-41a7-87b0-6de8e6f19456","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Alaposan_kitakaritjak_a_Feher_Hazat_Trumpek_utan","timestamp":"2021. január. 19. 09:08","title":"Alaposan kitakarítják a Fehér Házat Trumpék után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6822a0ed-06cb-4f67-add6-ff06c41630b7","c_author":"Csányi Nikolett - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Lehet-e valóban \"négy évszakos\" a Balaton? Egyelőre nehezen hihető, mostanság pedig pláne nincs túl sok nyoma a változásnak. Persze ha abból indulunk ki, hogy elkerülnénk a zsúfoltságot, akkor tökéletes hely egy téli kirándulásra. És akkor még ott van a tó is, amiben akár fürdeni is lehet. A téli Magyarország túrázóhelyeit bemutató videósorozatunk első részében kollégánk meg is tette. ","shortLead":"Lehet-e valóban \"négy évszakos\" a Balaton? Egyelőre nehezen hihető, mostanság pedig pláne nincs túl sok nyoma...","id":"20210119_Hazai_palya_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6822a0ed-06cb-4f67-add6-ff06c41630b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12578787-229e-4ae9-8cf3-a3ce42c85a02","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Hazai_palya_1","timestamp":"2021. január. 19. 17:00","title":"Hazai pálya: Tényleg megéri csobbanni egyet a téli Balatonban? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c5a3d7-9634-4317-a64f-8abc6e302bbe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétezer éves, páratlan leletnek számító gyermeksírra bukkantak Clermont-Ferrand közép-franciaországi városban: az első század elején eltemetett gyermeket vázákkal és állati áldozatokkal, köztük kutyával vették körül. Francia régészek különlegesnek nevezték a felfedezést. ","shortLead":"Kétezer éves, páratlan leletnek számító gyermeksírra bukkantak Clermont-Ferrand közép-franciaországi városban: az első...","id":"20210119_2000_eves_gyermeksir_franciaorszag_clermont_ferrand_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c5a3d7-9634-4317-a64f-8abc6e302bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a39f0-11e4-49b9-9e35-41af63ca87f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_2000_eves_gyermeksir_franciaorszag_clermont_ferrand_repuloter","timestamp":"2021. január. 19. 07:03","title":"Páratlan lelet: 2000 éves gyermeksírt tártak fel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]