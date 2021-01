Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f072a43f-b7b6-4de4-8c55-c715a2dbdd49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag az oroszoknak akarta a Capitolium megtámadása után eladni Nancy Pelosi laptopját, de nem sikerült neki. Annyi biztos, hogy letartóztatták.","shortLead":"Állítólag az oroszoknak akarta a Capitolium megtámadása után eladni Nancy Pelosi laptopját, de nem sikerült neki. Annyi...","id":"20210119_Nancy_Pelosi_laptop_lopas_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f072a43f-b7b6-4de4-8c55-c715a2dbdd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b7a1c4-20f2-440e-8996-2c2a5bd5eb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nancy_Pelosi_laptop_lopas_usa","timestamp":"2021. január. 19. 12:13","title":"Letartóztatták a nőt, aki ellopta Nancy Pelosi laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","shortLead":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","id":"20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d247fb5f-f306-4fb2-a705-756723b789c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","timestamp":"2021. január. 20. 08:50","title":"Felfüggesztette a Klubrádió frekvenciájának pályáztatását a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ffbe38-334d-475d-a0bf-fe2f8375793f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka legizgalmasabb és messze nem olcsó autói a koronavírus-járvány ellenére is igen jól fogynak.","shortLead":"A bajor márka legizgalmasabb és messze nem olcsó autói a koronavírus-járvány ellenére is igen jól fogynak.","id":"20210119_a_bmw_m_sportmodelleket_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ffbe38-334d-475d-a0bf-fe2f8375793f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280dfbca-4ab7-40c5-aada-3f7226892c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_a_bmw_m_sportmodelleket_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2021. január. 19. 12:31","title":"A BMW M sportmodelleket viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az énekeseken is gyakorolják a koronavírus-fertőzöttség kiszimatolását a keresőkutyák.","shortLead":"Az énekeseken is gyakorolják a koronavírus-fertőzöttség kiszimatolását a keresőkutyák.","id":"20210119_Kulonleges_jarvanykiserletben_vesz_reszt_a_Becsi_Fiukorus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a068d6cc-5cca-4055-9c56-d6f3f5313218","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Kulonleges_jarvanykiserletben_vesz_reszt_a_Becsi_Fiukorus","timestamp":"2021. január. 19. 08:15","title":"Különleges járványkísérletben vesz részt a Bécsi Fiúkórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02b458-68e2-4e91-bc2a-82ba39e8df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz szupersportkocsival alig 2,6 másodperc alatt letudható a 0–100-as gyorsulás.","shortLead":"Az olasz szupersportkocsival alig 2,6 másodperc alatt letudható a 0–100-as gyorsulás.","id":"20210119_tobb_mint_800_loerovel_tamad_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b02b458-68e2-4e91-bc2a-82ba39e8df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da14ea8e-f1de-46fc-b215-a939b1136557","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_tobb_mint_800_loerovel_tamad_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2021. január. 19. 07:59","title":"Több mint 800 lóerővel támad a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az argentin támadó 752 meccset hozott le a katalánok felnőtt csapatában kiállítás nélkül.","shortLead":"Az argentin támadó 752 meccset hozott le a katalánok felnőtt csapatában kiállítás nélkül.","id":"20210118_Lionel_Messi_Barcelona_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009dc7ee-c531-4051-972d-c9bb9bc230a6","keywords":null,"link":"/sport/20210118_Lionel_Messi_Barcelona_eltiltas","timestamp":"2021. január. 18. 19:11","title":"Messi először kapott pirosat a Barcelona nagycsapatában, akár 12 meccsre is eltilthatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","shortLead":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","id":"20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c5ec-d5ff-405f-9dc7-eb15cd328450","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Vlagyimir Putyin –20 fokban merült jéghideg vízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az már egészen biztos, hogy pár hét múlva kevesebb állami egyetem lesz, mint nem állami, de nagyon úgy tűnik, hogy tovább fogynak az előbbiek. Kis intézményi matek, sok kivonással.","shortLead":"Az már egészen biztos, hogy pár hét múlva kevesebb állami egyetem lesz, mint nem állami, de nagyon úgy tűnik...","id":"20210119_Allami_egyetem_csak_nyolc_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438e5aed-02cc-4f24-8e4e-3ef395254a22","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Allami_egyetem_csak_nyolc_marad","timestamp":"2021. január. 19. 11:34","title":"Csak nyolc állami egyetem marad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]