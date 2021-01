Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","shortLead":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","id":"20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d44296e-7551-4025-8323-ca9abfcf06e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","timestamp":"2021. január. 21. 09:47","title":"Nagyobb hatótávra képesek az új Porsche Taycan villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zárt ajtók mögött szavazta meg a szenátus, hogy alapítványi egyetem legyen az intézmény.","shortLead":"Zárt ajtók mögött szavazta meg a szenátus, hogy alapítványi egyetem legyen az intézmény.","id":"20210121_Debreceni_Egyetem_szenatus_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab67a9c-8d80-4d97-aaab-c2145914996b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Debreceni_Egyetem_szenatus_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 21. 17:35","title":"A Debreceni Egyetem szenátusa csont nélkül megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére várnak, hogy kiderüljön, az orosz vakcina megfelel-e annak, ami a dokumentációjában áll. Addig is ideiglenes engedélyt adtak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére várnak, hogy kiderüljön, az orosz vakcina megfelel-e annak, ami...","id":"20210120_Ideiglenes_hasznalatba_veteli_engedely_Szputnyik_V_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec6955-400c-4059-87cf-04a28e75a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Ideiglenes_hasznalatba_veteli_engedely_Szputnyik_V_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 20. 21:17","title":"Ideiglenes használatba vételi engedélyt kapott Magyarországon a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad11c2d-98dc-4032-88d4-b4785731a35b","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azért Bernie Sanders kötött kesztyűjének az emléke is sokáig velünk marad. Joe Biden körül szinte mindenki az újrakezdés jegyében választott ünnepi öltözéket magának. Hogy miért fontos, mit viseltek a Capitoliumon? Mert az öltözködés üzenet és stratégia is egyben.","shortLead":"Azért Bernie Sanders kötött kesztyűjének az emléke is sokáig velünk marad. Joe Biden körül szinte mindenki...","id":"20210121_Michelle_Obama_szettjevel_nehez_volt_versenyezni_az_elnoki_beiktatason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad11c2d-98dc-4032-88d4-b4785731a35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7d3dc-bd4b-4142-ab97-bcab8dc7483e","keywords":null,"link":"/elet/20210121_Michelle_Obama_szettjevel_nehez_volt_versenyezni_az_elnoki_beiktatason","timestamp":"2021. január. 21. 19:00","title":"Michelle Obama szettjével nehéz volt versenyezni az elnöki beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6992df-26ee-401c-820d-4c82545bea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már Magyarországon is elérhető DuckDuckGo 2020-ban 62 százalékos növekedést produkált, néhány napja pedig az egy nap alatt indított lekérdezések száma átlépte a 100 milliót.","shortLead":"A már Magyarországon is elérhető DuckDuckGo 2020-ban 62 százalékos növekedést produkált, néhány napja pedig az egy nap...","id":"20210121_duckduckgo_kereso_felhasznalok_lekerdezesek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6992df-26ee-401c-820d-4c82545bea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9bc02e-734a-4353-9e0b-788867ea8856","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_duckduckgo_kereso_felhasznalok_lekerdezesek_szama","timestamp":"2021. január. 21. 08:03","title":"Kilőtt a látogatottsága az internetes keresőnek, amely legyűrné a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a9daef-50a5-4898-9f9b-2bb8a58c4961","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Emlékszünk még, a Fidesz miket mondott a H1N1-oltásról és mire biztatta az önkormányzatokat? Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Emlékszünk még, a Fidesz miket mondott a H1N1-oltásról és mire biztatta az önkormányzatokat? Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202103_memoriaproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a9daef-50a5-4898-9f9b-2bb8a58c4961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9f59f6-24f7-455d-b37a-19b74654b465","keywords":null,"link":"/itthon/202103_memoriaproba","timestamp":"2021. január. 21. 09:36","title":"Farkas Zoltán: Memóriapróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28983c-caea-4f56-bf56-6ab7a4589f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára hozott változást.","shortLead":"Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára...","id":"20210121_joe_biden_beiktatasa_feher_haz_weboldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f28983c-caea-4f56-bf56-6ab7a4589f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b0e131-1228-4ddd-aa99-4c16b2f3dcbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_joe_biden_beiktatasa_feher_haz_weboldala","timestamp":"2021. január. 21. 09:33","title":"Rejtett üzenetet tetetett a Fehér Ház weboldalára Joe Biden, több új funkció is érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","shortLead":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","id":"20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b5cb1b-6b67-4e02-a792-82511b34f359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 15:56","title":"Már teszteli az Emirates a digitális „járványútlevelét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]