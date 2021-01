Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetente vizsgálja a Központi Statisztikai Hivatal, hogy mekkora a hajlandóság a magyarokban a koronavírus elleni oltás felvételére. A legfrissebb adatok szerint egyre nagyobb.

","shortLead":"Hetente vizsgálja a Központi Statisztikai Hivatal, hogy mekkora a hajlandóság a magyarokban a koronavírus elleni oltás...","id":"20210122_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_ksh_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13218143-c39a-4a58-ae6a-dbdf158c25fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_ksh_felmeres","timestamp":"2021. január. 22. 15:52","title":"Már a magyarok harmada oltatná be magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c587a99-9e6f-457e-8e94-30a237425f47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lázár János volt miniszter szerint szinte biztosan bűncselekmény történt. \t","shortLead":"Lázár János volt miniszter szerint szinte biztosan bűncselekmény történt. \t","id":"20210122_Folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg_a_Feneketlen_tavi_ingatlanmutyi_miatt_Lazar_Janost_is_meghallgattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c587a99-9e6f-457e-8e94-30a237425f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a324b-59bf-4398-bcde-f187f654817e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210122_Folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg_a_Feneketlen_tavi_ingatlanmutyi_miatt_Lazar_Janost_is_meghallgattak","timestamp":"2021. január. 22. 12:17","title":"Folytatja a nyomozást a rendőrség a Feneketlen tavi ingatlanmutyi miatt, Lázár Jánost is meghallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai Sinopharm vakcina mellett jöhet az orosz Szputnyik V is.","shortLead":"A kínai Sinopharm vakcina mellett jöhet az orosz Szputnyik V is.","id":"20210121_orosz_vakcina_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8757b5-a139-4ffd-a289-cd0a883b51ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_orosz_vakcina_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 21. 16:41","title":"Index: Egymillió orosz vakcinát vehet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1b35f3-dac9-48d6-b827-42c4535da7bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar nyomozók futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőt. ","shortLead":"A magyar nyomozók futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőt. ","id":"20210123_Darknet_bitcoin_drogotkereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf1b35f3-dac9-48d6-b827-42c4535da7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09993fc5-e890-4d60-b4fc-dc472544a3cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Darknet_bitcoin_drogotkereskedo","timestamp":"2021. január. 23. 08:17","title":"Darknetről, bitcoinnal vette az eladásra szánt drogot, de így is lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","shortLead":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","id":"20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a920e1-ed76-457a-90aa-455042e83f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","timestamp":"2021. január. 22. 20:03","title":"Amerikai csillagászok megtalálták a második olyan exobolygót, amelynek nincsenek felhői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566592fa-e33d-4a11-9e69-d9a487afcc5f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben részes autós a helyszínen elhunyt, a buszon 17 ember sérült meg.","shortLead":"A balesetben részes autós a helyszínen elhunyt, a buszon 17 ember sérült meg.","id":"20210121_Fotokon_a_hajnali_godolloi_buszbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=566592fa-e33d-4a11-9e69-d9a487afcc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5dc43d-cd10-4d88-9cb0-008ba1b3b2c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Fotokon_a_hajnali_godolloi_buszbaleset","timestamp":"2021. január. 21. 12:41","title":"Fotókon a gödöllői halálos buszbaleset helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pay&Go lesz a neve az önkiszolgáló benzinkútoszlopoknak a Molnál.","shortLead":"Pay&Go lesz a neve az önkiszolgáló benzinkútoszlopoknak a Molnál.","id":"20210122_Nevet_keresett_a_Mol_automata_benzinkutjainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473e67ab-e8f3-4f8e-8931-799e01a33ff6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Nevet_keresett_a_Mol_automata_benzinkutjainak","timestamp":"2021. január. 22. 13:52","title":"Ezen a néven futnak majd a Mol automata benzinkútjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új elnök egyelőre nem hozta nyilvánosságra az üzenet tartalmát, előbb szeretne beszélni róla az elődjével.\r

","shortLead":"Az új elnök egyelőre nem hozta nyilvánosságra az üzenet tartalmát, előbb szeretne beszélni róla az elődjével.\r

","id":"20210122_donald_trump_joe_biden_ovalis_iroda_amerikai_elnok_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bc006b-ae80-4785-905d-88d88e8371a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_donald_trump_joe_biden_ovalis_iroda_amerikai_elnok_level","timestamp":"2021. január. 22. 19:35","title":"Titkolja Biden, mit írt neki Trump, mielőtt elhagyta a Fehér Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]