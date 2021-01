Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210124_duda_erno_vakcina_facebook_google_duckduckgo_koronavirus_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0852e7-6393-4243-9544-c2ba6bb1f9b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_duda_erno_vakcina_facebook_google_duckduckgo_koronavirus_okosora","timestamp":"2021. január. 24. 12:03","title":"Ez történt: Megszólalt Duda Ernő virológus a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi Alap alig negyede ment gazdaságvédelmi célokra; érkezhet az orosz vakcina Magyarországra; Joe Biden munkához látott. Ez a hvg.hu heti gazdaságvédelmi összefoglalója.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Alap alig negyede ment gazdaságvédelmi célokra; érkezhet az orosz vakcina Magyarországra; Joe Biden...","id":"20210124_Es_akkor_gazdasagvedelem_usa_vakcina_autogyarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661012c9-fe5b-46a7-9fa5-3950c5915403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Es_akkor_gazdasagvedelem_usa_vakcina_autogyarak","timestamp":"2021. január. 24. 07:00","title":"És akkor Trump örülhet, hogy kap nyugdíjat az elnöki évek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tel-Aviv mellett egy autóbuszt gyújtottak fel az ultraortodox demonstrálók, Jeruzsálemben egy villamosmegállót zúztak szét. ","shortLead":"Tel-Aviv mellett egy autóbuszt gyújtottak fel az ultraortodox demonstrálók, Jeruzsálemben egy villamosmegállót zúztak...","id":"20210125_izrael_koronavirus_zavargasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57e52bd-beb5-4e95-b443-bb986b9c7379","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_izrael_koronavirus_zavargasok","timestamp":"2021. január. 25. 10:10","title":"Izraelben is zavargások voltak a járványügyi korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán többek között azok a szakemberek szerepelnek, akik októberben kiléptek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák Emil SZFE-s kinevezése miatt.","shortLead":"A listán többek között azok a szakemberek szerepelnek, akik októberben kiléptek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák...","id":"20210125_Fuggetlen_operator_szervezet_Magyar_Filmoperatorok_Egyesulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007a156d-0c1f-4a42-903f-42b4bc0f7b6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Fuggetlen_operator_szervezet_Magyar_Filmoperatorok_Egyesulete","timestamp":"2021. január. 25. 10:18","title":"Új, politikailag független szervezetet alapított 42 magyar operatőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","shortLead":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","id":"20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed46119-ced5-44df-a441-43c0f17dec40","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","timestamp":"2021. január. 24. 17:06","title":"Ismét nem volt 6 találatos szelvény a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két elnök \"nagyon szoros\" kapcsolatban lesz a következő hetekben.","shortLead":"A két elnök \"nagyon szoros\" kapcsolatban lesz a következő hetekben.","id":"20210125_macron_biden_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51bb046-50d8-4a88-964d-1a2d37814cfb","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_macron_biden_telefon","timestamp":"2021. január. 25. 05:27","title":"Macron az első uniós vezető, akit elnökként felhívott Biden, nagy a véleményegyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","shortLead":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","id":"20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd80773-e5d2-44a4-b217-a760217e70dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 24. 11:29","title":"Kedvez az autófeltöréseknek a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","shortLead":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","id":"20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0a6ffe-0084-4e28-a7ae-f65efd3da33c","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:13","title":"OGYÉI-főigazgató: Nem csak Magyarország vehet Európában az orosz vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]