Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig nyugodtabbak is.","shortLead":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig...","id":"20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c492f75a-1869-4d7f-aad6-42bc0a003fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:11","title":"Sokkal több állatnak születtek utódai egy mexikói rezervátumban, mióta nincsenek látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia kapcsán.","shortLead":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia...","id":"20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db7a06-a7bc-40d4-a00a-785f7a34da67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","timestamp":"2021. január. 31. 17:45","title":"Nyári olimpia Lappföldön? Egyelőre csak vicces videóval figyelmeztetnek a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig a Microsoft operációs rendszere került terítékre.","shortLead":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig...","id":"20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd852678-c199-4e6c-a0c7-e2d3a782d777","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","timestamp":"2021. január. 31. 08:03","title":"Egy koreai együttes a cappella adta elő a Windows XP legismertebb hangjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép...","id":"20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f81f4e-41f6-463e-bcd9-34adb48976e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 01. 11:02","title":"Palkovics: Aranyévei lesznek a magyar egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf825758-6a72-4b6c-b34c-222a4d1ea2ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reggeli balesetről az MTI helyszíni fotókat adott ki.","shortLead":"A reggeli balesetről az MTI helyszíni fotókat adott ki.","id":"20210131_halalos_baleset_taksony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf825758-6a72-4b6c-b34c-222a4d1ea2ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2152d17-2516-4cc2-bd60-88779d0c44ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_halalos_baleset_taksony","timestamp":"2021. január. 31. 11:42","title":"Összetört egy autó Taksonynál, egy 70 éves férfi meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd43b06-5a6e-43ed-a5eb-4198c4502576","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyetemistaként ismerte meg a nála kilenc évvel idősebb, fiatalon megözvegyült Joe Bident a jelenlegi felesége, Jill. A fiatal pár a nászútját Budapesten és a Balatonon tartotta.","shortLead":"Egyetemistaként ismerte meg a nála kilenc évvel idősebb, fiatalon megözvegyült Joe Bident a jelenlegi felesége, Jill...","id":"202104_jill_biden_tanarno_afeher_hazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edd43b06-5a6e-43ed-a5eb-4198c4502576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf52b0b-802d-4e8d-88e0-846c19dbfb60","keywords":null,"link":"/360/202104_jill_biden_tanarno_afeher_hazban","timestamp":"2021. január. 30. 16:00","title":"Romantikus történetben lett first lady Jill Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Miért lenne zökkenőmentes az alvásfigyelés és a véroxigénszint-jelzés, ha a tudományos vizsgálatok szerint még a lépésszámlálásban és a pulzusmérésben is sok az esetlegesség és a fals érték? Az okosórák egészségügyi adatait ettől függetlenül nem tartják feleslegesnek a szakértők.","shortLead":"Miért lenne zökkenőmentes az alvásfigyelés és a véroxigénszint-jelzés, ha a tudományos vizsgálatok szerint még...","id":"202104__okoseszkozok_egeszsegfunkcioi__zavaro_bevasarlokocsi__atvilagitas__rahibaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007bd58-d085-4b5d-be24-28180ee71b8e","keywords":null,"link":"/360/202104__okoseszkozok_egeszsegfunkcioi__zavaro_bevasarlokocsi__atvilagitas__rahibaznak","timestamp":"2021. január. 31. 08:15","title":"Mit ér valójában az okosórákban az alvásfigyelés, az EKG és társaik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]