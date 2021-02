Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ead44c84-dcfa-4a37-aff8-15f3839ebbed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Khing Hnin Wai a szokásos edzővideóját forgatta, miközben Mianmarban tíz év után újra átvette a hatalmat a hadsereg.","shortLead":"Khing Hnin Wai a szokásos edzővideóját forgatta, miközben Mianmarban tíz év után újra átvette a hatalmat a hadsereg.","id":"20210202_mianmar_edzes_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ead44c84-dcfa-4a37-aff8-15f3839ebbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0a3fff-fe0b-4b17-b247-8c7aa507abd3","keywords":null,"link":"/elet/20210202_mianmar_edzes_puccs","timestamp":"2021. február. 02. 07:46","title":"Az internet új sztárja lett az edző, aki mögött katonai puccs zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","shortLead":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","id":"20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7bdb-7e5a-4af6-a23d-8a68f4779f42","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","timestamp":"2021. február. 02. 21:29","title":"Két FBI-ügynököt megöltek egy floridai házkutatás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Beatrice-frontember nem foglalkozik az őt a celebségéért kritizálókkal, és örült neki, hogy Orbán Viktor is felköszöntette szülinapján. ","shortLead":"A 75 éves Beatrice-frontember nem foglalkozik az őt a celebségéért kritizálókkal, és örült neki, hogy Orbán Viktor is...","id":"20210203_Nagy_Fero_Egy_nalam_tehetsegtelenebb_ne_mondja_mar_meg_nekem_hogy_mi_a_rock_nroll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0e4297-4377-4460-8004-719707c1b533","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Nagy_Fero_Egy_nalam_tehetsegtelenebb_ne_mondja_mar_meg_nekem_hogy_mi_a_rock_nroll","timestamp":"2021. február. 03. 12:15","title":"Nagy Feró: „Egy nálam tehetségtelenebb ne mondja már meg nekem, hogy mi a rock n’roll”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b249f9ff-73b0-4022-9d93-92c3dae62331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő hosszú ideje tart ilyen beszédet, általában az Országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdete előtt.","shortLead":"A kormányfő hosszú ideje tart ilyen beszédet, általában az Országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdete előtt.","id":"20210203_orban_viktor_orszagertekelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b249f9ff-73b0-4022-9d93-92c3dae62331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a824fc8-6b38-4a6e-869a-88797711206c","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_orban_viktor_orszagertekelo","timestamp":"2021. február. 03. 14:35","title":"Még nem dőlt el, tart-e Orbán online országértékelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A populisták sokáig kormányoznak, vonakodnak átadni a hatalmat és gyengítik a gazdasági növekedést. Orbán Viktorra ebből nem mindegyik egészen igaz. Mi derül ki abból, hogy német kutatók minden eddiginél nagyobb adatbázist állítottak össze a populistákról? ","shortLead":"A populisták sokáig kormányoznak, vonakodnak átadni a hatalmat és gyengítik a gazdasági növekedést. Orbán Viktorra...","id":"20210129_populizmus_Orban_Viktor_Peron_Mussolini_Indira_Gandhi_IfW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ea3cc8-bf05-4be0-be21-fca32f84a48e","keywords":null,"link":"/360/20210129_populizmus_Orban_Viktor_Peron_Mussolini_Indira_Gandhi_IfW","timestamp":"2021. február. 02. 07:00","title":"Itt Orbán Viktort egy lapon említik Perónnal, Mussolinivel és Indira Gandhival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több órás késéssel nyilvánosságra hozták az összes miniszter és államtitkár vagyonnyilatkozatát, kiderült, mennyi tartozása van Varga Juditnak a csaknem 200 milliós gigahitelből, megtudtuk, melyik miniszter pénze apadt. Orbán Viktornak nem volt vesztenivalója: egy fillér bevallandó megtakarítása sincs.","shortLead":"Több órás késéssel nyilvánosságra hozták az összes miniszter és államtitkár vagyonnyilatkozatát, kiderült, mennyi...","id":"20210201_vagyonnyilatkozat_varga_kasler_pinter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b628a6ce-51a2-43d5-9033-304ce1b0288b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_vagyonnyilatkozat_varga_kasler_pinter","timestamp":"2021. február. 01. 21:25","title":"A Varga család 93 milliót törlesztett, Pintérnek 1 milliárddal lógnak, Kásler valódi tárcája nem apadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több az olyan munkanélküli, aki nem látszik a statisztikában, Ausztriában enyhítenek jövő hétfőtől, a németek nyár végéig mindenkit beoltanának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egyre több az olyan munkanélküli, aki nem látszik a statisztikában, Ausztriában enyhítenek jövő hétfőtől, a németek...","id":"20210202_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0157fc1f-3c03-492e-9636-09f0a0edc996","keywords":null,"link":"/360/20210202_Radar360","timestamp":"2021. február. 02. 08:00","title":"Radar360: Varga Judit szépen törleszt, keresik Müller Cecília fenyegetőjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]