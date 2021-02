Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma csökkent, gépi lélegeztetésre azonban a korábbinál több ember szorul.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma csökkent, gépi lélegeztetésre azonban a korábbinál több ember szorul.","id":"20210204_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9e0ce0-7044-4f61-84fc-a348439158cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 04. 09:15","title":"Újabb 93 ember halt bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd7445d-0fca-4f3c-967f-f27611bab385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közismert tolvajok, mégsem bántják őket, hanem inkább üzletelnek velük. Azokról a makákókról van szó, amelyek az indonéziai Bali szigetén, az Uluwatu-templomban élnek, és rendszeresen elcsenik a turisták holmijait. ","shortLead":"Közismert tolvajok, mégsem bántják őket, hanem inkább üzletelnek velük. Azokról a makákókról van szó, amelyek...","id":"202104_majmok_gazdasagi_venaval_allatira_alkudoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd7445d-0fca-4f3c-967f-f27611bab385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdfd6d-87bf-4d5c-bb97-4a74afb3b166","keywords":null,"link":"/360/202104_majmok_gazdasagi_venaval_allatira_alkudoznak","timestamp":"2021. február. 03. 10:00","title":"A makákók felmérik, milyen értékű tárgyat csentek el, és annak megfelelően alkudoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak el. Minden más másodlagos. ","shortLead":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak...","id":"20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99d459-0dc2-4aab-b804-25aa640869c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","timestamp":"2021. február. 04. 19:30","title":"A dizájn oltárán: teszten az új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707603bd-16ad-43f5-8df4-eadeb0aa204b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik.","shortLead":"A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik.","id":"20210203_golyoallo_hatalmas_amerikai_pickup_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=707603bd-16ad-43f5-8df4-eadeb0aa204b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55321d4-12fc-423f-9956-e51c3539a1ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_golyoallo_hatalmas_amerikai_pickup_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2021. február. 03. 09:51","title":"Hatalmas, golyóálló amerikai pickup tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bf87d9-d075-4d68-844e-cd95cefec7a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"P. S. szélsőséges nézeteket vall a világról, elmezavarral és alkoholproblémákkal is küszködik, mégis annyira komolyan vették, amikor azzal fenyegetőzött, hogy Molotov-koktéllal zárja be a közeli – szerinte a járványt terjesztő – Lidlt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetéssel vádolták meg. Bűnjelként összesen egy filctollat találtak nála.","shortLead":"P. S. szélsőséges nézeteket vall a világról, elmezavarral és alkoholproblémákkal is küszködik, mégis annyira komolyan...","id":"20210204_targyalas_fovarosi_torvenyszek_ps_molotovkoktel_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0bf87d9-d075-4d68-844e-cd95cefec7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06860f74-83c1-4028-a8ef-deb4b21c4c51","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_targyalas_fovarosi_torvenyszek_ps_molotovkoktel_koronavirus","timestamp":"2021. február. 04. 15:15","title":"Elítélték a férfit, aki szerint a Lidl terjeszti a vírust, ezért a felgyújtásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-nagydíjas színésznő régóta betegeskedik, ezért nagyon vigyáznak rá, most az unokája számolt be az állapotáról.



","shortLead":"A Kossuth-nagydíjas színésznő régóta betegeskedik, ezért nagyon vigyáznak rá, most az unokája számolt be...","id":"20210203_Ujabb_hirek_Torocsik_Marirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34954c4-4621-4fd7-b47d-8ed0d786d64d","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Ujabb_hirek_Torocsik_Marirol","timestamp":"2021. február. 03. 09:16","title":"Már Törőcsik Mari sem hiszi, hogy egyszer még színpadra állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Fidesz-közeli Nézőpont állapította meg.","shortLead":"Ezt a Fidesz-közeli Nézőpont állapította meg.","id":"20210204_orban_viktor_nezopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd41582-30a8-48ec-a79b-f4b92859d125","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_nezopont","timestamp":"2021. február. 04. 07:37","title":"Egy kutatás szerint nőtt azoknak az aránya, akik elégedettek Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","shortLead":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","id":"20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb578c43-95cd-42a7-b2cb-e3f776b14eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 11:45","title":"Bloomberg: Az EU 100 milliárd eurót veszíthet az oltási kampányok elhúzódása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]