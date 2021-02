Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felügyelet szerint a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett izomfájdalom, néha influenzaszerű tünetek, vagy fejfájás jelentkezett.","shortLead":"A felügyelet szerint a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett...","id":"20210205_astrazeneca_pfizer_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a58ab5-2987-42f7-83b3-6972123b982d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_astrazeneca_pfizer_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 05. 20:11","title":"A brit gyógyszerfelügyelet szerint a Pfizer és az AstraZeneca vakcinája rendkívül biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy nyolc fázisban tervezik beadni az oltásokat, most viszont a 444 által ismertetett oltási tervből az is kiderül, hogy számszerűleg az egyes csoportokban hányan vannak. Ha összeadunk-kivonunk megkaphatjuk, hogy mennyien lehetnek előttünk a listán.","shortLead":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy nyolc fázisban tervezik beadni az oltásokat, most viszont a 444 által ismertetett...","id":"20210205_oltasi_terv_koronavirus_regisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc40801e-fe3d-470e-b19b-0cead84cde1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_oltasi_terv_koronavirus_regisztracio","timestamp":"2021. február. 05. 16:47","title":"Most megtudhatja, mennyien lehetnek ön előtt az oltási tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laboratóriumi körülmények között május végére elérhető a nyájimmunitás az Európai Unió által Magyarországnak rendelt oltások és az Orbán-kormány által Oroszországból és Kínából beszerzett vakcinák beadásával. Levezettük, hogyan nézne ki ez gyakorlatban. ","shortLead":"Laboratóriumi körülmények között május végére elérhető a nyájimmunitás az Európai Unió által Magyarországnak rendelt...","id":"202105_szurd_ki_tudja_meddig_szurhatod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0488207a-f450-4c18-81d0-8dae39283721","keywords":null,"link":"/360/202105_szurd_ki_tudja_meddig_szurhatod","timestamp":"2021. február. 05. 15:00","title":"Infografikán a heti egymillió oltás – így érhetne véget a Covid-rémálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A zűrzavar számos okra visszavezethető – többek közt Ursula Von der Leyen vezetői stílusára –, ám a bajok gyökerében mégis egy dolog, az Európai Unió politikai kultúrája áll, írja a lap. ","shortLead":"A zűrzavar számos okra visszavezethető – többek közt Ursula Von der Leyen vezetői stílusára –, ám a bajok gyökerében...","id":"20210205_New_York_Times_Sikertortenetnek_igerkezett_kaosz_lett_az_EUs_vakcinabeszerzesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df4f611-67f6-4888-8691-119dd77612fa","keywords":null,"link":"/360/20210205_New_York_Times_Sikertortenetnek_igerkezett_kaosz_lett_az_EUs_vakcinabeszerzesbol","timestamp":"2021. február. 05. 07:30","title":"New York Times: Sikertörténetnek ígérkezett, káosz lett az EU-s vakcinabeszerzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96098bb9-07c1-4372-8ac8-c5a8f993f664","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előző elnök nem sokkal hivatali ideje lejárta előtt tette fel őket a listára.","shortLead":"Az előző elnök nem sokkal hivatali ideje lejárta előtt tette fel őket a listára.","id":"20210206_Torolne_a_Bidenkormanyzat_a_jemeni_lazadokat_a_terroristak_listajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96098bb9-07c1-4372-8ac8-c5a8f993f664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d0ad3e-c0ac-4736-8e0f-3f0aaafeb688","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Torolne_a_Bidenkormanyzat_a_jemeni_lazadokat_a_terroristak_listajarol","timestamp":"2021. február. 06. 13:20","title":"Törölné a Biden-kormányzat a jemeni lázadókat a terroristák listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Miután állandó párja, Kristina Mladenovic visszalépett, Babos Tímea nem talált megfelelő társat.","shortLead":"Miután állandó párja, Kristina Mladenovic visszalépett, Babos Tímea nem talált megfelelő társat.","id":"20210205_babos_timea_nem_indul_kristina_mladenovic_australian_open","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e85ae5-e045-4699-a0f8-205bf898c6f5","keywords":null,"link":"/sport/20210205_babos_timea_nem_indul_kristina_mladenovic_australian_open","timestamp":"2021. február. 05. 11:35","title":"Babos nem indul párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint a rendőrök egy csomagtartónyi eszközüket foglalták le. ","shortLead":"A rendező szerint a rendőrök egy csomagtartónyi eszközüket foglalták le. ","id":"20210205_Megszolalt_Szasz_Janos_a_hazkutatas_utan_Pontosan_tudom_hogy_ki_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a587c2a-6fae-49f9-9b01-c7c0a77493c3","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Megszolalt_Szasz_Janos_a_hazkutatas_utan_Pontosan_tudom_hogy_ki_az","timestamp":"2021. február. 05. 17:34","title":"Megszólalt Szász János a házkutatás után: Pontosan tudom, hogy ki az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","shortLead":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","id":"20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b0b5be-51f8-46ae-a19c-685b4e77ad04","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 06. 09:15","title":"Korszerűsítésre ad pénzt a kormány, hogy újranyithassanak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]