[{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hagyott egy utolsó szalmaszálat azoknak, akiknek már a Gmail kukájából is kikerült a levelük. A megoldással főleg azoknak segíthet a Google, akiknek feltörték a fiókját.","shortLead":"A Google hagyott egy utolsó szalmaszálat azoknak, akiknek már a Gmail kukájából is kikerült a levelük. A megoldással...","id":"20210215_google_email_visszaallitasa_gmail_uzenet_visszaallito_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ab8868-aa64-4206-92f3-87f611cd9619","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_google_email_visszaallitasa_gmail_uzenet_visszaallito_eszkoz","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"Feltörték a Gmail-fiókját? Így talán visszakaphatja a törölt e-mailjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","id":"20210217_etele_plaza_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a8c014-3ff8-4087-a598-801734faba60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_etele_plaza_nyitas","timestamp":"2021. február. 17. 09:51","title":"Szeptemberben nyithat Buda legnagyobb plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott levelet arról, hogy hamarosan beolthatják, mivel krónikus beteg.","shortLead":"Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott levelet arról, hogy hamarosan beolthatják, mivel krónikus beteg.","id":"20210217_kronikus_betegseg_oltas_neak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91c300-acc4-4501-807a-49a706030d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kronikus_betegseg_oltas_neak","timestamp":"2021. február. 17. 11:40","title":"Krónikus betegségtől nem szenvedő fiatalokat is kiértesítettek az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mentő vitte el a televízióst, de már jól van.\r

\r

","shortLead":"Mentő vitte el a televízióst, de már jól van.\r

\r

","id":"20210217_Karambolozott_Vitray_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738a3a4f-e7a0-4630-b1aa-858b227c96aa","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Karambolozott_Vitray_Tamas","timestamp":"2021. február. 17. 09:04","title":"Karambolozott Vitray Tamás, elismerte a hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","shortLead":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","id":"20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea5c71-74ff-4bd2-b340-cc69ab5feacf","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","timestamp":"2021. február. 17. 10:54","title":"Donald Trump korai stádiumú demenciában szenvedett Steve Bannon szerint – állítja egy TV-producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaffa59-fa98-4d7a-80d9-846bb0481cf8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"„A magyar nemzet háláját és a kormány elismerését” tolmácsolta Richter Józsefnek, Kossuth- és Jászai Mari-díjas artistaművésznek az emberi erőforrások minisztere.","shortLead":"„A magyar nemzet háláját és a kormány elismerését” tolmácsolta Richter Józsefnek, Kossuth- és Jászai Mari-díjas...","id":"20210215_Jo_magyar_ember__Kasler_koszontotte_fel_Richter_Jozsefet_a_70_szuletesnapja_alkalmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceaffa59-fa98-4d7a-80d9-846bb0481cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd060980-04ec-496d-8b73-700e7c5c65e8","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Jo_magyar_ember__Kasler_koszontotte_fel_Richter_Jozsefet_a_70_szuletesnapja_alkalmabol","timestamp":"2021. február. 15. 17:27","title":"„Jó magyar ember” – Kásler Miklós köszöntötte Richter Józsefet a 70. születésnapja alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b95caa-7e5d-4ab9-b098-3a08bb8aa438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudták igazolni, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon.","shortLead":"Nem tudták igazolni, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon.","id":"20210216_gyor_audi_gyar_afgan_ferfiak_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b95caa-7e5d-4ab9-b098-3a08bb8aa438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fc4d3a-6b11-44de-a47e-f58c7c5031c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_gyor_audi_gyar_afgan_ferfiak_rendorseg","timestamp":"2021. február. 16. 17:42","title":"Afgán férfiak kerültek elő a győri Audi-gyárba érkezett kamionból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményükben hangsúlyozták, hogy csak a hét második felében kérdezik meg az embereket az ország újraindításáról.","shortLead":"Közleményükben hangsúlyozták, hogy csak a hét második felében kérdezik meg az embereket az ország újraindításáról.","id":"20210216_Nemzeti_konzultacio_oldal_Miniszterelnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1368694c-abca-41a3-b0da-a39b0a887cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Nemzeti_konzultacio_oldal_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. február. 16. 13:50","title":"Hamis nemzeti konzultációs oldalt miatt tett feljelentést a Miniszterelnöki Kabinetiroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]