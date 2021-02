Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista a következő országgyűlési választáson biztosan nem méretteti meg magát.","shortLead":"A publicista a következő országgyűlési választáson biztosan nem méretteti meg magát.","id":"20210215_Puzser_Robert_2024_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a8bf94-3762-43ce-9db0-92afe8da08d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Puzser_Robert_2024_valasztas","timestamp":"2021. február. 15. 21:05","title":"Puzsér Róbert a 2024-es önkormányzati választásokon térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a kínai vakcinaszállítmány, de az oltást még nem lehet vele elkezdeni, az NNK vizsgálata még hátravan.","shortLead":"Megérkezett a kínai vakcinaszállítmány, de az oltást még nem lehet vele elkezdeni, az NNK vizsgálata még hátravan.","id":"20210216_operativ_torzs_pfizer_oltoanyag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5e3a2c-91e9-4633-abe8-01089e4c8482","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_operativ_torzs_pfizer_oltoanyag_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 12:15","title":"Operatív Törzs: 102 ezer Pfizer-oltóanyag érkezik a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni a korlátozásoknak, mint egy éve Ischglben.","shortLead":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni...","id":"20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3b4cc-79f7-45fd-8d3e-a519b6c062a3","keywords":null,"link":"/360/20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","timestamp":"2021. február. 16. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Karanténba zárták a \"Virollá\" lett Tirolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sátoraljaújhely külterületén és Garadnán is kigyulladt egy családi ház.\r

","shortLead":"Sátoraljaújhely külterületén és Garadnán is kigyulladt egy családi ház.\r

","id":"20210216_Haztuz_Borsod_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da3f203-ec1d-4fcb-8bb4-38ed3fcbeed1","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Haztuz_Borsod_megye","timestamp":"2021. február. 16. 08:22","title":"Ketten meghaltak két háztűzben Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","shortLead":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","id":"20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00d8fc-7a80-440c-a01c-0eaa7f0b30da","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","timestamp":"2021. február. 16. 16:34","title":"Személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoznak az eltűnt szegedi képviselő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten pár centi friss hóra kell számítani.","shortLead":"Északkeleten pár centi friss hóra kell számítani.","id":"20210217_onos_eso_havazas_kettosfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9354f-f754-4225-8293-e40af0854e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_onos_eso_havazas_kettosfront","timestamp":"2021. február. 17. 05:29","title":"Ónos esővel, havazással és esővel érkezik egy kettősfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legdrágább az V. kerület, ott kétmillió forintos négyzetméterárral kell számolni.","shortLead":"A legdrágább az V. kerület, ott kétmillió forintos négyzetméterárral kell számolni.","id":"20210215_ujepitesu_lakas_epites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f70ff3-6fd9-414d-8332-39f3e008fe11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210215_ujepitesu_lakas_epites","timestamp":"2021. február. 15. 16:05","title":"Már az 1,1 milliót karcolja az új lakások négyzetméterára a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A bizonytalan időre prolongált kijárási tilalom idején az ellenzéki közvélemény a gondolkozást frusztrált ökölrázással, a megszégyenítés demonstratív, önigazoló rítusaival pótolja. Rosszkedvünk telét azonban csak részben magyarázza a járvány, a másik ok az alternatívák hiánya, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"A bizonytalan időre prolongált kijárási tilalom idején az ellenzéki közvélemény a gondolkozást frusztrált ökölrázással...","id":"20210216_Roth_Elza_A_NER_villamgyorsan_megoregedett_es_mi_is_vele_oregedtunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909c5bd5-f79d-489b-85d6-464ff9e67133","keywords":null,"link":"/360/20210216_Roth_Elza_A_NER_villamgyorsan_megoregedett_es_mi_is_vele_oregedtunk","timestamp":"2021. február. 16. 13:00","title":"Róth Elza: A NER villámgyorsan megöregedett, és mi is vele öregedtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]