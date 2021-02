Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0066b18f-7f5e-475d-8734-ab7d12709b9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EQC divatterepjáró esetében lefelé és felfelé nyitott a német gyártó. ","shortLead":"Az EQC divatterepjáró esetében lefelé és felfelé nyitott a német gyártó. ","id":"20210219_a_Mercedes_elso_igazi_villanyautoja_uj_alapmodellt_es_amg_Line_valtozatott_kapott_eqc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0066b18f-7f5e-475d-8734-ab7d12709b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed35199d-4ac4-48f5-bd2f-fd6c18040a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_a_Mercedes_elso_igazi_villanyautoja_uj_alapmodellt_es_amg_Line_valtozatott_kapott_eqc","timestamp":"2021. február. 19. 09:21","title":"A Mercedes első igazi villanyautója új alapmodellt és AMG Line változatot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján megerősítette, a harmadik hullám felívelő szakaszában vagyunk. ","shortLead":"Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján megerősítette, a harmadik hullám felívelő szakaszában vagyunk. ","id":"20210219_Operativ_torzs_harmadik_hullam_sinopharm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ec027-0c93-4090-b2ad-94814fffe0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Operativ_torzs_harmadik_hullam_sinopharm","timestamp":"2021. február. 19. 12:12","title":"Müller: Kielégítő a kínai vakcina dokumentációja, hamarosan kezdődik az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","shortLead":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","id":"20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e63d3d-4ae3-4848-826c-50523028231a","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","timestamp":"2021. február. 19. 13:34","title":"Harry hercegék ismét elszomorították a királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A landolást követő pillanatokban nem csak ellenőrizte rendszereit a NASA legújabb marsjárója, fotózott is. Mutatjuk az újabb eredményt.","shortLead":"A landolást követő pillanatokban nem csak ellenőrizte rendszereit a NASA legújabb marsjárója, fotózott is. Mutatjuk...","id":"20210219_mars_foto_perseverance_nasa_marsjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf633ba8-7e8c-4c1f-8b13-315f215c1539","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_mars_foto_perseverance_nasa_marsjaro","timestamp":"2021. február. 19. 08:03","title":"Itt a második: újabb fotót küldött a Marsról a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A versenyképes fiatalok képzéséhez új tanítási módszerek kellenek – véli az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ).\r

","shortLead":"A versenyképes fiatalok képzéséhez új tanítási módszerek kellenek – véli az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség...","id":"20210219_Nem_azt_tanitja_az_iskola_amire_a_gyerekeknek_kesobb_szukseguk_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57fd202-16bc-4dba-9af8-ae7c4c387b52","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Nem_azt_tanitja_az_iskola_amire_a_gyerekeknek_kesobb_szukseguk_lesz","timestamp":"2021. február. 19. 12:45","title":"Nem azt tanítja az iskola, amire a gyerekeknek később szükségük lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy határozatlan idejű sztrájk is. ","shortLead":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy...","id":"20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c1ff5-4371-417f-b965-aca0bdca1a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","timestamp":"2021. február. 20. 08:53","title":"Felpörgetik a sztrájkot a Continental makói telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

","shortLead":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

","id":"20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0684f3-b04f-4b7a-b25d-da9c558e1928","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","timestamp":"2021. február. 20. 11:36","title":"Csendet akart az ukrán óvónő: ragasztószalaggal tapasztotta be a gyerekek száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a398ce-120b-4799-87c4-2b1df58ddfd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e vendéglője, amit olcsón fel lehet vásárolni? Ha igen, hol és mi az adószáma? Ehhez hasonló kérdésekkel segítené a kormány munkáját a járvány idején a Duma Aktuál. Az adásból az is kiderül, hogyan lehetett volna hatékonyabb a vendéglátósok tüntetése. ","shortLead":"Van-e vendéglője, amit olcsón fel lehet vásárolni? Ha igen, hol és mi az adószáma? Ehhez hasonló kérdésekkel segítené...","id":"20210219_Duma_Aktual_Nemzeti_konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47a398ce-120b-4799-87c4-2b1df58ddfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad791ff8-1414-4a98-bcd8-01d231252b6d","keywords":null,"link":"/360/20210219_Duma_Aktual_Nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. február. 19. 19:00","title":"A Duma Aktuál nemzeti konzultációján már 400 lájkkal engedélyezhető a kínai vakcina ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]