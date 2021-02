Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást, ezért még gyorsabb, még hatékonyabb és még szélesebb körű tesztelésbe kezdenek.","shortLead":"Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást, ezért még gyorsabb, még hatékonyabb és még...","id":"20210221_Az_osztrakok_szerint_a_tomeges_teszteles_a_legjobb_fegyver_a_mutaciok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ac2011-3d8c-459a-949f-99c68ff78d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210221_Az_osztrakok_szerint_a_tomeges_teszteles_a_legjobb_fegyver_a_mutaciok_ellen","timestamp":"2021. február. 21. 15:03","title":"Az osztrákok szerint a tömeges tesztelés a legjobb fegyver a mutációk ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Már három éve is felfüggesztették a mentelmi jogát a fideszes képviselőnek, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolnak.","shortLead":"Már három éve is felfüggesztették a mentelmi jogát a fideszes képviselőnek, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen...","id":"20210222_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcf9a2a-2b86-474f-8eac-a7105eeeba20","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 22. 17:24","title":"Most „vesztegetés hatósági eljárásban bűntette” miatt függesztették fel Simonka György mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf24212b-75e6-4a8e-8237-b9cca5d66c19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes értetlenül áll a szurkolók reakciója előtt.","shortLead":"Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes értetlenül áll a szurkolók reakciója előtt.","id":"20210222_Gusztustalan_kifutyultek_a_vakcinat_az_Australian_Open_dijatadojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf24212b-75e6-4a8e-8237-b9cca5d66c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1f94-d0ab-4e8a-89b3-3319d6cde877","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Gusztustalan_kifutyultek_a_vakcinat_az_Australian_Open_dijatadojan","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"„Gusztustalan”: kifütyülték a vakcinát az Australian Open díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik, így az illegális kereskedők is azonnal lebuknának.","shortLead":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik...","id":"20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771b11a3-f175-4225-93e8-6f48e34320b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","timestamp":"2021. február. 22. 16:03","title":"DNS-adatbázissal buktatná le Ausztrália az illegális állatkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","shortLead":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","id":"20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88aa36a4-c422-4ba6-90bd-835a6d15fe5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","timestamp":"2021. február. 21. 20:37","title":"Niedermüller a Damjanich utcai ingatlanról: A mostani pályázaton is indulhat a zeneiskola fenntartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 322 magyarnál mutatták ki a variánst. ","shortLead":"Eddig 322 magyarnál mutatták ki a variánst. ","id":"20210221_Muller_Cecilia_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861269f6-224c-4a90-880b-1d34092cfc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Muller_Cecilia_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. február. 21. 14:29","title":"Müller Cecília elmondta, hányan fertőzödtek meg a brit mutációval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool. Mindeközben viszont, annyira újvonalas, hogy elsőkerék-hajtású is, mint egy Mini. Új világban új formulákkal próbálkozik a BMW. Kipróbáltuk.","shortLead":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool...","id":"20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d8ed9-c14b-44c1-8e80-b59bf7a86e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","timestamp":"2021. február. 21. 06:00","title":"BMW 2-es Gran Coupé teszt: minden jó, csak ne kerülj hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori úttörő 50 évvel később. Egykori kisdobosok és történészek is megszólalnak a mozgalomról, amivel a Kádár-korszakban ideológiát próbáltak a gyerekekbe ültetni. A Hóvirág őrs naplója, első rész. ","shortLead":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori...","id":"20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9423ed6b-dcc4-4994-96d6-30fc67a55895","keywords":null,"link":"/360/20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","timestamp":"2021. február. 20. 19:00","title":"Doku360: A rohadt életbe, mindenki úttörő volt! Nem kérdezték, akarod-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]