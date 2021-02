Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","shortLead":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","id":"20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4e17c-f228-4fa9-b0e0-f454d1ec218a","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","timestamp":"2021. február. 20. 16:31","title":"Felhők, pára, és egy kis napsütés - a hétvége iőjárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint jó döntés volt Fekete-Győr Andrást miniszterelnök-jelöltnek választani.","shortLead":"A DK elnöke szerint jó döntés volt Fekete-Győr Andrást miniszterelnök-jelöltnek választani.","id":"20210222_gyurcsany_ferenc_momentum_fekete_gyor_andras_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39be1798-0ce2-4492-ba15-13d90714d0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_gyurcsany_ferenc_momentum_fekete_gyor_andras_valasztas_2022","timestamp":"2021. február. 22. 10:58","title":"Gyurcsány: Az egyetlen helyes döntést hozta meg a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357a76c-31f0-41d8-9d1c-ae455c5725b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőröknek egyelőre sem az eszközt, sem az irányítóját nem sikerült megtalálniuk.\r

","id":"20210221_dron_frankfurt_repuloter_jarattorles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e357a76c-31f0-41d8-9d1c-ae455c5725b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf389f8f-22b0-4b05-99c1-27f1f1231586","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_dron_frankfurt_repuloter_jarattorles","timestamp":"2021. február. 21. 19:39","title":"Drónok miatt kellett járatokat törölni a frankfurti repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét emberre átterjedt Dél-Oroszországban az A(H5N8) típusú új madárinfluenza - jelentette ki Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője moszkvai sajtótájékoztatóján.\r

","shortLead":"Hét emberre átterjedt Dél-Oroszországban az A(H5N8) típusú új madárinfluenza - jelentette ki Anna Popova tisztifőorvos...","id":"20210220_Atterjed_az_emberre_az_ujtipusu_madarinfluenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea279d-5e43-4e58-8b4b-229dea14b798","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_Atterjed_az_emberre_az_ujtipusu_madarinfluenza","timestamp":"2021. február. 20. 15:15","title":"Átterjed az emberre az új típusú madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e12086c-08f0-4c8a-8ded-2b2692862a88","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átadták Szeged fedett sportuszodáját, a Modern városok program keretében, mintegy 16 milliárd forintból felépített létesítményt a magyar és a szerb férfi vízilabda-válogatott mérkőzésével avatták fel szombaton.","shortLead":"Átadták Szeged fedett sportuszodáját, a Modern városok program keretében, mintegy 16 milliárd forintból felépített...","id":"20210220_Atadtak_a_szegedi_sportuszodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e12086c-08f0-4c8a-8ded-2b2692862a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3444bfb9-eca1-452a-a3e5-1f5685d9c87e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210220_Atadtak_a_szegedi_sportuszodat","timestamp":"2021. február. 20. 20:30","title":"Átadták Szeged 16 miliárdból épült sportuszodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt, “érdekes” hangot is rögzített. A felvétel nem a Perseverance műve.","shortLead":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt...","id":"20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5bfafd-c796-47c3-af20-f7be911b3b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","timestamp":"2021. február. 22. 08:33","title":"Erősen félrevezető videó terjed a Perseverance-ről, és egy furcsa, \"marsi\" hangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete nemzetközi bajnokságot nyert egy dubaji – a járvány miatt online tartott – versenyen.

","shortLead":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete...","id":"20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6dfa8f-6bca-44bc-8112-d5ed02faa7c4","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"Egy pestszentlőrinci fiú hétévesen megnyerte a dubaji számolási versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd1a2a8-cc05-48b5-befe-cf7635a05801","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film magyar szinkronnal érkezik. Amerikában már karácsonykor felkerült a netre, de nálunk egész mostanáig bíztak a mozis premierben.","shortLead":"A film magyar szinkronnal érkezik. Amerikában már karácsonykor felkerült a netre, de nálunk egész mostanáig bíztak...","id":"20210222_A_Wonder_Woman_1984_online_jon_Magyarorszagon_is_megsem_kerul_moziba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abd1a2a8-cc05-48b5-befe-cf7635a05801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47814ba9-f255-4eb6-9a25-0504c56f99f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_A_Wonder_Woman_1984_online_jon_Magyarorszagon_is_megsem_kerul_moziba","timestamp":"2021. február. 22. 12:37","title":"A Wonder Woman 1984 online jön Magyarországon is, mégsem kerül moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]