Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik, így az illegális kereskedők is azonnal lebuknának.","shortLead":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik...","id":"20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771b11a3-f175-4225-93e8-6f48e34320b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","timestamp":"2021. február. 22. 16:03","title":"DNS-adatbázissal buktatná le Ausztrália az illegális állatkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üzemek leálltak a nagy hidegben, ezért bizonyos anyagoktól meg kellett szabadulniuk.","shortLead":"Az üzemek leálltak a nagy hidegben, ezért bizonyos anyagoktól meg kellett szabadulniuk.","id":"20210221_texas_tel_hideg_fagy_karos_anyag_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd790f8-1e77-4160-97cf-f6c488d3af5a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210221_texas_tel_hideg_fagy_karos_anyag_szennyezes","timestamp":"2021. február. 21. 21:31","title":"A texasi fagyok miatt rengeteg káros anyagot engedtek a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","shortLead":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","id":"20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7cf6f9-551a-4d65-9e23-b18d54ef8408","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","timestamp":"2021. február. 22. 16:50","title":"Palik Lászlóval ütnek igazán nagyot a Magyar Közút videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a545ad38-b374-4623-8b09-fc5b8cfafe5a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is jól járjon, az ellenzéknek viszont nem osztanak lapot a projektben.","shortLead":"Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is...","id":"202107__ekfelokeszulet__egyhazi_nyomulas__digitalis_muzeum__varjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a545ad38-b374-4623-8b09-fc5b8cfafe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f402c7-beb0-4a8f-886e-86afcbe025c5","keywords":null,"link":"/360/202107__ekfelokeszulet__egyhazi_nyomulas__digitalis_muzeum__varjatek","timestamp":"2021. február. 22. 07:00","title":"Mintha nem is fideszes lenne Veszprém EKF-koncepciója, a kivitelezése annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban, a koronavírus-járvány negatív hatással lehet erre a tendenciára.","shortLead":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban...","id":"20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de79ba-3981-4639-b65e-d72c4a7d7a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","timestamp":"2021. február. 22. 20:03","title":"1,27 millió ember halhat meg rákbetegség miatt 2021-ben az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a japánok túlnyomó többsége a játékok elhalasztása vagy törlése mellett van, és az ottani cégek fele is ezt szorgalmazza. Az utazási lehetőségekhez, az ott-tartózkodáshoz és a biztonsághoz kapcsolódó feszítő kérdésekre egyelőre nincsenek pontos válaszok. Összeszedtük, amit jelenleg tudni lehet.","shortLead":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik...","id":"20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234e7-1da4-4db2-953f-c9e580359145","keywords":null,"link":"/sport/20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","timestamp":"2021. február. 22. 20:00","title":"150 nappal a rajt előtt: a koronavírus átírta az olimpia szabálykönyvét, de még így is sok a kérdőjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Battle of Polytopia egy közepesen jó stratégiai játék, ám mióta Elon Musk is játszik vele, a kiadó egyre jobb eredményeket ér el.","shortLead":"A Battle of Polytopia egy közepesen jó stratégiai játék, ám mióta Elon Musk is játszik vele, a kiadó egyre jobb...","id":"20210222_elon_musk_twitter_mobiljatek_polytopia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e06573-f561-4d8c-a2aa-4fafc9794fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_elon_musk_twitter_mobiljatek_polytopia","timestamp":"2021. február. 22. 10:46","title":"Elon Musk kiírta, mi a kedvenc játéka, azonnal milliók kezdték letölteni az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint még a korábbinál is jobban oda kell majd figyelni, hogy ne fertőzzünk meg élettel más égitesteket.","shortLead":"A NASA szerint még a korábbinál is jobban oda kell majd figyelni, hogy ne fertőzzünk meg élettel más égitesteket.","id":"20210222_nasa_fold_mikroorganizmus_gomba_fekete_penesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb765b4-e07f-4745-8595-137d75d25cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_fold_mikroorganizmus_gomba_fekete_penesz","timestamp":"2021. február. 22. 18:03","title":"Van olyan földi mikroorganizmus, ami egy darabig életben marad a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]