[{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU illetékes tanácsa egy országot törölt a feketelistáról, a megmaradt 11 mellé pedig felvette a Dominikai Közösséget.","shortLead":"Az EU illetékes tanácsa egy országot törölt a feketelistáról, a megmaradt 11 mellé pedig felvette a Dominikai...","id":"20210223_adozas_adoparadicsom_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968c5ca4-8fec-48bc-a35a-a8fa059a2fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_adozas_adoparadicsom_europai_unio","timestamp":"2021. február. 23. 15:49","title":"Elkészült az adóparadicsomok friss listája, új ország is felkerült rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőttek a fizetések, legalábbis azok számára, akik teljes állásban maradhattak a munkahelyükön a válság alatt is.","shortLead":"Nagyot nőttek a fizetések, legalábbis azok számára, akik teljes állásban maradhattak a munkahelyükön a válság alatt is.","id":"20210225_KSH_fizetes_kereset_berek_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082fa1d1-7430-4579-93f5-2e7888d43ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_KSH_fizetes_kereset_berek_statisztika","timestamp":"2021. február. 25. 09:18","title":"KSH: Majdnem 450 ezer forint volt a decemberi átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bd90df-7edf-4149-8992-1413b248f22b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportszedán hátsó kerekeit egy feltöltő nélküli méretes V8-as benzinmotor hajtja.","shortLead":"A sportszedán hátsó kerekeit egy feltöltő nélküli méretes V8-as benzinmotor hajtja.","id":"20210224_japan_bmw_lexus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02bd90df-7edf-4149-8992-1413b248f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e14ea9-6f17-42ff-b9ee-4af2dd56849b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_japan_bmw_lexus","timestamp":"2021. február. 24. 09:23","title":"Japán válasz a BMW M3-ra: itt a 479 lóerős új Lexus IS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő civil szervezeteket – derül ki az Európai Bíróság vonatkozó határozatát megelőző főtanácsnoki indítványából.","shortLead":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő...","id":"20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4281aa8-942b-42ce-afaa-d975b2019be4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","timestamp":"2021. február. 25. 11:10","title":"A Stop Soros törvényt is elkaszálhatja az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. Most kalapács alá kerül, és a kikiáltása ára 12 ezer dollár, azaz körülbelül három és fél millió forintnak megfelelő összeg.","shortLead":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával...","id":"20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70230f-8e90-4ae2-b575-f8a2a8f2ad07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","timestamp":"2021. február. 25. 15:03","title":"3,5 millió forintért kerül kalapács alá az Apple szivárványos táblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68ea716-faa9-4dd5-a1bb-2f070bea9157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eléggé rossz a levegő.","shortLead":"Eléggé rossz a levegő.","id":"20210224_szallo_por_levegominoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68ea716-faa9-4dd5-a1bb-2f070bea9157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e9fe33-0108-44ee-bbc1-fd4800a4c180","keywords":null,"link":"/zhvg/20210224_szallo_por_levegominoseg","timestamp":"2021. február. 24. 11:10","title":"Hat olyan város is van, ahol most nem jó a szabadban lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92585a5f-d700-4d87-a37f-de518432ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Történelmi nap” volt ez Melillában.","shortLead":"„Történelmi nap” volt ez Melillában.","id":"20210224_Ledontottek_a_spanyol_fasiszta_diktator_utolso_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92585a5f-d700-4d87-a37f-de518432ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f9c143-c8c2-45cc-8cb8-0864d960a778","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Ledontottek_a_spanyol_fasiszta_diktator_utolso_szobrat","timestamp":"2021. február. 24. 09:44","title":"Ledöntötték a spanyol fasiszta diktátor utolsó szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]