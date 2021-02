Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","shortLead":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","id":"20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3492c3da-db15-47d4-b19e-baf416d811e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","timestamp":"2021. február. 26. 09:35","title":"Gulácsi Péter az Interbe igazolhat, a világ tíz legjobban fizetett kapusa közé kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A könyvvizsgáló a már ismert 3,5 milliárdos után további egymilliárdnyi kötelezettséget és 220 milliós áfatartozást talált.","shortLead":"A könyvvizsgáló a már ismert 3,5 milliárdos után további egymilliárdnyi kötelezettséget és 220 milliós áfatartozást...","id":"20210225_magyar_teniszszovetseg_lazar_janos_szucs_lajos_konyvvizsgalat_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1019d930-5bdd-4c60-8e90-83bc809d74a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_magyar_teniszszovetseg_lazar_janos_szucs_lajos_konyvvizsgalat_hiany","timestamp":"2021. február. 25. 14:06","title":"Újabb milliárdos hiányt tártak fel a teniszszövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1eb06c-e5d4-4f47-9e07-1e946b10740e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnöknek csütörtökön csak rossz híre volt, azt mondta, a járvány két legnehezebb két hete jön, az eddiginél is nagyobb terhelés lesz a kórházakon. A járványügyi korlátozásokat március 15-ig hosszabbította meg a kormány. Ezek után érkezett a miniszterelnök a Kossuth Rádióba a szokásos péntek reggeli interjúra. Arról beszélt, a kórházakban vissza kell hozni a tavaly áprilisi és novemberi korábbi készültségi állapotot, illetve az Európán kívüli külföldi utazásokat korlátozni fogják. Arról, hogy kell-e további szigorítás, a következő napok adatai alapján döntenek. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnöknek csütörtökön csak rossz híre volt, azt mondta, a járvány két legnehezebb két hete jön...","id":"20210226_Orban_jarvany_kossuth_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a1eb06c-e5d4-4f47-9e07-1e946b10740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07317cd9-8b1b-462f-8eb0-bfb1a6e71941","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Orban_jarvany_kossuth_eu","timestamp":"2021. február. 26. 07:38","title":"Orbán: Emelt szintű készültséget kellett elrendelni a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e a Donald Trump által bevezetett 25 százalékos büntetővám a kínai acélra?","shortLead":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e...","id":"20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82574312-075d-49d3-9c10-ca9b037b485b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","timestamp":"2021. február. 24. 15:06","title":"Újabb gonddal néz szembe az amerikai gazdaság: felütötte a fejét az acélhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f1d81c-5d4e-4870-9417-cadfc3d0874a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazgató szerint vélhetően a személyzettől kapták el a vírust.","shortLead":"Az igazgató szerint vélhetően a személyzettől kapták el a vírust.","id":"20210225_Koronavirusos_lett_a_pragai_allatkert_egyik_gorillaja_es_ket_oroszlanja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f1d81c-5d4e-4870-9417-cadfc3d0874a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691b342-58db-4751-a725-5700a344364c","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Koronavirusos_lett_a_pragai_allatkert_egyik_gorillaja_es_ket_oroszlanja","timestamp":"2021. február. 25. 21:24","title":"Koronavírusos lett a prágai állatkert egyik gorillája és két oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c086eafe-3469-430d-9652-111de1eb66b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kritikák ellenére 144 szobás szállodát és hatemeletes irodaházat épít egy patinás budai épület helyén Scheer Sándor, aki a közbeszerzéseken rendkívül sikeres Market Zrt.-ben is tulajdonos. \r

\r

","shortLead":"A kritikák ellenére 144 szobás szállodát és hatemeletes irodaházat épít egy patinás budai épület helyén Scheer Sándor...","id":"202108_mam_buda_project_muemlek_helyen_szalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c086eafe-3469-430d-9652-111de1eb66b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfe711-3b1c-462d-90be-8ae675b05063","keywords":null,"link":"/360/202108_mam_buda_project_muemlek_helyen_szalloda","timestamp":"2021. február. 26. 14:05","title":"Hiába a tiltakozás, szálloda épül a Bem téren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos Kórházi Főigazgatóság rábólintott arra, hogy kifizethetik a magasabb pótlékokat, de Szegeden egyelőre nyoma nincs annak, hogy ezzel élne a munkáltató.","shortLead":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos...","id":"20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee881055-19aa-4800-a92f-1fc9d50424c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 25. 17:45","title":"Szegeden sem írják alá szó nélkül a szerződéseket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett, hogy az EU-n belülről kölcsönözhessen koronavírus elleni oltóanyagot.","shortLead":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett...","id":"20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fad773c-16c3-4659-b3f9-051e04fab014","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 25. 17:36","title":"Csehország 100 ezer adag Pfizer-vakcinát kapott Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]