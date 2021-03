Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

65,7 százalékos hatékonyságú a CanSino Biologics és egy katonai kutatóintézet által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina, amely 90,9 százalékos eséllyel kizárja a komolyabb megbetegedés lehetőségét. Mindezt egyetlen oltással – olvasható a kínai pártlapban.

Az Ad 5-nCov nevű vakcina egy genetikailag módosított adenovírust használ fel arra, hogy eljuttassa a sejtekhez azt az üzenetet, amely azután immunreakciót vált ki, és ily módon védettséget biztosít.

Csen Vej, a vakcina egyik kifejlesztője elmondta a pekingi állami televízióban, hogy miben is különbözik az új vakcina a korábbiaktól. "Az adatok azt mutatják, hogy egyetlen oltás is elég ahhoz, hogy féléves védettséget nyújtson a koronavírus ellen. Kifejlesztettünk azonban egy második oltást is, amellyel meg lehet hosszabbítani a védettség idejét akár két évre is."

Az új vakcina további előnye, hogy nem kell hozzá mélyhűtés: 2-8 fokon is szállítható. Kína ebből az oltóanyagból évente 500 milliót képes előállítani.

Ez már a negyedik oltóanyag, amelyet a koronavírus ellen létrehoztak Kínában. A három korábbi, melyeket a Sinovac és a Sinopharm fejlesztett ki, hagyományos elven működtek: elölt koronavírus felhasználásával. Emiatt Kínában nem ajánlották ezeket a vakcinákat 60 év fölött, szemben most kifejlesztett vakcinával – írja a China Daily.